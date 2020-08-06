Soyer, siyasetteki tecrübesini ispatlad

CHP’de kurultay bitti, şimdi sıra Merkez Yönetim Kurulu’na kimlerin gireceğine geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun belirleyeceği A takım için İzmir’den iki kişinin ismi ön plana çıktı. Selin Sayek Böke ve Rıfat Nalbantoğlu.

Böke; ekonomi alanında önemli bir isim. Daha önce MYK’da yer aldı. Bu açıdan da tecrübeli. Ancak İzmir Milletvekili olmasına karşın Böke’yi kenti temsil edecek bir isim olarak sayamayız. Kılıçdaroğlu, milletvekili seçildiği il olan İzmir’de “ağabey” konumunda olan Nalbantoğlu’nu MYK’da değerlendirme ihtimali oldukça yüksek görüyorum.

Önceki gün Parti Meclisi (PM) sonucuyla ilgili onlarca kişiyle konuştum. Herkes İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başarısından söz ediyor. Soyer, siyasetteki ustalığını da aslında kurultay da ispatlamış oldu. Daha önce de ifade ettim. İl kongresinin rövanşını fazlasıyla aldı.

Soyer’in kurultay salonunda yaptığı konuşma da herkes tarafından beğenilmiş. ‘Büyükşehir Belediye Başkanının eli artık daha da güçlendi’ desek herhalde buna kimse karşı çıkmaz!

3. kez Yüksek Disiplin Kurulu’na seçilerek bir rekorun altına imza atan İzmir Milletvekili Mahir Polat’la konuştum. Kurultayla ilgili çarpıcı değerlendirmeleri oldu, şunları söyledi:

“Bundan sonra yeni güç odakları olacaktır ve insanlar orada olacaktır. Bu da doğaldır. Denge değişikliği kaçınılmaz. Süreç bize gösterdi ki; Büyükşehir Belediye Başkanımız çok yıpratılmaya çalışıldı. Ama buna rağmen süreci başarıyla atlattı. Sahneden istediğini alarak çekildi. Partideki ayrışma artık daha cılız bir hal olacak. Mevcut PM ve genel merkez yapısı hem genel hem yerel seçime partiyi taşıyacak. Partililer de denge tutarken bunu gözeteceklerdir. Bizim örgütümüz farklıdır. Örgütün nihai vicdanı kurultaydır. Benimle ilgili farklı şeyler söylendi. İlçe kongresini kaybettik. İl kongresinde taraf olmadım. Ancak kurultay delegelerinin nelere kadir olduğunu herkes gördü. Tunç Bey de yıpratılmaya çalışıldı. Haksızlığa uğradı. Örneğin; genel başkanımızın, “İl kongresini blok listeyle yapın” önerisi vardı. Buna uyulmaması başlı başına bir hamleydi. Ancak kurultayda Tunç Bey istediğini aldı”

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın kurultay sonucuyla ilgili tespitleri gerçekten önemli. Bakan’la sohbetimizle özetle şunları kaydetti:

“Sağda solda tercih edilen arkadaşlarımızı sorumsuzca eleştirenler var. Onları da parti kültürüne uygun davranmaya davet ediyorum. Parti içerisinde herkesin yönetime gelmesini istediği, birlikte çalışmak istediği arkadaşları, desteklediği adaylar olabilir. Bu işin doğası bu. Ancak kimse alamadığı oyun hesabını başkasına sormasın. Listeyi delenler nasıl deldi de ben bu kadar az oyu niye aldım diye sorsun. Örgüt neylerse güzel eyler herkes eksiği kendi özünde arayacak”

Bakan’ın, şu sözleri ise dikkate değer:

“Biz İzmirliyiz bu kentin ekmeğini yedik, suyunu içtik, kendimizi ait hissettiğimiz başka bir yer yok. Yeter ki bu kentin barış ve kardeşlik kültürüne yabancı, öfkeli, başının üzerinde yağmur bulutları ile gezen insanlar olmasın. Var diye söylemiyorum; bu kentin dinamiklerini anlatmak için söylüyorum. Biz aramızda güzel bir uyum sağlayacağız”

Partinin iki önemli ismi Polat ve Bakan’ın buraya sığdırdığım sözleri aslında çok şey söylüyor.

CHP İzmir için yeni bir dönem başlıyor!