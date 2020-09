‘Uyumlu yol izliyoruz top bakanlıkta...’

İzmir’de yıllardır çözülemeyen bir sorun var: İnciraltı’nın planlanması. EXPO adaylığı sürecinde sağlık turizminin merkezi olması adına adımlar atıldı, planlar hazırlandı. Ama her şey kağıt üzerinde kaldı. Davalar açıldı, iptaller geldi.



İnciraltı’nın planlanması konusu AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya yeniden gündeme getirdi. Gündeme getirmekle kalmadı “gündemde kalması” için de hemen hemen her gün açıklama yaptı, yapıyor.



Kaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın şimdiye kadar 30 kamu kuruluşundan görüş aldığını, yeni planın bu görüşler doğrultusunda hazırlanacağını söyledi. “İnciraltı’nda yüksek katlı binalar mı olacak?” endişesini Kaya, “Kesinlikle böyle bir şey olmayacak. En fazla 4 kat yükseklik verilecek” dedi.



Buranın planlanmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önerisi, görüşü elbette çok önemli. Yani planları hazırlarken Büyükşehir’i yok saymaz kabul edilebilir bir durum olmaz. Bakanlık, Büyükşehir’den görüş istedi. Büyükşehir cephesi ise planının açıklanmadan önce taslak planın kendileriyle paylaşılmasını istiyor.

Başkan Tunç Soyer’le konuştum. “İncirlatı planlanması nasıl gidiyor, ne oluyor?” diye sordum. Şunları söyledi:



“Planlama tamamen bakanlığın uhdesinde. Onlardan bekliyoruz. Bütün hassasiyetlerimizi aktardık. Çözüme dair mutabık kalacağımız her şeyi paylaştık. Uyumlu bir yol izliyoruz. Top bakanlıkta. Süreç olumlu gidiyor diyebilirim” yanıtını verdi.











Şu anda her şey yolunda gidiyor gibi gözüküyor. Planlama aşaması yıl sonuna kadar tamamlanacak. Yeni plana itiraz olmazsa süreç hızlı bir şekilde ilerleyecek ve İnciraltı yeni bir görünüme kavuşacak.



BUCA CEZAEVİ KALKACAK



31 Mart yerel seçimleri öncesi Buca’daki tüm adaylar, ilçenin merkezinde kalan cezaevinin kaldırılması konusunda hem fikir oldu. Bu da söz de kalmadı. AK Parti İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ, Mahmut Atilla Kaya ve Buca Belediye Başkanı CHP’li Erhan Kılıç bu konuda ortak hareket etti. Ankara’da Adalet Bakanlığı’nda ilgililerle birden fazla görüşme yapıldı en sonra Bakan Abdülhamit Gül’le görüşüldü ve tüm olumsuzluklar giderildi. Bakan Gül, yakın zamanda İzmir’e gelerek bu müjdeli haberi İzmirlilerle paylaşacağının bilgisini aldım.



Peki Buca Cezaevi kaldırıldıktan sonra mevcut alan ne olacak? İşte o da ortak akılla belirlenecek. Millet Bahçesi projesi şu an için önde… Bana kalırsa bir anketle belirlenirse daha iyi olur!



ESKİ REKTÖRÜN İSYANI



Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, korona virüs salgınında insanların umursamaz tavırlarına sosyal medya hesabından isyan etti ve şunları söyledi:



“Bugüne değin 45 yıllık bir hekim olarak, sağlık çalışanlarının iş yavaşlatmalarına veya grev yapmalarına asla sıcak bakmadım. Rektör iken de bu eyleme yeltenenlere şiddetle karşı durdum. Ancak halkımızın kurallara uyma konusundaki duyarsızlığını gördükçe ve devletin sağlık çalışanlarının durumuna yeterli ilgiyi göstermediğine şahit oldukça, 45 yıl sonra fikrim değişmeye başladı. Tabii ki böyle bir dönemde bir eylem düşünülemez... Ama herkesin de en azından kendi sağlıkları için daha duyarlı olması gerekmez mi? Daha nasıl ifade edilir bilemiyorum. Yazıktır! Sağlıkçıların çalışma isteklerini kırmayalım... Hem kendimizi koruyalım hem de onları öldürmeyelim artık”