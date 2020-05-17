2021 çok daha zor olacak

Koronavirüs nedeniyle ABD’de et üretimi üçte bir oranında azaldı.

Salgından etkilenen et işleme şirketleri kapanınca, çiftliklerde kalan hayvanlar itlaf edilmeye başlandı.

Sadece geçen hafta 600 bin civarında domuz, tavuk ve büyükbaş hayvan itlaf edildi, tonlarca süt döküldü, yeni doğan yavrular gübre yapıldı.

Ve marketlerde yumurtanın fiyatı yüzde 40, tavuğun yüzde 5.4, sığır etinin fiyatı da yüzde 5.8 arttı.

Filipinler dünyanın en büyük pirinç ithalatçısı ülkesi durumunda.

Başta Vietnam olmak üzere büyük üreticiler ihracatı yasakladıkları için şu an yana yakıla her yerden pirinç bulmaya çalışıyorlar.

Dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı olan şirketse Hindistan’da kurulu.

Onlar da ellerindeki malı gemi bulamadıkları, bulsalar da karantina prosedürleri çok uzun olduğu için satamıyorlar.

Buğdayda durum daha da çirkinleşmeye aday...

Mısır, 8 aylık stok yapmaya karar verdiği için geçen iki ayda rekor seviyede ithalat yaptı.

Rusya, Romanya, Ukrayna, Kazakistan, buğday ihracatını ya yasakladı ya da kısıtlamalar getirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri gibi zengin ülkelerin marketleri 3 aylık gıda stoklarını 4 aylık hale getirmek için aralıksız alım yapıyorlar.

Bu talep artışı haliyle ekonomisi kötü durumdaki ülkelerin vatandaşlarını açlık tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

İspanya’da koyunların kırkılması için Güney Amerika’dan gelen yabancı iş gücü kullanılıyordu, bu sene o işçiler gelemiyor ve bir felakete doğru gidiyorlar.

Almanya, kuşkonmaz ve çilek hasadı yapabilmek için her gün Romanya’dan geçici işçi taşıyor uçaklarla.

İngiltere’nin şu an toplam 70 bin geçici tarım işçisine ihtiyacı var.

Ülke içinden şu ana kadar iş başvurusu yapanların sayısı bini bulmadı, Romanya’dan da sadece 6 uçak işçi getirtilebildi.

İtalya’da Afrika’dan gelen kaçak göçmenlerin yaptığı hasat bu sene yapılamıyor zira göçmenler polise yakalanma korkusuyla sokağa çıkmıyor, tarlalara gitmiyorlar.

Türkiye’de kıymanın kilogram fiyatı 45 liradan başlıyor, özelliğine ve aldığınız yere göre yukarıya doğru gidiyor.

Ünlü Taşköprü sarımsağının kilogram fiyatı 70 lira oldu geçen ay.

Sadece talep artışı değil sebep, geçen sene ekonomik şartlar gereği tohumluk sarımsağını satmak zorunda kalan çiftçiler olduğu için üretim azaldı.

Üzerine bir de dolu gelince fiyatlar uçtu.

Yani bugün yapılmakta güçlük çekilen hasadı konuşuyor dünya ama asıl risk yeni ekim yapılamamasında.

Eğer o olmazsa, gelecek sene aç insanların yerini, az sayıdaki ürünü çok para ödeyip alan ülkelerin dışında kalan aç ülkeler alacak...

Coğrafya kader mi?

Fotoğrafını gördüğünüz yerin adı Llanymynech Golf Kulübü.

İngiltere ile İskoçya sınırı üzerinde yer alan bu golf kulübü tarihinin en garip dönemini yaşıyor.

18 delikli sahadaki deliklerden 15’i sınırın İskoçya, ikisi İngiltere, biri de tam sınır hattında.

İngiltere’de golf sahaları açıldı ama İskoçya’da yasak sürüyor.

Hal böyle olunca da, sahanın 2.5 deliğinde golf oynamak serbest, 17.5 deliğindeyse yasak hale geliyor.

Sınırda olmak zordur ama bizim sınırlarımız çevresine bakınca, insan “Tek derdimiz bu olsa keşke” demeden edemiyor.

Menderes’in iki 27 Mayıs’ı

Türkiye’deki darbe tartışmaları nedeniyle bu 27 Mayıs’ta geçen seneden daha fazla konuşacağız Adnan Menderes’in dramını.

Bunca yıl nedense fark edilmemiş ama Adnan Menderes için bir değil iki 27 Mayıs faciası var.

Birini herkes biliyor, 1960’ta yapılan 27 Mayıs askeri darbesi.

Az bilinen ise 27 Mayıs 1919, yani Aydın’ın işgali...

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan 3 hafta kadar önce atandığı Suriye cephesine giderken Polatlı’da hastalanır Adnan Menderes ve Aydın’a çiftliğine döner.

27 Mayıs’ta Yunanlılar, Aydın’ı işgal ettiğinde, Ay-Yıldız diye bir Kuvayı Milliye grubu kurar, Meclis açıldıktan sonra da düzenli birliklere katılır.

Adnan Menderes’in hayatını bugüne kadar hep Demokrat Parti üzerinden konuştuk ama öncesini, mesela CHP milletvekili olduğu dönemde niye ana çalışma alanının spor olduğunu dahi neredeyse hiç konuşmadık...

Öğrenim bağımlılığı

Üst üste araştırmalar yayımlanıyor, online eğitim yüz yüze eğitimin yerini tutmuyor diye.

Sonra, yok matematik ve uygulama gerektiren 6 ders için zor falan diye devam ediyor liste.

Sınavlar yüzünden durmadan öğrenimi konuşan, eğitimi unutan insanlar haline geldik hepimiz.

Sosyalleşmeyen, toplu davranış kuralları eğitimini yaşayarak almayan çocuk elementleri bilse, karekök hesabını öğrense ne fark eder?..

Bu arada koronavirüs geçince sayısı 2 milyona dayanan Açık Ortaokul ve Açık Lise uygulamalarını, daha doğrusu, bu uygulamanın zamanında okula gitme fırsatı olmayan insanlar için geçerli bir seçenek olmasını da konuşalım mı?