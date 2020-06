Ayrılık kor ona

Ayrılıklar hep zordur. Ama en zoru da birbirimize en kenetlenmemiz gereken zamanda yaşanan ayrılıklardır. Ah korona korona, kaç ocak söndürdün de bana?



Çin’in orta noktasında konuşlanan Dazhou’da geçtiğimiz aylarda rekor düzeyde boşanma davalarının açıldığı ve mahkemelerde listelerin uzadığı kayıtlara geçmiş, incir çekirdeğini doldurmayan konuların, iletişim eksikliğinin ayrılıklara yol açtığı konuşulmuştu. Boşanma oranlarındaki yüzde 25’lik artış yabana atılacak şey değildi. Benzer bir trend Japonya’da da baş gösterince Kasoku isimli bir firma, çiftlerin ayrı kalıp kafasını dinlemeleri için oda kiralama sistemini hayata geçirdiklerini belirtmişti.



İyi de yarım saatliğine tek başına oda tutsan ne olacaktı? Yine tıpış tıpış eve dönecektin, eşin yine orada olacaktı. Aranızdaki buzları eritemediğiniz sürece oda moda kar etmezdi.



KILIÇLAR ÇEKİLDİ



Gelin, bu süreçte “Yetti!” diyen yabancı ünlülere göz atalım hızlıca. Brian Austin-Megan Fox çifti mesela. Üç çocuklu çiftin yıllardır süren evliliği “on and off” giderken pandemi esnasında tamamen “off” moda geçtiler, evleri ayırdılar, sonra da tamamen ayrıldılar. Mary-Kate Olsen ve Olivier Sarkozy de beş yıllık evliliğin ardından boşanma davası açtı. Birçok gazete, bu ünlü çiftin ayrılığını pandeminin en yoğun şekilde görüldüğü New York’ta yaşamalarına bağladı. İki çocuklu Jamie King ve Kyle Newman da geçtiğimiz ay kılıçları çekti, boşanma evraklarını imzaladı.



HARBİ KIZDI



Sevgililere gelecek olursak, madde bağımlılığı bu dönemde tavan yapan Scott Disick, bir rehabilitasyon merkezine yatmasının akabinde kız arkadaşı Sofia Richie’den ayrıldı. Çok yakıştırdığım Timothee Chalamet-Lily-Rose Depp çifti de bir yıllık beraberliğin ardından birbirlerine “Adieu” dedi. Bizimkilerden kimler ayrılmış diye bakınırken Serdar Ortaç’ın Seçil Gür isimli hanımdan ayrıldığı haberi çıktı karşıma. Ortaç, “Harbi kızdı. Adanalıydı,” şeklinde bir yorum yapmış giden sevgilinin ardından.



OFİSLER AÇILMASIN



Hep negatif konuşmayalım, evliler arasında bir de şöyle bir grup türedi: Pandemi başlangıcında “Evde kocam, çoluk çocuk kafayı yiyeceğim, ofisler bir an önce açılsın!” diye isyan edip üç ayın sonunda bu düzene uyum sağlayan ve hatta asla ofise dönmek istemeyen, “Evden çalışmak daha rahatmış yahu! Kocam da yanımda, çocuklar da online’a alıştı. Ofisler açılmasın!” diyen. Evet canlar, görüyoruz ki eğer niyetimiz varsa her koşulda her şarta uyum sağlayabiliyoruz. Altını çiziyorum, niyetimiz varsa tabii.