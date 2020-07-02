“Seve seve yardım ederiz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bazı projelerinin Ankara’da onaylanması zaman alıyor.

Bu da CHP cephesinde, “Projeler onaylanmıyor” şeklinde söyleme dönüşüyor.

Yıllardır İzmir’de gazetecilik yapan biri olarak özellikle 31 Mart yerel seçimlerinden Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara’dan onay bekleyen projelerinin yakından takip ettim.

Buca metrosu, Karşıyaka-Çiğli tramvayı gibi büyük projelerin onayı geldi.

Her iki proje için Büyükşehir’in harekete geçmesini bekliyoruz doğal olarak.

Büyükşehir Belediyesi’nin uzun zamandır talip olduğu Karşıyaka’daki balıkçı barınağı ile ilgili bürokratik engeller bir türlü aşılamadığını biliyorum.

Bu konuda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, konuyu yakından takip ediyor.

Konu yeni bakanın önünde...

Geçtiğimiz hafta AK Partili ilçe belediye başkanları (Bergama, Bayındır, Kınık ve Kiraz) AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile Ankara’da çok sayıda bakanı ziyaret etti. Ziyaretlerde Hamza Dağ da eşlik etti.

Belediye başkanları, bakanlıkların sorumluluk alanına giren projeleri, sıkıntıları bizzat muhataplarına aktardı.

Tüm görüşmeler olumlu geçti.

Meyveleri de ya toplanmaya başladı, ya da önümüzdeki süreçte dönüş olacak.

Bu görüşmelerin ardından Dağ’ı aradım.

“CHP’li belediye başkanlarıyla neden bakanları ziyaret etmiyorsunuz?” diye sordum.

Yanıtı şu şekilde oldu:

“Bizden kim talepte bulunursa, yardımcı oluyoruz.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç cezaevinin kaldırılması konusunda bir iradesi var.

Aynı şekilde bizlerin de...

Ben, AK Parti İzmir Milletvekilimiz Mahmut Atilla Kaya ve belediye başkanıyla birlikte Adalet Bakanı’nı ziyaret ettik.

Herkes aklındakini söyledi.

Cezaevinin kaldırılması gerektiğini ifade ettik.

Bununla ilgili süreç devam ediyor.

Şimdiye kadar bizden destek isteyip de destek vermediğimiz kimse olmadı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilçesine TOKİ’nin gelmesini istiyor.

Kendisiyle görüştük.

Hazine arazilerine bakılacak.

CHP’li başkanlardan bir talep geldiğinde seve seve yardımcı oluyoruz.”

Her zaman bahsettiğimiz İzmir birlikteliği aslında tam olarak bu!

Kentin menfaatini ilgilendiren her konuda siyaset, ideoloji vs. bir kenara bırakıp hareket etmekte fayda var.

Çöpün siyaseti olmaz!

Yıllardır İzmir’in katık atık bertarafı ile ilgili tartışma bitmek bilmiyor.

Büyükşehir Belediyesi Çiğli Harmandalı’da çöpten enerji elde etmeye başladı.

Büyükşehir, Menderes’te katı atık bertaraf tesisi kurmak için gerekli girişimlerde bulundu. Projenin ÇED süreci başladı.

Tesisin son teknolojiyle yapılacağı, herhangi bir kötü kokuya neden olmayacağı defalarca anlatıldı.

Bunun örneklerinin Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğunu biliyoruz.

Ancak çöp üzerinden siyaset yaparak işi bulandırmaya çalışanlar var.

Arkadaşlar; yapmayın, etmeyin!

Bırakın ÇED sürecini bir takip edelim.

Bu konu üzerinden kim siyaset yaparsa kaybeder.