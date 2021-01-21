Soyer, Körfez’de yüzebilecek mi?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8 Nisan 2019’da koltuğuna oturarak göreve başladı; kısa bir süre sonra “En fazla üç yıl içinde İzmir Körfezi yüzülebilir hale gelecek” açıklamasını yaptı. Bugün itibariyle Soyer’in bu sözünü yerine getirmesi için yaklaşık 15-16 ay gibi bir süre var.



Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da ‘yüzülebilir körfez’ hayali vardı. Ancak bunu gerçekleştiremeden görevden ayrıldı. Soyer’in bu konuyla ilgili aslında planı, yol haritası belli. “Körfez’i kirletmezsek sorun çözülecek” diyor. Muhalefet ise bunun bu kadar basit olmadığını savunuyor. Körfez’in kirlenmemesi için Büyükşehir Belediyesi’nin hummalı bir çalışması var. Bu söz gerçekleşirse, İzmir gerçekten önemli bir eşiği aşmış olacak. Sözün takipçisiyim!



Vergi borcu kalmadı



Tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’deki belediyelerin de SGK ve vergi borçları bulunuyor. Bu konuda hükümetin bir adımı oldu ve borçlara yapılandırma geldi. Seferihisar Belediyesi, bu durumu avantaja çevirdi. Başkan İsmail Yetişkin, önceki gün sosyal medya hesabından hemşerilerine müjdeyi şu sözlerle duyurdu:



“Yapılandırmayla belediyemiz 11 milyon lira avantaj sağlayarak 28 milyon lira vergi borcunu 17.5 milyon lira ödeyerek sıfırladık. Seferihisar’da yatırım, üretim ve istihdamı artırmak, belediyemizin ekonomisini güçlendirmek; hizmet kalitemizi daha da iyileştirmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Pandemi dönemi ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz, belediyemizi çok zorladı. Bu dönemden Seferihisar Belediyesi’nin özverili çalışmaları ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in ilçemize yaptığı yatırımlarla daha güçlü çıktık.”



Çıkarma yok, zam var!



Geçen Aralık ayında Bayraklı Belediyesi’nde çalışan Kanun Hükmünde Kararname dışında kalan 120 personelin işten atılacağı iddiası kulaktan kulağa yayılmış, Başkan Serdar Sandal bu iddiayı kesin bir dille yalanlamıştı. Sandal, maaşları diğer personele göre düşük kalan bu 120 kişide iyileştirmeye gittiklerini açıkladı. Bu zamla belediye personeli arasındaki maaş eşitsizliği önemli oranda giderildi. Sandal’la konuştum, şunları söyledi: “Birileri bu personeli işten atacağımız yalanını yayıyordu. Biz kimseyi atmadık, maaşlarında iyileştirmeye gittik. Artık onlar da sendikal haklara kavuştu. Her zaman söylediğim bir şey var. İşini iyi yapan bir çalışanımız bizimle beraber olacak.” İl kongresi ne zaman?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı, “Şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi bitirerek, hazırlıklarımızı tamamlamayı düşünüyoruz” dedi. İzmir kongresinin gününü öğrenmek için AK Parti yöneticileriyle temasa geçtim. Bir değişiklik olmazsa il kongresi, Şubat ayı sonunda yapılacak. Salgının azalması durumunda da kongreye Erdoğan bizzat katılacakmış.

AK Parti İzmir teşkilatında şu günlerde tatlı bir heyecan var. Kulisler hareketli. İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli göreve devam mı diyecek, yoksa tamam mı denecek?



Bana kalırsa, Sürekli yola devam edecek! Bu konuda da son sözü Erdoğan söyleyecek.