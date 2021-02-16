Kış ve pandemiye karşın İzmir siyaseti hareketli. Bayraklı’yla başlayalım. CHP İlçe Başkanı Pınar Susmuş, bir süredir ilçe yönetimiyle problem yaşıyordu. Kongrede sergilenen birliktelik, gün geçtikçe azaldı ve ayrışmaya kadar vardı. 16 yöneticinin 12’sinin istifasının cebinde olduğu belirtiliyor.

Geçen hafta, konuyla ilgili olarak devreye CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel girdi. Yücel, önce Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve Susmuş’la bir araya geldi. Ardından, ilçe yönetimi ve belediye meclisi üyelerini tek tek dinledi. Burada Yücel, orta yolu bulmak için mesai harcadı. “Başarılı oldu mu?” diye sorarsanız, cevabı henüz net değil! Bana kalırsa, sorunlar bir süreliğine halının altına süpürülecek. Daha sonra ne olacağını izleyip göreceğiz.

Sürekli, Ankara’ya gidiyor

AK Parti’de kongre heyecanı sürüyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, önümüzdeki hafta Pazartesi günü yapılacak olan il kongresinde, 50 asil, 25 yedek yönetici seçilecek. Listede kimlerin yer alacağı, mevcut yönetimden kimlerin çizik yiyeceği merak konusu. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, partiyi seçime taşıyacak listenin çatısını belirledi. Perşembe günü Ankara’ya gidecek ve yönetim listesini parti genel merkezine onaylatacak. Bana kalırsa, mevcut yönetimdeki isimlerin yüzde 50’sinden fazlası değişecek.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir ziyaretinde bir dizi programa da katılacak. Erdoğan, 30 Ekim İzmir depreminde yıkılan Manavkuyu, Mansuroğlu ve Adalet mahallelerinde TOKİ tarafından inşa edilecek binaların temelini de atacak.

İnce’nin ekibi...

CHP’den istifa eden Muharrem İnce’nin, İzmir ekibinin başında, CHP’de uzun süre aktif siyaset yapan ve geçenlerde istifa eden iki isim, eski Bornova İlçe Başkanı Nevzat Kavalar ve eski İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Oğuz bulunuyor.

Genel seçimden sonra olağanüstü kurultayın toplanması için imza veren, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eski İl Başkanı Alaattin Yüksel gibi, CHP’nin İzmir’deki ağır topları ise, İnce’yle hareket etmeyecek. Kocaoğlu’nun, “Ben CHP’den başka bir yerde siyaset yapmam, Muharrem İnce ile yol yürümem mümkün değil” dediği biliniyor. Yüksel ise, İnce’nin kuracağı partinin ilgi görmesinin mümkün olmadığını savunuyor.

“İnce, parti kurduktan sonra İzmir CHP’de bölünme olur mu?” sorusunu sıkça duyuyorum. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil, ancak parti tarafından aday gösterilmeyen, istediği makama gelemeyen ve parti içinde haksızlığa uğradığını düşünenlerin, artık başka bir kapısı daha bulunduğunu unutmamak gerekiyor!