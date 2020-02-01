Kullanıcılarını korumak için yeterince önlem almamakla eleştirilen çöpçatanlık uygulamaları harekete geçti; bundan sonraki buluşmalarda sıkı takibe alınacağınızdan haberiniz olsun





Online tanışmaların mantığını bir türlü anlayamayan ve “Oğlum hırlı mıdır hırsız mıdır, tanımadığınız insanlarla buluşmaktan hiç mi korkunuz yok?” diye uyarıda bulunan büyüklerimizin yönelttiği şüpheler doğru çıkıyor diyebiliriz. Amerikan Tecavüz, Taciz ve Ensest Departmanı, kırk milyonun üzerinde vatandaşın online çöpçatanlık sitelerini kullandığını ve kimin ne kadar zarar gördüğünü net bir şekilde tespit edemediklerini duyurdu. Ve İngiltere polisinin 2018’de çöpçatanlık uygulamaları kaynaklı cinsel saldırıların dört yıl öncesine göre iki kat arttığını açıklamasının ardından çöpçatanlar harekete geçti ve ciddi önlemler aldı.









Gerçek zamanlı selfie



Listenin başında Tinder var elbette. Bu uygulamaya getirilecek güvenlik özellikleri arasında acil yardım butonu, konum izleme ve fotoğraf doğrulama bulunuyor. Yeni güncellemeyle kullanıcılar, biriyle buluşmadan önce o kişi hakkındaki bilgileri ve buluşma tarihini kaydedebilecek. Kullanıcılardan gerçek zamanlı selfielerini göndermeleri istenecek ve bu fotoğraflar yapay zeka tarafından kontrol edilecek. Bir tehlike anında ise kullanıcılar polisi durumlarından haberdar edebilecek ve yüksek bir doğruluk oranıyla konumlarını bildirebilecek. Bu güvenlik uygulamasının sahibi olan Match Group, yeni özelliklerin ilk olarak 28 Ocak’ta ABD’de devreye gireceğini duyurdu. Diğer ülkelerin akıbeti henüz kesin değil. Dünyada online çöpçatanlık sitelerini kullanım sırasını Çin, Amerika, İngiltere, Kanada, İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya olarak verirsek, önümüzde uzun bir yol var diyebiliriz.



Güven sorunsalı



Hani bir ilişkideki en önemli şey güvendi? Duygusal ilişkilerimizde son yıllarda güven yokluğunu delicesine hissederken bir de hayatımızda görmediğimiz üçüncü kişilere güvensizlik olayı çıktı başımıza. Sadece çöpçatanlık siteleri değil, örneğin Uber ve Airbnb de güvenlik önlemlerini artırma yoluna gidiyor. Tanımadığımız birinin taksisine binmek veya evinde kalmak da, tanımadığımız biriyle buluşmak kadar tehlike içeriyor çünkü. Düşünün, bir zamanlar arabasının, evinin kapısını kilitlemiyordu insanlar. Çünkü herkesi iyi ve zararsız biliyorlardı. Ya şimdi? Sokak kapımızın üzerinde alarmlar, evimizin içinde güvenlik kameraları, cep telefonumuzda konum izleme uygulamaları, CIA üssü gibi takılıyoruz. En sonunda vücudumuza da çip taktırırsak hiç şaşırmam.



Haftanın güzellikleri



GRANDMA’S WONDERLAND: Silivri’de konuşlanan bu çiftlik evinde bir gün geçirmek, geride bıraktığımız yorucu ve üzücü haftanın kalıntılarını bir nebze hafifletti. Bundan dört yıl önce sekiz odalı bir otele dönüştürülen, restoran açılan huzur dolu yapıya, kısa zaman sonra bir o kadar daha oda eklenecek.



ERKEK ARKADAŞIM BİR FEMİNİST: Gonca Vuslateri ve Fırat Tanış’tan şahane bir ilişkiler komedisi. Fakat bu sefer, erkeğimiz gereğinden fazla feminist. Ekranda izlediğimiz bu iki yüzün, sahnede, seyirci karşısında harikalar yarattığı, eğlenceli bir oyundu. Tavsiyemdir.