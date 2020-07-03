İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sosyal medya ekibi, Netflix’te seyrettiği diziden yola çıkarak bir mesaj paylaştı.

Diziyi gerçekten seyrediyor mu yoksa popüler bir dizi diye danışmanları mı önerdi bilmiyorum.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ekibi de o mesajın üzerinden, “Şimdi spoiler verir” diye tamamen genç bir jargon kullanarak muhabbete

dâhil oldu.











İki hesap kendi aralarında eğlenirken, Cumhurbaşkanı’nın şahsi hesabından, “Onlar dizi izleyip, film çevire dursun biz tarih yazmaya devam edeceğiz” mesajı geldi.

Ava giderken avlanmak gibi oldu bu biraz.

Sosyal medyada eğlenmek, gülünç durumlar yaratarak muhalefet etmek genel başkan hesaplarının işi olmamalı.

Z kuşağının oylarını alabilmek için onların sevdiği dizi ya da kullandığı dilden önce onların umudu olabilmek gerekir...

Şiddetin süresi mi olur?





Sıla, Ahmet Kural’dan şiddet gördüğü için suç duyurusunda bulunduğunda “Bir saat dayak yemiştim” dedi.

Deniz Bulutsuz-Ozan Güven arasındaki dava sürecinde de iddia “Bir saat şiddet uyguladı” yönünde.

“O an kendine hâkim olamadım, sinirden bir tokat attım” tarzı savunmaların önüne geçmek için vurgulanıyor olmalı bu süreler.

Şiddeti süre üzerinden tarif etmeye çalışmak, tek tokadı hafifletiyor kafalarda. Oysa şiddet, şiddettir.

Hem biliyoruz ki cinayete kadar giden şiddet sarmalı o atılan tek tokadın cezasız kalmasıyla başlıyor bir şekilde.

Ayrıca biz hep fiziksel şiddeti konuşuyoruz ama kadınların en çok maruz kaldıkları şiddet duygusal şiddet değil mi?

Kılıçdaroğlu’nun kendine haksızlığı



Muhalefet partilerinin genel başkanları, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan tweet mesajı paylaşarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bizzat sosyal medya hesaplarını askıya alarak protesto etti Berat-Esra Albayrak çiftine yönelik saldırıyı.



Kendisi de cinsiyetçi bir saldırıya maruz kalan Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş da bir mesajla kınadı yaşananı.

Bir tek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kendi hesabından mesaj paylaşmadı. Kemal Bey’in eşi Selvi Kılıçdaroğlu, tıpkı Başak Demirtaş vakasında olduğu gibi, Esra Albayrak’a telefon açtı.



Siyasetçilerin eşlerinin kadın kimliğine yönelik saldırılar, kadınlar arasında konuşarak değil, erkekler, özellikle de genel başkanlar konuşularak bitirilir.

Ayrıca gençlerin tek haber kaynağı olarak sosyal medyayı kullandıklarını düşünecek olursak, bu nasıl bir iletişim stratejisi diye sormak şart hale geliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun o çirkinliğe karşı olduğuna eminim de, bunu kınayan bir mesaj paylaştırmayan zekâ kimin zekâsı?

Yoksa Başak Demirtaş için yaşanan çirkinlikte HDP ile ittifak tartışmaları alevlenmesin diye mesaj atmayanlar, Esra Albayrak için de mesaj yazamaz konuma mı geldiler?

Manzara bu olunca, Ahmet Kaya’nın “Nereden baksan tutarsızlık” şarkısı geliyor insanın aklına.



Kadına mı, Fikirdaş’a mı?



Esra Albayrak’a yapılan çirkinliğe tepki gösterip de Başak Demirtaş’a yapılan çirkinliğe tepki göstermiyorsan...



Ya da bunun tam tersi, Başak Demirtaş vakasına tepki gösterip, Esra Albayrak’a yapılanlara sessiz kalıyorsan eğer, kadına şiddete değil, aynı düşüncede olduklarının uğradığı şiddete karşısın demektir.

