Karşıyaka Stadı artık yapılsın!

Göztepe’nin stat projesi ilk ortaya atıldığında herkes heyecanlandı. Yapılır mı, yapılmaz mı? derken stat inşaatı bitti, maçlar oynanmaya başladı.

Peki ya Karşıyaka stadı? Proje ortaya kondu, yeriyle ilgili karşı çıkışlar, tartışmalar, davalar, iptaller… Gelinen noktada elde var sıfır! Şu anda herkes topu birbirine atar halde. Özellikle Karşıyaka’nın stat konusunda tek yumruk olma zamanı geldi ve geçiyor.



Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan tam da bu süreçten kritik bir çağrı geldi. “Stadı yapılacak alanı belediyeye devredin, biz yapalım” dedi Başkan Tugay.



Ben de kendisine, “Stadı belediye olarak tek başınıza yapmanız mümkün değil” hatırlatmasında bulundum. Başkan Tugay, bu konuyu enine boyuna düşünmüş. “Sadece Karşıyaka Belediyesi olarak biz elimizi taşın altına koymayacağız. Büyükşehir Belediyesi, iş insanları, sivil toplum kuruluşları en önemlisi ise Karşıyakalılarla birlikte bunu başarırız” değerlendirmesinde bulundu.



Sizce bu mümkün mü? Bana kalırsa mümkün. Tabi Başkan Tugay’ın da dediği gibi herkesin taşın altına eline koyması şartıyla… Tugay’ın bu çağrısına/talebine CHP örgütünden de destek geldi. CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Serdar Koç da, “Üzerimize düşen ne varsa yaparız” dedi.

Bundan sonra yaşanacakları merak ediyorum ve şu soruyu önemsiyorum: “Karşıyaka stadı ne zaman yapılacak?”





Vaka arttı çünkü…



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in, Buca, Karabağlar, Konak ve Bornova ve Kemalpaşa’da vaka sayısının fazla olduğunu söyledi. Kemalpaşa dışındaki ilçelerin nüfusları 300 binin üzerinde. Nüfuslarına oranla vaka sayılarının da fazla olması normal. Ancak Kemalpaşa’daki durum dikkatimi çekti. Başkan Rıdvan Karakayalı’yı aradım ve vaka sayılarındaki fazlalığın nedeni sordum, şu yanıtı verdi:



“İlçemizde çok sayıda Erzurum kökenli hemşerimiz yaşıyor. Yaz tatilinde kimi düğüne kimi cenazeye gitti. Kimi ise akrabalarını ziyaret etti. Dönüklerinde bazılarında virüs tespit edildi. Dolayısıyla da ilçemizde vaka sayısı arttı. Kesin rakamı bizimle paylaşan yok. Herkesin çok dikkatli olmasını ve kurallara harfiyen uymasını istiyorum. Bu işin şakası yok”



Mayıs, Haziran hatta Temmuz ayında vaka sayılarının az olmasıyla övündüğümüz İzmir’de maalesef vaka sayısında müthiş bir artış var. Tabip Odası’na göre bu rakam günlük 400-450. Grip mevsimine çok az kaldı. “Bana bir şey olmaz” demeyi artık bir kenara bırakmamız lazım. Virüs, kimsenin kapısı davul-zurnayla çalmıyor!