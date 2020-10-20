Sorunlarla ilgilenen Vali!

Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in koronavirüs denetimleri sırasında bir esnafa yönelik “üslubu” çok tartışıldı, tepki çekti. Vali Bey, yaptığı yanlıştan hemen döndü ve özür diledi. “Zararın neresinden dönülse kardır” sözünden hareketle Vali’nin özürü yerinde bir hareket…

Valilik makamı gerçekten çok önemli! Vatandaşın devletin desteğini, şefkatini ya da uyarısı göreceği en üst makam…Onun için Valilerin yaptıkları çok büyük önem arz ediyor. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu efsane yapan özelliklerini bilmeyenlerin okuması gerekiyor.

Bir gazeteci olarak sosyal medyaya oldukça fazla zaman ayırıyorum. Dikkate değer yazıları okumaya çabalıyorum. Geçen hafta bir İzmirli vatandaş sosyal medya hesabına, “Parkta içki içiliyor. Çocuklar var. Neden parkların kontrolü yok?” diye yazdı. Bu yazısına İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i etiketledi.

Vali Bey, bir vatandaşın isyanını görmezden gelmedi, emniyet güçlerini hemen belirtilen bölgeye yönlendirdi. Ardından da “Bahsettiğiniz parkta ekipler kontrol yaptı bir sıkıntı gözükmüyor an itibariyle. Diğer parklarda da kontrol yapılıyor bilgilerinize” yanıtını verdi. Bu gerçekten göz ardı edilmemesi gereken bir hareket! CV’si oldukça güçlü olan Köşger, İzmir Valiliği görevine atandıktan sonra oturup sadece “tebrikleri” kabul etmedi. Sahaya indi. Şimdiye kadar birçok ilçeye gitti, belediye başkanlarını ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. Kendisine brifinglerde aktarılan sorunları yerinde gördü. “Çözüm” adımları da önümüzdeki süreçte gelecektir.

Valilik makamı da aslında tam da sorunları yerinde görmeyi gerektiriyor. Geçmiş dönemlerde makamından çıkmayan Valilere de denk geldik! Köşger’in kente kazandıracağı çok şey olacağına inanıyorum.

Kriz tatlıya bağlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ayda bir kez İzmir’e gelerek proje çalışmaları devam eden Çeşme projesiyle ilgili açıklama yapıyor. Paydaşlarla toplantı düzenliyor. Ersoy’un, bu projeyle ilgili şimdiye kadar AK Parti teşkilatını bilgilendirmemesi, toplantılara partili yöneticileri davet etmemesi kriz yaratmıştı. Bu kriz geçtiğimiz hafta tatlıya bağlandı. Bakan Ersoy, AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda projeyi detaylarıyla il yönetimi, ilçe başkanları, meclis üyelerine anlattı. Bakan Ersoy, parti teşkilatından da projeye sahip çıkmasını ve iyi bir şekilde anlatılmasını istedi.

Buca nefes alacak

Birçok ilçe belediyesi geçmişten gelen borçlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Başkanlar hem personel maaşlarını zamanında yatırmak hem de yatırım yapmak mecburiyetinde. Bunun için maddi imkan gerekiyor. Buca Belediye Başkanlığı Zafer Mahallesi’nde bulunan 4 dönümlük arsa ve üzerindeki benzin istasyonunu 36 milyon liraya satışa çıkardı. Açık artırma yöntemiyle yapılan ihale 39 milyon liraya alıcı buldu. Bu satış belediyeyi bir nebze olsun rahatlatacaktır.

Ekmeğe zam yok!

İstanbul’da ekmeğe geçtiğimiz hafta zam geldi. Hemen İzmir ayağını araştırdım. Fırıncılar Odası Başkanı Nejdet Durmuş’u aradım. Herkesin merak ettiği soruyu sordum, şu yanıtı verdi: “Şu anda yeni bir talebimiz yok. Ancak un ve maya fiyatlarında müthiş bir artış var. Un ve maya sanayicileri fırıncıların yaptığı fedakarlığın benzerini bekliyoruz.”