İzmir’den PM’ye kimler girecek?

CHP İzmir’de güç savaşına dönüşen il kongresi geride kaldı. Kongreyle ilgili olarak benim aklımda CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in yönetim ve kurultay listesini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e göstermemesi kaldı!

CHP’de asıl mücadele, partinin karar alma organı Parti Meclisi (PM) seçimlerinde olacak.

2018’deki kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde, kendisine sonradan bayrak açan İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, yere seçimlerdeki aday belirlemelere tepki gösteren Sevda Erdan Kılıç yer almıştı.

Tuncay Özkan ve Erdal Aksünger ise, CHP liderinin anahtar listesini delip PM’ye girmeyi başarmıştı.

Bir zamanlar İzmir’den 7-8 ismin temsil edildiği PM’ye bu sefer kimlerin gireceği merak konusu. Hiç şüphesiz CHP İzmir İl Başkanı Yücel ve Başkan Soyer’in önereceği isimler aynı olmayacak.

Kulislerde birçok kişinin konuşulduğunu söylemek gerekiyor. Ben, Özkan’ın Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde olacağını düşünenlerdenim! Özellikle olağanüstü kurultayın toplanması için başlatılan imza kampanyası sürecinde Özkan, önemli bir sınav verdi!

İzmir’e ara sıra uğrayan, hiçbir yerde görünmeyen, (hakkını da yemeyelim) partinin mutfağında çalışan Böke’nin, anahtar listede yer almasına ihtimal vermiyorum. Ancak Böke’nin 2016’deki kongrede en çok, 2018’de ise ikinci en yüksek oyu aldığını unutmamak gerekiyor!

Soyer’in önereceği isimlerin başında hiç şüphesiz, eski CHP İzmir İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu geliyor. Nalbantoğlu’nun listede olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Genel Başkan Yardımcısı Özkan’la yakın siyaset yapan Şakir Başak’ın, eski Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın, eski vekil Zeynep Altıok’un, Mahir Polat’ın, Kamil Okyay Sındır’ın, Ednan Arslan’ın, Atila Sertel’in, Bedri Serter’in ve Tacettin Bayır’ın isimleri kulislerde sıklıkla dile getiriliyor!

Kurultayda çarşaf listeyle PM seçimi yapılırsa, milletvekillerinin CHP lideriyle görüştükten sonra hamle yapmasını bekliyorum!

Kılıçdaroğlu’nun yakın çalışma arkadaşı listesine kimi alacağını kestirmek şimdiden güç! Bazı tahminlerim elbette var. Bunları da kurultaya yakın bir tarihte sizlerle paylaşacağım.

PM öncesi Yücel ve Soyer’in bir araya gelerek ortak hareket etme ihtimalini soran çok oluyor. Bana kalırsa böyle bir şey olmaz! Çünkü, her iki tarafta da güven sorunu yaşanıyor. Şu anki tabloya göre yorumlarsak, Soyer ve Yücel kulislerini ayrı ayrı yapacaktır.