İzmir’de kaç kişiye test yapıldı?

İzmir’e korona virüsün nasıl geldiğine dair iki rivayet var. Bir tanesi yurt dışından gelen bir kişinin huzur evindeki yakının ziyaretiyle virüs kente geldi. Bir diğeri ise; umre ziyareti yapan bir kişiden…

Mart ayı itibariyle İzmir’deki vaka ve ölüm sayısı hızla yükseldi. Nisan ayının üçüncü yarısında pik yaptı. Ardından da sayılarda düşüş yaşanmaya başladı. Vaka sayısı ilk önce 100’ün ardından da 50’nin altına düştü.

Hatta 10 Mayıs’ta vaka sayısı 11 olarak kaydedildi! O günlerde oluşan rehavet vaka sayısının yeniden 40-45’lere kadar yükseltti.

Günümüze gelirsek… Günlük vaka sayısı 25-45 arasında değişiyor. Tabi buna geçtiğimiz hafta sonu yaşanan kalabalık görüntüleri henüz dahil değil!

Yeri gelmişken söylemeden geçmeyelim. Hafta sonu Kordon’da özellikle gençlerin “fiziki mesafesiz” hallerini hepiniz görmüşsünüzdür! İzlerken inanın içim acıdı! Halay çeken mi ararsınız karşılıklı göbek atan mı?!

Bunlara karşı olduğumuz için söylemiyoruz elbet! Bu zaman da olacak iş değil bunlar.

Neyse konumuza dönelim. Türkiye’nin üçüncü büyük kentinde can kaybı sayısında da azalma var. Geçtiğimiz aylarda hemen hemen her gün virüse bağlı can kaybı olurken şimdilerde 3-4 günde bir vefat olayı yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüştüm. İzmir’de şimdiye kadar 160 bin test yapılmış. Günlük test sayısı ise 2 bin 500-3 bin arasında değişiyor. Bir güzel haber daha vereyim. Aktif vaka sayı açısından İzmir ülke genelinde sekizinci sırada yer alıyor. Aktif vaka sayısı dediğimiz; vaka sayısından-iyileşen hasta sayısını çıkardığımızda ortaya çıkan rakam!

İzmir süreci gerçekten iyi yönetti. İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ve çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum. Öztop’un pandemi sürecinde evine gitmediği günler olduğunu biliyorum. Filyasyon ekipleri de ayrıca bir tebriki hak ediyor. İyi ki varlar…

Bu arada “Virüs bana bulaşmaz” bakış açısında olanlar ikinci dalgaya selam çakıyor.

Hemen hemen her gün bilim kurulu üyeleri, tehlikenin hala sürdüğünü, uyarılara kulak asılması gerektiğini bas bas söylüyor. Bu uyarıları kulak arkası edenlere diyecek pek sözümüz yok aslında! Yaptıkları duyarsızlığın kimseye faydası olmadığını umarım kötü bir tecrübe yaşamadan anlarlar. Asker celpleri başladı. Yiğitler bulundukları illerden yine omuzlarda! askere uğurlandı. İzmir’de binin üzerinde asker adayına virüs testi yapılmış. Bun testlerden sadece biri pozitif çıkmış. Lütfen ama lütfen sosyal mesafe ve maske takma kuralına uyalım. Temmuz-Ağustos ayında evde kalmak istemiyorsak duyurulan kurallara harfiyen riayet etmek zorunda olduğumuzu unutmayalım!