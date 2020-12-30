Mastürbasyon zararlı mı?

Mastürbasyon çoğu kişinin deneyimlediği ama konuşmaktan çekindiği, hatta utanç ve suçluluk duyduğu bir kavramdır. Bunun nedeni, toplumumuzda mastürbasyonun yapılmaması gereken kötü ve zararlı bir şey olduğuna dair yaygın bir inanç olmasıdır. Peki, mastürbasyon gerçekten kötü ya da zararlı mıdır?

Mastürbasyonun adeta bir tabu olarak kabul edilmesinde, büyük ölçüde ahlaki, dini ve kültürel nedenlerle ayıp ya da yasak olarak algılanması ve bu doğrultuda ortaya çıkıp nesiller boyu kulaktan kulağa dolaşan cinsel mitler etkilidir.

Mastürbasyon kişinin boşalmak ya da orgazma ulaşmak amacıyla cinsel organlarını kendi kendine uyarmasıdır.

Mastürbasyonun körlüğe yol açacağı, penisi küçülteceği, iktidarsızlığa neden olacağı, kısırlık yapacağı gibi yanlış inanışlar bilimsel bir temele dayanmamasına karşın cinsel mitler olarak aktarılmaya devam ediyor. Mastürbasyon aslında hem ruhsal hem de fiziksel olarak sağlıklı ve güvenli bir cinsel aktivitedir ve sağlıklı cinsel gelişimde önemli bir rol oynar.

Mastürbasyonun yararları nelerdir?

Mastürbasyonun fiziksel ve ruhsal açıdan birçok fayda sağlar. İnsanların kendilerini cinsel olarak deneyimleme ve ifade etme biçimi olan cinsellik, fiziksel, duygusal, psikolojik ve sosyal duygu ve davranışları içerir. Her yaş ve cinsiyetten herkesin cinsel ihtiyaçları vardır ve bunların karşılanması gerekir. Mastürbasyon da cinsel ihtiyaçların giderilmesinin güvenli bir yoludur.

Mastürbasyon kişinin bedenini, cinsel organını, nasıl zevk aldığını ve cinsel tepkilerini daha iyi tanıyarak cinsel zevk ve tatmine nasıl ulaşacağını keşfetmesini sağlar. Bu keşif sayesinde cinsel yaşamı daha mutlu ve sağlıklı olur. Vajinismus, erken boşalma ya da sertleşme sorunları gibi sık karşılaşılan cinsel işlev bozukluklarının en önemli nedenlerinden biri kişinin kendi cinselliğini ve nasıl orgazm olacağını bilmemesidir. Bu nedenle cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde mastürbasyon önemli bir tedavi yöntemidir. Erkekler, mastürbasyonla boşalma denetimini öğrenirken, kadınlar da orgazm olmayı öğrenirler. Ayrıca mastürbasyon cinsel arzu ve cinsel performansın artmasına yardımcı olur ve pelvik taban kaslarını güçlendirerek orgazm sıklığını ve yoğunluğunu arttırır.

Mastürbasyon sağlığı olumlu etkiler!

Mastürbasyonun asıl amacı cinsel gerginliği rahatlatmak olmasına karşın sağlık açısından olumlu etkileri vardır. Mastürbasyon, doğal bir antidepresan ve stres gidericidir. Boşalma ya da orgazmın ardından beyinde aktive olan serotonin, dopamin, oksitosin, endorfin gibi mutluluk ve rahatlama duygularına yol açan nörokimyasallar stresin azalmasını, uyku kalitesinin artmasını, ağrı ve krampların giderilmesini, bağışıklık sisteminin güçlenmesini ve depresyonun hafiflemesini sağlar. Kadınlarda adet sancılarının hafiflemesine, pelvik kas tonusunu güçlendirerek idrar kaçırma ve rahim sarkması olasılıklarının azalmasına yardımcı olur. Erkeklerde de prostat kanserine neden olan potansiyel ajanları temizlemeye yardımcı olarak kanser riskini azaltır. Mastürbasyon, hamilelikten ve cinsel yolla bulaşan hastalık riskinden kaçınmak için de güvenli bir cinsel alternatiftir.

Kimler mastürbasyon yapar?

Mastürbasyon genellikle erkekler tarafından yapıldığı düşünülür. Her yaştan, cinsiyetten ve cinsel yönelimden insanın mastürbasyon yapması normaldir. Küçük çocuklar bile vücutlarını keşfetmeyi öğrendikçe kendilerini iyi hissettirdiği ve rahatlattığı için cinsel organlarına dokunurlar. Ergenler arasındaki mastürbasyon, cinsel dürtüler üzerinde hakimiyet duygusu geliştirmelerine katkıda bulunur, ergenlik çağındaki fiziksel ve duygusal gelişimde rol oynar. Genellikle ergenlik döneminde başlayan mastürbasyon yetişkinlikte de yaşam boyu devam edebilir.

Partneri olan kişilerin de mastürbasyon yapabilir!

Mastürbasyonun yalnızca bir partner olmadığında yapılabileceği, partneri olan kişiler tarafından yapılmaması gerektiği yanlış bir kanıdır. Partneri olan kişilerin de mastürbasyon yapması doğaldır. Yani bir ilişki içindeyken mastürbasyon yapmak, partnerinizin sizi tahrik ya da tatmin etmediği anlamına gelmez. Kendi cinsel tepkilerinizin farkında olarak partnerinize isteklerinizi ve ihtiyaçlarınızı iletebilmenize ve onun tercihlerini öğrenmenize fırsat verir. Partnerinizle cinsellik hakkında konuşmak kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayarak özgüveninizi arttırır. Ayrıca kendini sevmenin, vücudunuzu tanımanın ve kendine haz vermenin bir yolu olarak benlik saygınız üzerinde de olumlu etkisi olur. Tüm bunların sonucunda hem cinsel hem de duygusal ilişkinizi geliştirmenizde önemli bir rol oynar.

Mastürbasyon yapan bir kişinin, yapmayan birinden daha çok kendi bedeniyle ve cinsel ihtiyaç ve arzularıyla temas halinde olmaya devam etmesinin libido üzerinde genel olarak uyarıcı ve olumlu bir etkisi vardır. Mastürbasyonun libidoyu arttırıcı etkisi partnerle daha fazla yakınlaşmayı teşvik eder ve çiftlerin ilişkilerini ve cinsel tatminlerini iyileştirmelerine katkı sağlar. Bazı çiftler partnerleriyle aynı anda ya da birbirlerine mastürbasyon yaparlar. Çiftlerin birbirine yapabilecekleri karşılıklı mastürbasyon, cinsel iletişimlerini arttırarak birbirlerinin vücutlarında hangi dokunuşları, baskıları, yoğunlukları tercih ettiklerini anlamalarını sağlar ve böylece orgazm olma yeteneklerini geliştirir.

Mastürbasyon ne zaman zararlıdır?

Mastürbasyon bazı kişilerin sık sık, bazılarının nadiren ve kimilerinin de hiç yapmadığı bir cinsel aktivite olarak tamamen kişisel bir tercihtir. Mastürbasyon, diğer cinsel davranışların yerini alarak bir partnerle cinsel aktiviteyi engellediğinde, kişinin günlük işleyişini kesintiye uğratarak aktivitelerini aksatmasına ve sorumluluklarını yerine getirememesine neden olduğunda, toplum içinde yapıldığında ve bütün bunların sonucunda kişiye ciddi şekilde rahatsızlık verdiğinde bir sorun olarak kabul edilir. Kişinin kendini çok sık ya da sürekli mastürbasyon yapmak zorunda hissetmesi durumunda mastürbasyon bağımlılığından söz edilebilir. Bu durumlarda, bir sağlık uzmanına, özellikle de bir cinsel terapiste başvurmak faydalı olacaktır.

Op. Dr. Meral Sönmezer

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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