Kan stoğu bitti!

İzmir gerçekten kötü günler geçiriyor. Pandeminin etkilerinin fazlasıyla görüldüğü kentimizde, yoğun bakımlarda doluluk oranı yüzde 80’lere dayanmış durumda. Uyarılara kulak asılmaması, önlemlerin daha da sıklaştırılmasına yol açtı.

Herkes tedirgin. “Acaba ben de koronavirüs kapacak mıyım?” sorusu akıllarda.

Vatandaştaki tedirginlik, kan verme sürecini de etkiledi.

Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi’nin stoklarında kan bitti! Durumun vahametini şöyle özetleyelim. Düzenli kan kullanan, lösemi, talasemi gibi hastalıkları olan kişilerin dahi ihtiyaçları karşılanamaz duruma geldi. Depremin ardından kriz daha da derinleşti.

Merkezin Müdürü Gökay Gök, tüm vatandaşlara kan verme konusunda çağrıda bulunuyor ve şöyle diyor:

“Her türlü koronavirüs önlemini en başından beri alıyoruz. Bu konuda herkesin içi rahat olsun. Stoklarımızın azaldığı şu günlerde bizi yalnız bırakmayın, kan bağışlayın. Güvenli bir şekilde bağış yapabileceğiniz ekip yerlerimizin ve sabit kan alma birimlerimizi www.kanver.org sitemizden görebilirsiniz.”

Barajlarda su azalıyor

Evet, hepimiz tedirginiz. Ancak, kan verip birilerine can vermiş olacağız. Kan vermek için bulunduğunuz ilçedeki Kızılay noktasına gidebilirsiniz. Unutmayın, sizden kan alanlar da koronavirüs tedirginliği yaşıyor. Her türlü önlemin alındığı bilinmeli.

Kanverin. can olun!

Bu yaz her zamankinden daha kurak geçti. Dolayısıyla, barajlarımızdaki sular da her geçen gün azaldı... Bu köşeden defalarca tasrruf uyarısında bulundum. Eylül-Ekim ve Kasım aylarının ilk yarısında beklenen yağışlar gelmedi. İzmir’in su ihtiyacını karşılayan Tahtalı Barajı’nda su doluluk oranı yüzde 36’ya kadar geriledi. Geçen yıl bu aylarda doluluk yüzde 64’lerdeydi. 4,5 milyon İzmirlinin dikkat etmesi gerekiyor. Yoksa zor günlerle karşılaşabiliriz. Bu arada, kışın bol yağışlı geçmesi bekleniyormuş. Umarım, öyle olur...

Virüs onları da vurdu!

Koronavirüs, sağlık çalışanları gibi belediyelerin, özellikle Temizlik, Park ve Bahçeler, Sosyal Hizmetler gibi sahada olan personelini de vurdu. Konak, Karşıyaka, Karabağlar, Buca, Bayraklı, Bornova ve Kemalpaşa gibi ilçelerde durum gerçekten çok kötü. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın bu konuya dikkat çeken bir açıklaması oldu ve şöyle dedi:

“Özellikle Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda personelimizin enfekte olması veya karantina sürecinde bulunması, ek olarak Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelimizde Kovid-19 teşhisi konulan hasta kişilerle temaslı olduğu için, karantina süreci başlatılan çalışanlarımızın sayısındaki artış sebebiyle faaliyetlerimizde olabilecek aksaklıklar nedeniyle tüm halkımızdan özür dileriz.”

Sağımız solumuz korona! Herkesin kendi karantinasını uygulaması gerekiyor. Geç kalmadan...