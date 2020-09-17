‘Vaka artışı devam ediyor’

Maalesef korona virüsle ilgili geçen mart-nisan ayında yaşadığımız sürece geri döndük. İzmir’de de günlük vaka sayısı oldukça arttı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i aradım, kendisine son durumu sordum.

Vali Bey, “Hastanelerimizin doluluk oranında bir sıkıntı yok. Vaka artış trendi devam ediyor” dedi. “Kentte hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tekrar olacak mı?” sorusunu ise, “Şu an için böyle bir şey gündemde yok” diye yanıtladı.

Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulamasına bakmanızı tavsiye ediyorum. Aslında oradaki yoğunluk haritası her şeyi söylüyor. Defalarca yazdım bir kez daha ifade edeceğim. Virüs bana gelmez demeyin!

Yönünü değiştirdi

Önceki gün özellikle sosyal medyada Akdeniz üzerinden gelen bir kasırganın İzmir ve Ege Bölgesini vuracağı söyleniyordu. Meteoroloji yetkililerini aradım. Yetkililer, kasırganın yönünü değiştirdiğini ve Yunanistan’ın Mora Adası’nı etkileyeceğini ifade etti. Ancak Çeşme Yarımadası ve Kuzey Ege’de rüzgar orta şiddetli esecekmiş! Durum bugün daha da netleşecek. Umarım kasırga bir kez daha yön değiştirmez!

ÇED onayı geldi

İzmir Büyükşehir, kentin farklı yerlerinde hayata Entegre Katı Atık Yönetim ve Elektrik Üretim Tesisi projeleriyle çöpten hem elektrik üretiyor hem de vahşi depolamanın önüne geçiyor. Büyükşehir son olarak Bergama’da bir tesis yapılması için ihaleye çıkmış ve ardından ÇED süreci başlamıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı firmanın başvurusuna onay verdi. Yaklaşık 74 milyon lira olan proje için ilk kazma önümüzdeki günlerde vurulacak. İzmir için hayırlı olsun!

Cumartesi Çeşme’ye geliyor





Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yanılmıyorsam geçtiğimiz mart ayının başında Ege Turizm Merkezi- Çeşme Projesini tanıtmıştı. Milyar TL’lik bu proje hayata geçtiğinde gerçekten İzmir ve Ege Bölgesi turizm açısından çağ atlayacak. Projede revize edilecek noktalar elbette olacak ancak Bakan Ersoy’un konuya yaklaşımını beğeniyorum. Özellikle İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ı her noktada bilgilendiriyor, toplantılara başkanların da katılması için özel hassasiyet gösteriyor. Bakan Ersoy, cumartesi günü yeniden İzmir’e gelecek ve ilgililerle bir toplantı yapacak. Bakalım proje ne aşamada?