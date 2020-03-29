Bu hafta size ne getirecek?

30 Mart’ta Mars, Saka burcuna geçiyor. Saka, gelecek ümitlerimizi anlatan burçtur. İki zorlayıcı gezegenin 31 Mart’ta birleşmesi, bu zor dönemi aşmak için büyük gayret göstereceğimizi anlatıyor. Koşullar kısıtlayıcı ve yorucu olabilir. Ancak iyimserliğimizi kaybetmemeliyiz. 3 Nisan’da İkizler burcuna ilerleyecek olan Venüs, sohbetlere, görüşmelere hareketlilik getirebilir. Aşkta hareketlenme var, çift düşünceler ve kararsızlıklar da gündeme geliyor.



Ay takvimi



29 Mart Pazar Size daha çok hareket ve değişiklik getiren konulara yönelebilirsiniz.



30 Mart Pazartesi Yaratıcı yönlerinizi daha çok kullanabilirsiniz. Yeni haberler var.



31 Mart Salı Sakin olmak ve fiziksel risk taşıyan şeylere dikkat etmek gerekiyor.



1 Nisan Çarşamba Güven arayışındayız. Duygusal açıdan sevdiklerimize daha çok odaklanabiliriz.



2 Nisan Perşembe Olaylara daha gerçekçi bakmak gerekiyor. Abartılı tepkiler içinde olabiliriz.



3 Nisan Cuma Şahsi konularda tartışmaya girmemek ve sakin kalabilmek önemli.



4 Nisan Cumartesi Duygularımızı paylaşabiliriz. Sohbetler ve arkadaşlıklar eğlenceli olabilir.















