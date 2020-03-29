MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerYazarlar Bu hafta size ne getirecek?
R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

pembenar@milliyet.com.tr

Bu hafta size ne getirecek?

29 Mart 2020

30 Mart’ta Mars, Saka burcuna geçiyor. Saka, gelecek ümitlerimizi anlatan burçtur. İki zorlayıcı gezegenin 31 Mart’ta birleşmesi, bu zor dönemi aşmak için büyük gayret göstereceğimizi anlatıyor. Koşullar kısıtlayıcı ve yorucu olabilir. Ancak iyimserliğimizi kaybetmemeliyiz. 3 Nisan’da İkizler burcuna ilerleyecek olan Venüs, sohbetlere, görüşmelere hareketlilik getirebilir. Aşkta hareketlenme var, çift düşünceler ve kararsızlıklar da gündeme geliyor.

Ay takvimi

29 Mart Pazar Size daha çok hareket ve değişiklik getiren konulara yönelebilirsiniz.

30 Mart Pazartesi Yaratıcı yönlerinizi daha çok kullanabilirsiniz. Yeni haberler var.

31 Mart Salı Sakin olmak ve fiziksel risk taşıyan şeylere dikkat etmek gerekiyor.

1 Nisan Çarşamba Güven arayışındayız. Duygusal açıdan sevdiklerimize daha çok odaklanabiliriz.

2 Nisan Perşembe Olaylara daha gerçekçi bakmak gerekiyor. Abartılı tepkiler içinde olabiliriz.

3 Nisan Cuma Şahsi konularda tartışmaya girmemek ve sakin kalabilmek önemli.

4 Nisan Cumartesi Duygularımızı paylaşabiliriz. Sohbetler ve arkadaşlıklar eğlenceli olabilir.


Bu hafta size ne getirecek
Bu hafta size ne getirecek
Bu hafta size ne getirecek


R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

Tüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Sağlığımıza hediye günlerDilara KoçakSağlığımıza hediye günler
Forslu yüzük meselesiÖzay ŞendirForslu yüzük meselesi
Haftanın öne çıkanlarıÇağdaş ErtunaHaftanın öne çıkanları
Altılı ganyanda bugün (29 Mart)Afşın YakuboğluAltılı ganyanda bugün (29 Mart)