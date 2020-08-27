Kademeli mesai önerisine tam destek

Pandemi sürecinden geçiyoruz. Gerçekten sıkıntılı günler... Önümüzdeki ayın 21’inde okullar açılacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde çekilmez bir hal alan kent trafiği, Eylül ayından itibaren daha da kötüleşecek. Tam da bu süreçte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den bana göre çok önemli bir öneri geldi.

Okulların açılması ve mevsimsel nedenlerle başka kentlerde bulunan yurttaşların kente dönmesiyle trafiğin yoğunlaşacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şu vurguları yaptı: “Kent olarak şimdiden çözüm yollarını düşünmek ve hazırlıklı olmak zorundayız. Dünya kentlerinde gördüğümüz ‘farklı mesai saatleri’ uygulamasını, tam da bu dönemde İzmir’in de tartışması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin mesai saati aynı anda başlayıp aynı anda bitmemeli. Bu, bırakın pandemi dönemini, normal zamanlarda bile trafiğe büyük yük getiriyor. İnsanlarımıza ciddi sıkıntı ve vakit kaybı yaşatıyor. Böyle bir uygulamaya gitmemiz, pik saatlerde toplu ulaşım araçlarımızda yaşanan yoğunluğu da büyük ölçüde azaltacaktır. Bu konuda yetkili olan, belirleyici ve yönlendirici olabilecek tek kurum İzmir Valiliği’dir. Sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger’in koordinasyonunda, ticaret ve sanayi odalarımızın, sendikalarımızın, ilgili sivil toplum kuruluşlarımızın bir araya gelmesi çok iyi olabilir.”

İzmir’de sabah 07.30-10.00; akşam da 16.00-20.00 arası kentin işlek caddelerindeki trafikten herhalde hepimiz şikâyetçiyiz! Bu ‘farklı mesai saati’ önerisi sıkışan trafiğe belki merhem olabilir.

Şehirle ilgili konulara çok ilgili olan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Soyer’in önerisinin geçmişte uygulandığını hatırlattı ve şunları söyledi: “İzmir’de, vakaların arttığı bir dönem yaşıyoruz. Bu daha önce de belirli dönemlerde yapıldı. Mesai saatlerinde kamuda ve özel sektörde belki bölgesel olarak trafiğin yoğun olduğu bölgelerde uygulanabilir.”

Valimiz ilgilenecektir

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’le de konuştum. Büyükşehir’in talebine olumlu baktığını söyledi. Özgener, “İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan ‘Kademeli Saat’ çalışmasını, alınan ve alınması gereken tedbirler kapsamında olumlu buluyoruz. Konuyla ilgili olarak, şu ana kadar aldığımız geribildirimler de bu doğrultuda. Tüm üyelerimize konuya ilişkin duyuruyu yaparak kendilerinin görüş ve varsa önerilerini sorduk. Üyelerimizden gelen yanıtları ve değerlendirmeleri de İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile paylaşacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Soyer’in önerisine bir destek de DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı’dan geldi. Sarı, “İzmir’de koronavirüs vakaları artıyor. Herkesi aynı zamanda iş saatlerine çekerseniz sirkülasyon fazla olur. Mesai saatlerini farklılaştırırsanız bulaşın daha fazla olmasının önüne geçmiş olursunuz. Örnek vermek gerekirse herkes 08.00’de başlıyor, saat 07.00’de duraklarda oluyor. Bu konuda gidilecek bir değişiklik, pandemiyle mücadelede bir adım önde olmamızı sağlar. Tunç Bey’in böyle bir talepte bulunmasına biz de destek veriyoruz” açıklamasını yaptı.

Eminim, diğer STK temsilcileri ve kanaat önderleri de konuya sıcak bakacaktır. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in yakın bir zamanda konuyla ilgileneceğini düşünüyorum.