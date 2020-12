Tehlikenin farkında değiliz!

Koronavirüs o kadar yayıldı ki, artık etrafımızdaki herkesin testi pozitif çıkıyor. Uzmanlar, yetkililer her gün bas bas uyarıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’in 3. zirveyi yaşadığını açıkladı. Buna karşın kentteki görüntüler gerçekten inanılmaz. Her kalabalık görüntülerini izlediğimde “Aman Allah’ım!” diyorum.

Prof. Dr. Seyhan Alkan, “Kişisel tespit alındığı zaman bulaş riski yüzde 1’in altında. Kapanmakta tek başına işe yaramıyor. Hastanelerin durumu iyi değil. Yoğun bakım üniteleri dolmak üzere… Artık gereğinin yapma vakti geldi. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor” diyor.

İzmir’deki kamu hastanelerinin yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı yüzde 80’lerde. Normal servislerde ise yüzde 60 doluluk var. Bu rakamlar her geçen gün artıyor. Geçen hafta bazı özel hastane yöneticilerini aradım. Hepsi ağız birliği yapmış gibi aynı cevabı verdiler: “Yoğun bakımlar dolmak üzere, her gün covid hastalarını kabul ediyoruz, sayı her geçen gün artıyor”

Tehlikenin farkında mısınız? Durum bu kadar ciddi! Eğer kişisel önlemlerimizi almazsak hastaneler hasta seçmek zorunda kalacak. Bu hayatta kendimizin, eşimizin, çocuğumuzun, anamızın, babamızın, kardeşlerimizin, dostlarımızın canından önemli bir şey var mı?! Elbette yok. Durum kötüye gidiyor. Lütfen ama lütfen geç olmadan bu hastalığı önemseyin.

Yolcu sayısı düştü, otobüs sayısı arttı!

Geçen hafta İZBAN ve bazı otobüslerde çekilen aşırı kalabalık görüntüleri beni çok korkuttu. İşe gitmek zorunda olan vatandaşlar, balık istifi şeklinde yolculuk etmek zorunda kaldıklarını görmek gerçekten üzücü… İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i aradım. Bununla ilgili ne yapacaklarını sordum, şunları söyledi:

“17 Mart 2020’de bin 811 otobüsle 1 milyon 800 bin günlük yolcu taşıyorduk. Bugün bu rakam 800 binlere kadar düştü. Otobüs sayımız ise 1835’e yükseldi. Metro ve İZBAN’de sefer sayılarını artırdık. Kalabalık görüntülerini ben de gördüm. Araştırıyoruz”

Umarım bu görüntüler son bulur. Elbette bu sadece Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan bir konu değil. Özellikle özel sektörün “esnek çalışma”, “evden çalışma” gibi modelleri hayata geçirmesi artık kaçınılmaz!

Menemen’de bugün seçim var

İçişleri Bakanlığı, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’u “tedbiren görevden uzaklaştırmasının” ardından bugün Menemen Belediye Meclisi’nde başkanvekili seçimi olacak. 15 CHP’li, 10 AK Partili, 3 İYİ Partili, 2 MHP’li ve 1 bağımsız meclis üyesi gizli oyla seçimini yapacak. Seçim öncesi farklı senaryolar dile getiriliyor. Çoğunluğu elinde bulunduran CHP’de genel merkez yönetimi grupta herhangi bir bölünme olmaması için yoğun bir çaba harcadı, harcıyor. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, geçtiğimiz haftadan bu yana meclis üyelerine birebir markaj uyguluyor. Bakalım sonuç nasıl olacak?