Basmane’de göçler ve sağlık

Yaşanan son göç olayları, bana 2017’de düzenlenen ‘5. Basmane ve Çevresi Tarih, Kültür, Sanat ve Arkeoloji Günleri’ni anımsattı. TCDD 3. Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Tabip Odası, üniversite öğretim üyeleri, araştırmacı ve onlarca sanatçının katıldığı etkinliklerde “Basmane, İzmir’in misafirhanesidir” temasını vurgulayıp buradaki kültür varlıklarının önemini ve bölgedeki yoğun göçleri tartışmıştık. Basmane’de yaşayan göçmenler, göçmen dernek başkanları ve kalabalık bir dinleyici tarafından ilgiyle izlenen ‘Basmane, Göçler ve Sağlık Sorunları’ panelinde, İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Fehmi Akçiçek, Prof. Dr. Nevin Turgay, Prof. Dr. Ahmet Özbilgin ve Doç. Dr. Işıl Ergin konuşmacı oldu. Panelde, göçmenlerin sağlık sorunlarının nedenleri, güvenli olmayan koşullar, kalabalık havasız sıkışık ortamlarda yapılan yolculuklar, şiddet, taciz, tecavüz, kadın ticareti, uyuşturucu çeteleri, hasta kişilerin varlığı, beslenme ve hijyen sorunları, göç edilen ülkelerdeki şartlar ve bulaşıcı hastalıklar masaya yatırıldı. Yabancı hakları, ayrımcılık-dışlanma, ekonomik ve kültürel bir tehdit algılanması, dil engeli, kalabalık gruplar, parçalanmış aileler, tek kalmış kadın ve öksüz çocuklar, tanım, tedavi ve izleme sorunları, ilaçlara devam edilmesi, Arapça reçeteler, özel beslenme koşullarının sağlanması, engellilerde cihaz temini, zorunlu yaşam koşulları ile artan kronik hastalık riski, anksiyete, depresyon, post travmatik stres bozukluğu, çocuk sağlığı, beslenme sorunları, bebeklik ve çocukluk dönemi aşılarının aksamasının yarattığı tehdit, istismar, çocuk işçiliği ve hizmet sorunları, Türkiye’de var olan ve göçlerle gelebilecek fil hastalığı, kan işeme, sıtma, uyuz, çiçek, grip, çocuk felci, doğum sonrası bakım ve benzeri hastalıklar konusunda açıklamalarda bulunuldu.



Tarihsel zenginlik



Göçler ve sağlık sorunları dışında etkinlik süresince farklı konularda bölgenin tarihsel zenginliğine değinildi. ‘UNESCO Dünya Mirası Listesi Girişim Deneyimi’ paneline, eski Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, turist rehberi Mehmet Gülümser, Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen; ‘Kültürel Mirasın Korunması, Basmane ve Çevresinin İzmir İçin Önemi’ paneline eski Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ, Doç. Dr. Akın Ersoy, mimar Mihriban Yanık, Doç. Dr. Cahit Telci, Doç. Dr. Ceylan Öner, ‘Basmane ve Çevresinde Turizm Hareketi’ paneline Pınar Meriç, İZRO üyesi İsa Soytürk, Mehmet Gülümser, Serdar Çelenk, Nuri Pınar, ‘Basmane ve Çevresinde Çokkültürlü Yaşamdan Günümüze Kalan Kültürel Miras’ paneline gazeteci-yazar Nedim Atilla, Yrd. Doç. Dr. Oktay Gökdemir, yazar İlhan Pınar, Dr. Siren Bora, Doç. Dr. Ertan Daş, ‘Basmane Gar ve Edebiyat’ paneline Dr. Onur Şenli’nin yakın arkadaşları, şair Ümit Yaşar Işıkhan, Tayfur Göçmenoğlu, Hikmet Öde, Cem Seyhun Ünbay, Mehmet Elmas, ‘Tepecik’in Gizli Kültür Hazineleri’ paneline gazeteci Işık Teoman, Erol Şaşmaz, Atalay Dönmez, Gündüz Kapancıoğlu, Erşan Yetişir, ‘Basmane İzmir’in Misafirhanesidir’ paneline, Sancar Maruflu, Otelciler Odası Başkanı Mehmet Gönen, Lokantacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, Dr. Osman Koçanaoğulları, gazeteci Mustafa Oğuz konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğin görsellerine sayfa sınırlarını aştığım için değinemedim. Bu yıl düzenleyeceğimiz ‘Basmane ve Çevresi Tarih, Kültür, Sanat ve Arkeoloji Günleri’ne bıraktığımız yerden devam edip, kültür varlıklarının durumunu, göç sorunlarını anlatacağız.

Göçmenlerin yolları açık olsun.