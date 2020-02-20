Yıllardır İzmir’in projelerinin Ankara’da geç onaylandığı bir gerçek. “Bürokrasiye” takılan kentin birçok konusunda özellikle AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın çözüm noktasında yoğun mesai harcadığını yakından biliyorum.

Bilenler bilir… İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka tramvayını Çiğli’ye uzatmak için bir proje hazırladı. Proje Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlık bazı düzeltmeler istedi. Düzeltmeler yapıldı ve geçtiğimiz Eylül ayında ilgili dosyalar bakanlığa sunuldu. Aradan geçen 5 aylık süreçte bakanlıktan beklenen “onay” bir türlü gelmedi.

“Acaba yine bürokrasi devrede mi?” diye düşünürken İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, müjdeyi verdi: “Çiğli tramvayı projemiz Ulaştırma Bakanlığı tarafından onaylandı. Başta Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a ve projeyi bakanlık nezdinde takip eden İzmir Milletvekili Hamza Dağ’a müteşekkirim.”

Soyer’in açıklamasında Dağ’a ayrı bir parantez açmasına dikkat çekmek istiyorum. Soyer de Dağ’ın “samimiyetinden” emin bir görünüyor (ki) bu durum sözlerine yansımış! Soyer’in sosyal medyada bu açıklamasına Dağ’ın verdiği cevap ise daha dikkat çekici:

“Ne demek, nazik tavrınız için biz teşekkür ederiz. Tunç Soyer, Buca Metrosu için onay geldiğinde ‘Şimdi sıra Çiğli Tramvayı’nda’ demiştik. Çiğli Tramvayı da onaylandı. Balıkçı Barınağı için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

İzmir siyasetinde özlenen tablo tam olarak işte bu! Kentin sorunları, onay bekleyen projeleri ile siyasi parti ayrımı yapmaksızın herkesin tek vücut olması… İlgililerden devamı bekliyoruz!

BALIKÇI BARINAĞI İÇİN SEVİNDİREN ADIMLAR

Şimdi sıra Balıkçı Barınağı meselesinde… Büyükşehir Belediyesi, yeni nesil gemilerini bağlamak için Bostanlı Balıkçı Barınağı’nı balıkçılarla birlikte kullanmak istiyor. Ulaştırma ve Tarım Bakanlığı, Büyükşehir’in bu talebine “olumsuz” yanıt verse de AK Partili Dağ, konunun çözümü için devreye girdi. Önümüzdeki günlerde bu konuda sevindirici bir gelişme olacak gibi görünüyor. Takipteyim!

Büyükşehir Belediyesi’nin ihaleye girip 35 milyon liraya aldığı Alsancak’taki tarihi Elektrik Fabrikası konusu ise çıkmaza girdi. Özelleştirme İdaresi, ihaleyi alan Grand Plaza şirketinin kamuya ait olduğunu bu yüzden de ihaleye giremeyeceğini açıklamıştı. Bu konunun çözümü için iktidar partisi bir formül üzerinde çalıştığını öğrendim. Tam olarak netleşmediği için buradan “şimdilik” paylaşmayacağım. Ancak Elektrik Fabrikası meselesi “tartışmalara” gebe bir konu!

BAŞKANLAR NEYE GÜLDÜ?

Başkan Tunç Soyer, geçtiğimiz hafta sonu ilk kez 30 ilçe belediye başkanıyla aynı anda bir araya geldi. Toplantıya AK Partili Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ve Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da katıldı. Büyükşehir’in servis ettiği bir fotoğraf dikkatimi çekti. Başkan Koştu, konuşurken tüm başkanlar gülümsüyordu. “Neye gülüyorsunuz?” diye sordum. Başkan Koştu, 10 milyon liraya mal olacak bir park konusunda Soyer’den destek istemiş. Bunun üzerine Soyer, “10 milyon çok, biraz indir” deyince Koştu, “10 milyon değil 9.5 milyon” deyince bu durum gülüşmelere neden olmuş.

“Üvey evlat muamelesi görüyoruz” diyen AK Partili başkanların talepleri Büyükşehir tarafından ne kadar karşılanacak hep birlikte önümüzdeki süreçte göreceğiz!