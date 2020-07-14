Kiraz’ın su sorunu!

İzmir’in şirin ilçesi Kiraz’da yıllardır yaşanan su sorunu çözülmüş değil. Her yaz aynı manzara! Kiraz Belediyesi’nin araçları, vatandaşların evlerinin önüne gidip belli periyotlarla su dağıtıyor. Evlerimizde 3-5 saat su kesilse nasıl isyan ettiğimizi düşünün!

Kiraz’ın belli noktalarındaki vatandaşların musluğunda haftalarca su akmıyor!

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da haklı olarak isyan ediyor:

“İlçemizdeki su sorunu, yıllardır süregelen bir problem. Yeraltı kaynak sularının iyice azalmasıyla, sondajların da yetersiz olmasıyla maalesef bu sorun çözüme kavuşturulamıyor. Vatandaşlarımız çaresiz kalıyor. Benim, ilçemdeki hemen hemen herkeste telefonum var. İlçe sakinlerimiz, bu sorunla ilgili olarak beni aramaya başladı. Bizim artık araçlarımız çalışmaya başladı. Tabi içme suyu olarak değil ama kullanım suyu olarak tankerlere basıyoruz. Bu bizim görev alanımız değil ama biz vatandaşlarımız için bunu yapmalıyız. Suyun olmaması çok can sıkıcı bir nokta. Bu çağda İzmir gibi bir yerde taşıma suyla değirmeni ne kadar döndürebileceğiz, bunu da bilmiyoruz. Bu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yapması gereken bir iş, Büyükşehir’in sorumluluk alanı. Durumu yıllardır biliyorlar. Maalesef, henüz bir çözüm yok. Bir kısmı planlamada, bir kısmı şurada burada derken 5-6 yıldır vatandaşlarımız aynı problemi yaşıyor. Ciddi anlamda problem yaşıyoruz. Kovid-19’la mücadele edilmesi, hijyenin en üst seviyede sağlanması lazımken suyumuz yok, bu çok kötü bir durum. Bu serzenişim, Büyükşehir’in sorumluluk alanı olduğu için ya da farklı parti olduğu için değil, bizim sorumluluk alanımız olmuş olsa samimi söylüyorum, biz hemen vatandaşımızın sorununa çare bulmak isterdik. Evde bir gün su akmadığı zaman çekilen çileyi hepimiz biliyoruz, herkesin malumudur bu durum. İnsanlarımızın içinde suyu hayvanları için kullananlar da var. Bu çok ciddi bir problem.”

‘Özel ilgi göstermeli’

Bölgeyi çok iyi bildiği için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’la da konuştum. İlçenin susuzluk çekmesi, Dağ’ın da gündeminde. Şu görüşleri benimle paylaştı:

“Birkaç yıl önce Cumhurbaşkanımız, DSİ’ye talimat verdi. Sondaj ekibi orada çalıştı ve su çıktı. Ancak İZSU’nun üzerine düşeni yapması gerekiyor. Bir ilçeye ayrımcılık yapması olacak şey değil. Suyun siyaseti olmaz! Yaz ayları gelince vatandaşın evinden su akmıyor. Kiraz’a çokça giden biriyim. Sorunu iyi biliyorum. Haftalardır musluğundan su akmayan vatandaşlarımızın olduğunu biliyorum. Büyükşehir’in bu soruna özel ilgili göstermesini rica ediyoruz. Bu mağduriyeti gidermek, Tunç Soyer’in görevidir. Orada çalışma yapılması elzemdir. Bu, ‘açık bulduk, eleştirelim’ konusu değildir! Yıllardır neden çözmüyorlar, anlamış değilim. Oraya hiç gitmiyorlar mı? Vatandaşların, AK Parti’ye oy veriyor diye bu muameleyi görmesi doğru değil”

Konuyu, Büyükşehir’e sordum. Kiraz’ın Avunduruk, Çanakçı, Veliler, Yeniköy, Çayağzı, Şemsiler ve Yağlar mahallelerinde kuyu açma çalışmalarının sürdüğünü ve yıl sonuna kadar tamamlanacağını bildirdiler.

Umarım bu yaz, Kiraz’ın su sorunu çektiği son yaz olur!