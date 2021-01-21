Hem estetik hem sağlık için kozmetik jinekoloji

Sağlığımızı etkileyecek durumlar bazen patolojik, bazen fizyolojik bazen ise psikolojik olabilmektedir. Estetik işlemler hem fizyolojik sorunları çözebilmek hem de kişiyi psikolojik olarak mutlu hissettirmek amaçlı yapılabilmektedir. Estetik işlemlerde görünüşü güzelleştirmenin yanı sıra, doğallığa zarar vermemek ve bölgenin işlevini kısıtlamamak oldukça önemlidir. Özellikle genital estetik işlemlerde bölgeye işlevsel zararlar vermeden çalışmak gerekir. Genital bölge neresidir? Genital estetik nedir? Estetik işlemlerle alakalı bilgilenmeye öncelikle işlem yapılacak bölgeyi tanıyarak başlamak en doğrusu olacaktır.

GENİTAL BÖLGE VE ESTETİĞİ

Kadınlarda genital bölge; vajina, vajina iç ve dış dudakları ve perine bölgesini kapsayan kısımdır. Estetik işlemler vücudumuzun birçok bölgesine uygulanabildiği gibi genital bölgeye de uygulanabilmektedir.

Genital estetik sadece yüz estetiği gibi güzelleşme ya da şekil bozukluklarının tedavisi anlamına gelmez. Genital estetik operasyonlar kişinin cinsel fonksiyonlarını düzeltmede, sık enfeksiyon geçirmesini engelleme de, cinsel hayatının daha güzel ve güvenli olmasında da son derece etkili bir operasyonlardır.

GENİTAL ESTETİK UYGULAMALARI NELERDİR?

Labioplasti; labia dediğimiz genital bölge dudakları iç ve dış dudaklar olarak ikiye ayrılmaktadır. İç dudaklar normal durumda dış dudakların içerisinde, dışarı taşmamış ve sarkmamış olmalıdır. Ancak özellikle doğuştan olan varyasyonlar nedeniyle iç dudaklar dış dudaklarının dışına taşmış ve ayağa kalkıldığında sarkık durumda olabilmektedir. Bu durumda labioplasti dediğimiz “iç dudak küçültme ameliyatı” uygulanabilir. İç dudak sarkması kişinin günlük yaşantısında konforunu etkilediği gibi sık tekrarlayan enfeksiyonlara da neden olabilmektedir.

Klitoral hudoplasti; Kadının cinsel doyum organlarından olan klitoris çevresine yapılan estetik müdahaledir. Yine iç dudaklar gibi genellikle doğuştan varyasyonlar nedeniyle klitoris çevresi katlantılı olabilmektedir. Hem şekilsel olarak düzeltmek, hem de kadının haz almasını kolaylaştırmak amacıyla bu katlantılar cerrahi yöntemle çıkarılabilmektedir.

Vajinoplasti; Esnemiş olan vajinanın daraltılması işlemidir. Gerçek vajinal esneme normal doğum sonrası söz konusu olur. Bunun dışındaki vajinal esnemeler, kişinin yaşına, yapısına bağlı olabilmektedir. Ayrıca anahtar kilit ilişkisine bağlı olarak düşünüldüğünde erkeğin penis çapı göreceli olarak kadının vajinasının geniş olduğu hissini uyandırabilir. Vajina esnekliği tedavisinde cerrahi yönteminin yanı sıra alternatif yöntemlerde denenmektedir. Vajina genişlemesi tedavisi sonrası kalıcılığı sağlanmanın en sağlıklı yolu düzenli kegel egzersizi yapmaktır. Her kadının gün içerisinde aklına geldikçe kegel egzersizi yapması vajinal kasların çalışmasına ve sıkılaşmasına yardımcı olacaktır.

Lazerle vajinal daraltma; vajinal genişleme, esneme durumlarında cerrahi yönteme alternatif olarak uygulanabilen lazer tedavisi de günümüzde en çok tercih edilenlerdendir. İyileşme süresi cerrahi yönteme göre daha kısa olan lazerle tedavi yönteminde işlem sonrası hemen normal hayata dönülebilmektedir. Kişiye hangi tedavi yönteminin uygulanacağına muayene sonrası hekim tarafından hastayla birlikte karar verilir.

Labio majora estetiği ve pobuplasti; Çok şişkin ve kabarık görünmesi durumlarında dış dudakların küçültülmesi işlemi, sönük ve pörsümüş durumda ise dolgu işlemi yapılmasına labio majora estetiği, pubis bölgesine yapılan estetik işlemlere ise puboplasti denilmektedir

Perineoplasti; özellikle iri bebek ve zorlu doğumlarda perine bölgesinin yırtılarak açılması ve buna bağlı iyileşmenin düzgün olmaması nedeniyle perineoplasti işlemi tercih edilmektedir. Perine onarımları sayesinde deformasyonlara bağlı çirkin görüntü ve yine buna bağlı cinsel birliktelikteki ağrı da engellenmiş olmaktadır.

Vajinal beyazlatma; doğum, epilasyon uygulamaları, polikistik over sendromu, hormonal ilaçların kullanılması, kandaki östrojen miktarının artması nedenleriyle genital bölgede renk değişiklikleri meydana gelebilmektedir.

Genital bölge renk açma için koyuluğun durumuna ve koyu bölgenin genişliğine bağlı olarak farklı teknikler uygulanabilmektedir. Lazer, mezoterapi ve peeling yöntemleri genital bölge renk açma için kullanılabilecek yöntemlerdir. Renk açma işlemleri ile vajinal bölgenin rengi birkaç ton kadar açılabilmektedir. Tekrar koyuluğun oluşmaması içinde yine belli aralıklarla kullanılması gereken ufak ek tedaviler mümkündür.

Vajinal bölge mezoterapisi; Hekim tarafından seçilen aminoasitler kullanılarak, genital bölgedeki cildin daha sağlıklı, parlak ve gergin görünmesini sağlamak amacıyla yapılan işlemdir. Epilasyon kaynaklı ve kıl dönmelerine bağlı oluşan genital cilt bozukluklarını düzeltmeye ve kollajen üretimini artırarak daha sıkı bir cilt görünümü elde etmeye yardımcı olmaktadırlar.

G noktası büyütme; G noktasının dolgu materyalleri ile yükseltilerek, vajina içerisinde biraz daha bombeli hale getirilmesiyle temasın kolaylaştırılması amacıyla yapılan işlemdir. G noktasının muayene ile tespiti sonrası g noktasının olduğu bölgenin genişliğine göre en az 2 kez olacak şekilde dolgu uygulaması yapılması kadının cinsel birlikten haz almasını arttıracaktır. Lazerle vajina daraltma ile birlikte yapıldığında çok daha iyi sonuçlar alınabilmektedir.

PRP uygulanması; Vücudumuzun kendi plazmasından ede edilen büyüme faktörlerinden yoğun platelet denilen bölümün seçilerek, yenilenmesi istenen bölgeye uygulanması işlemidir. PRP uygulaması genital bölgede en çok vajinal kurulukta tercih edilmektedir. Menopoz sonrası atrofilerde bölgenin yenilenmesi tekrar kollagen dokusunun artmasını, salgı bezlerinin yeniden salgı üretimine başlamasını temin etmek için oldukça faydalıdır. Bunun dışında orgazm bozukluklarında G noktasının akvite edilmesi, duyarlılığının artırılmasında ve ağrılı cinsel ilişki gibi sorunların çözümünde kullanılmaktadır.

GENİTAL ESTETİK İŞLEMLERİ KİMLERE YAPILABİLİR?

Genital estetik işlemler 18 yaşını doldurmuş, akli melekeleri yerinde olan tüm kadınlara yapılabilmektedir. Genç kızlarımızda genellikle doğuştan varyasyonlar nedenli şikayetler mevcuttur. Genital estetik işlemler alanında uzman tecrübeli hekimler tarafından yapıldığında kızlık zarına zarar verme söz konusu olmayacağından özellikle labioplasti ve renk açma işlemleri genç kızlarımıza rahatlıkla uygulanabilecek işlemlerdir.

Op. Dr. Meral Sönmezer

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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