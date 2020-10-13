Özlenen tablo!

Geçen hafta, uzun süredir pek de alışık olmadığımız bir durum yaşadık. Bunu anlatmadan önce, sizi 2009 yılına götürmek isterim... CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Aziz Kocaoğlu, AK Parti’nin ise Taha Aksoy’du! Seçim yarışı çetin geçiyor, ikili bir ilkin altına imza atıp kozlarını televizyon programında ortaya koyuyor. Aksoy, o yayında Kocaoğlu için, “Kendisine kasamı teslim edecek kadar güvenirim” diyor!..

Seçimin seyri, bu söz üzerinden devam ediyor. Aradan 11 yıl geçse de bu açıklama hâlâ hafızalarda... Özellikle siyasiler geçmiş seçimlerden bahsettiğinde bu sözü birbirine hatırlatıyor.

Şimdi bugüne gelelim... Metropol ilçe başkanları arasında en genci olan Çiğli Belediye Başkanı, CHP’li Utku Gümrükçü, 500 günlük faaliyetlerini sunumlar dizisinde anlatıyor. İlk olarak parti örgütüne, sonra İYİ Parti teşkilatına, ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlara, son olarak da AK Partililere yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı.

O toplantıya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Aslan da katıldı. Aslan, Gümrükçü’yü can kulağıyla dinledi, ardından da kürsüye çıkıp şu açıklamayı yaptı:

“Her şeyden önce toplumda sevgi, saygı ve sosyal ilişkileri geliştirmeliyiz. Utku Başkan da bu anlayışla rozetini çıkarmış ve kendisini Çiğli’ye adamış. Ataşehir Mahallesi’nde oturan bir vatandaş olarak çok memnun oldum, gurur duydum. Bütün siyasi partilerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla iyi ilişkiler geliştirmiş. Çiğli’de bir uzlaşı ortamı yaratmış. Hiçbir zahmetten kaçınmadan ve parti ayrımı yapmadan düzenlediği geniş çaplı bilgilendirme toplantılarını takdire şayan buluyoruz. Tramvay projesi için ilgili bakanlığımızla yoğun görüşmeler sürdürüyor. Özellikle gençlere, kadınlara ve engellilere yönelik hizmetlerini takdir etmemek mümkün değil. Geleceğimizin teminatı olan gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, spora ve kültürel etkinliklere yönlendirmek için ayrı bir müdürlük kurmasından memnuniyet duydum. Utku Başkan çok dürüst ve çok çalışkan. Ne mutlu Çiğli halkına ki, halk içerisinde ötekileştirme yapmadan, herkesi kucaklayarak hizmet üreten bir başkana sahipler. Utku Başkan gibi belediye başkanlığı yapan başkanlar, Cumhuriyet Halk Partisi’ni yüceltiyor. Cumhuriyet Halk Partililer de Utku Başkan’la gurur duymalı. Tüm bu hizmetleri göz önünde bulundurarak beş yıl sonunda vatandaşlar olarak sandığa gidip notlarımızı vereceğiz. Siyaset, daha iyi hizmet üretme yarışıdır. Utku Başkan ne kadar çalışırsa çıtayı o kadar yukarı taşır. Biz de en fazla, AK Parti olarak Utku Başkan’dan daha fazlasını yapabiliriz iddiasında bulunuruz. Huzurlarınızda kendisine nazik daveti için teşekkür ediyorum. Bu dürüst yönetimi devam ettikçe, AK Parti olarak destek olmaya devam ederiz. Her şey Çiğli için, Utku Başkan’ın başarısı için olsun.”

Uzlaşı adayı olur mu?

İlk okuduğumda şaşırdım! Bir daha, bir daha okudum. Hatta inanamadım, o toplantıya katılanlara sordum. AK Partili Aslan, siyasi arenada hemen hemen hiç rastlamadığımız bir şekilde CHP’li başkanı övmüş. Alışık olmadığımız için şaşırdım. Sözlere değil, söyleyene şaşırdım!

Hatta şöyle düşündüm, “CHP’liler kendi başkanlarını bu kadar övmemiştir.”

Gümrükçü, gerçekten de fark yaratan bir isim. Özellikle pandemi sürecinde yaptığı işler çok başarılı. Bu toplantıdan birkaç gün önce Gümrükçü, yine bir ilkin altına imza atmıştı. O bölümü atlamadan anlatalım.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Sedat Karatekin ve AK Parti Çiğli Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, Gümrükçü’yü ziyaret etti. Gümrükçü, mahallelerin kentsel dönüşüm ihtiyaçları, TOKİ ve kentte yapılması planlanan Millet Bahçesi projeleriyle ilgili sunum yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Projeler ve izlenecek yol haritası üzerine fikir alışverişinde bulunuldu” denildi.

16-17 yıldır İzmir’de gazetecilik yapan biri olarak böyle bir buluşmaya da ilk kez denk geldim. Gümrükçü, sadece CHP-İYİ Parti’nin değil, AK Parti’nin de desteğini almış görünüyor. Bakarsınız Gümrükçü, bir sonraki seçimde tüm partilerin ‘uzlaşı’ adayı olur!

En başta AK Partili Aksoy’un sözlerini sizlere boşuna anlatmadım! AK Partililer, ‘kasalarını’ Gümrükçü’ye emanet edecek kadar güvendiklerini ortaya koymuş! Gümrükçü’yü bu anlamda da gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Yerel yönetimlerde işbirliği gerçekten önemli. Yerel yönetimler, her zaman siyaset üstü değerlendirilmeli. Bu anlamda da AK Parti’nin Çiğli ölçeğinde tavrının hakkını vermek gerekiyor.