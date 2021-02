Normal cinsel ilişki süresi ne olmalı?

Cinsellikle ilgili konular açıkça konuşulamadığı için yoğun bir merak yaratır. Hem kadınlar hem erkekler başkalarının cinselliği nasıl yaşadıklarını, kendilerinin farklı olup olmadığı düşünerek birçok sorunun cevabını ararlar. En çok merak edilen konulardan biri de normal cinsel ilişki süresinin ne kadar olması gerektiğidir.

TÜRKİYE'DE ORTALAMA CİNSEL İLİŞKİ SÜRESİ NE KADAR?

Aralarında Türkiye’nin de olduğu birçok ülkeyi kapsayan bir cinsel sağlık araştırmasının sonuçları cinsel ilişki süresi konusunda 33 saniye ile 44 dakika arasında değişen büyük farklılıklar olduğunu gösterdi. Penisin vajinaya girmesinden boşalmaya kadar olan ortalama cinsel ilişki süresi 5,4 dakika olarak belirlendi. Bu araştırmada Türkiye'deki çiftler için ortalama sürenin 3,7 dakika olduğu açıklandı. Araştırmaya katılan çiftler cinsel ilişkinin 3-7 dakika sürmesini "yeterli"; 7-13 dakika sürmesini "arzu edilir"; 10-30 dakika sürmesini "çok uzun" olarak değerlendirdiler. Cinsel ilişki süresi ile ilgili başka araştırmalarda da farklı rakamlar elde edildi. Araştırma sonuçlarının birbirinden farklı olması, cinsel ilişki için normal bir süre olmadığı gerçeğini ortaya koydu. Çünkü cinsellikle ilgili çeşitlilik o kadar fazladır ki istatistikler asla normal ya da standart değerlere ulaşmak için yeterli değildir. Cinsellik çok çeşitli faktörlerden etkilenen değişken yapısıyla standartlara ve rakamlara sığdırılamayan kişisel bir deneyimdir.

CİNSEL TATMİN İÇİN SÜRE DEĞİL, SÜREÇ ÖNEMLİ

Cinsel ilişki süresi ne kadar uzun olursa cinsel tatminin de o kadar çok olacağıyla ilgili yanlış bir inanış vardır. Bu inanış da cinsel tatminin, penisin vajinaya girdiği an ile boşalmanın gerçekleştiği an arasındaki sürede gerçekleştiğinin sanılmasından kaynaklanır. Oysa cinsel tatmini sağlayan sadece penisin vajinanın içinde kaldığı süre değildir. Cinsel tatmine, cinsel arzunun ortaya çıkışıyla başlayıp ön sevişme ile devam ederek cinsel ilişki ve orgazmla doruğa çıktıktan sonra rahatlama ve gevşemeyle sonlanan bir süreçte ulaşılır. Yani cinsel ilişki, cinsel doyuma ulaşmanın aşamalarından yalnızca biridir. Cinsel tatmin ve zevk için yaşanan cinsellikte zaman sınırı veya zaman kısıtlaması yoktur.

YATAK ODASINDA ZAMAN YOKTUR

Normal cinsel ilişki süresinin ne kadar olması gerektiği sorusuna verilecek en doğru cevap, her iki partnerin de zevk aldığı ve tatmin olduğu sürenin normal olduğudur. Bu süre çiftler arasında değişmekle kalmaz, aynı çift için de duruma ve koşullara göre değişebilir. Bazen çok kısa sürede hızla doyuma ulaşmayı tercih ederken, bazen de her anın tadını çıkararak zamanı unuttukları uzun bir süreye ihtiyaç duyabilirler. Ancak her iki durumda da bu süreyi ölçme ihtiyacı duymazlar. Yatak odasında zaman yoktur. Cinsel tatmin cinsel ilişkiden daha fazlasını içerdiği için hem ruhsal hem de fiziksel olarak uyarılmaya yetecek zaman her çift için farklıdır. Cinsellikle ilgili standartları, doğruları ve yanlışları her çift kendisi belirler.

Op. Dr. Meral Sönmezer

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

www.drmeralsonmezer.com