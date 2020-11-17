Yeni binalar böyle olacak

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.9’luk deprem, Bayraklı’yı vurdu... Yıkılan binalar, 116 cana mal oldu. Bu zor süreçten el ele vererek çıkmamız gerekiyor. 30 Ekim’den bu yana İzmir’de müthiş bir birlikteliğin olduğunu görmek memnuniyet verici. Yerel ve genel iktidar, süreci birlikte yönetiyor. En azından şimdiye kadar böyle oldu. CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, depremin hemen ardından ‘sert siyasi söylemleri’ tercih etse de daha sonra bunun azaldığını gördük.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un süreci çok iyi yönettiğini söylemek gerekiyor. Kimseyi ötekileştirmedi. En önemli sürece, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i de dahil etti. 13 gün İzmir’de kaldı, ayrılmadan önce Soyer’i ziyaret etti. Çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kurum, yıkılan binaların yerine ve rezerv alanda yapılması planlanan binaların bir yıl içinde tamamlanacağını açıkladı, hemen ardından bakanlık bürokratları çalışmalarını hızlandırdı.

Bakanlığın mimari ekibi, ilk olarak depremin yıkıma yol açtığı Manavkuyu, Mansuroğlu ve Adalet mahallelerinde çalışma yaptı. Yıkılan binaların yerine zemin + 5 kat olacak şekilde nasıl bir proje çizilecekti? Bunun için 19. yüzyılın kent merkezi mimarisi incelendi. Bu noktada 1892’de inşa edilen Ticaret Borsası binası ve Mimar Kemalettin’deki binalar örnek alındı. Hatta Bornova’nın eski köylerindeki yapılara bile bakıldı. Yine rezerv alan olarak ayırılan Bayraklı Şehir Hastanesi’nin hemen yanına yapılacak binalar için de bu çalışma yapıldı.

Bu arada, Bakan Kurum’un şu açıklaması önemli: “Bayraklı’da yıkılan bölgelere baktığımızda 8-9 katlı binalar. Ne yapıyoruz? Yeni binalar zemin + 5 kat olacak. Hak sahiplerinin hepsine 2+1 daire veriyoruz. ‘Eskiden 3 +1 vardı’ diyenler olacaktır. Herkesi sığdırıyoruz. Ben ‘150 metrekareden aşağı oturmam’ derse olmaz. İnanın 2+1, çok daha yeşil alanı fazla, otoparkı olan kıymetli bir projeyi yapabiliyoruz. 2+1’e sığmadı diyelim. Gelir bakanlığımıza, yeni yönetmelik çerçevesinde küçülüyor diyelim, yüzde 20’ye kadar imar artışı, gelin biz size bunu verelim. Gelsinler başvursunlar.”

Başkanlarla görüşüldü

Geçen hafta, Çevre ve Şehircilik Bakanı Yardımcısı Fatma Varank’ın; Konak, Karabağlar, Narlıdere, Aliağa, Bayraklı ve Bornova belediye başkanlarıyla bir araya geldiğini öğrendim. Konu, belediyelerin yürüttüğü, planladığı kentsel dönüşüm projeleri... Bakanlık bürokratları, başkanları dinledi. Yapılacakları dinledi, not aldı. Ankara’nın dönüşüm konusundaki hassasiyeti; binaların zemin+5 kat olması ve inşaat yoğunluğunun fazla olmaması... Belediyelerin kentsel dönüşüm projeleri önümüzdeki günlerde hızlanacak. İzmir’i geniş çaplı bir dönüşümün beklediği artık bir gerçek!

Levent’e alkış!

Sanatçı Haluk Levent, İzmirlilerin yarasını sarmak için büyük gayret gösteriyor. Kurduğu ve dernekleşen Ahbap Platformu aracılığıyla onlarca depremzedenin yardımına koştular. Kendisi, yine ayakta alkışlanmayı hak ediyor.

Koronaya dikkat!

İzmir Tabip Odası, kentte günlük vaka sayısının 3 ile 3 bin 500 arasında değiştiğini bildiriyor. Koronavirüs artık her yerde! Öğrendiğim kadarıyla, İzmir’deki hastanelerin yoğun bakım doluluk oranları yüzde 76 ve bu hızla yükseliyor. Dikkatli olmanın daha da ötesine geçmek zorundayız!