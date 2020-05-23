Güvenlik mi gizlilik mi?

Güney Koreliler, cep telefonlarına indirdikleri Kovid-19 aplikasyonuyla kimin virüs taşıdığının yanı sıra bir şey daha öğrenebiliyor, kimin kimi aldattığını!

Bir uygulamayı da kötüye kullanmayıverelim diyeceğim ama can çıkar huy çıkmaz! Mesela kayıp telefonlar ve çocukların güvenliği için kullanılan “Telefonumu bul” özelliği en başında ne kadar hoş bir amaca hizmet ediyordu. Gelin görün ki zamanla bu özelliği eşler, sevgililer kullanmaya başladı ve nice ayrılıkların birinci derece sebebi oldu. “Allah’ın bildiği kuldan saklanmaz” inancıyla milletin çatır çatır kullandığı bu özellik, şimdi de şu kontekste karşımıza çıktı, “Kovid-19’luları bul!”

Bizim Hakimurosan

Bakın aslında bu uygulamanın da özü iyi niyetli. Etrafınızda kimin ateşi yüksekse, belirli semptomlar gösteriyorsa sizi nazikçe uyarıyor. Güney Kore’de son derece efektif kullanılmış; ta ki cingözler mevzuya uyanana kadar. Mesela telefona şöyle bir uyarı geliyormuş: “Yüksek ateş belirtisi. 58 yaşında. Bankacı. Şu mevkide ikamet ediyor. Şu oteli ziyaret etmiş…” Bu mesajı okuyan cingöz bir kadın (kesin kadındır bence), demiş ki “58 yaşında bankacı... Bankacı... Ya bu şey değil mi, bizim Hakimurosan? Anaa... Ne işi var otelde? Kesin karısını aldatıyor! ” Ve böylece Kovid-19 aplikasyonu çiftlerin kabusu olmuş. An itibarıyla Güney Koreliler de gayet farkındalarmış olayın; lakin güvenlik, gizlilikten daha önemlidir, diye düşündüklerinden uygulamayı paşa paşa kullanmaya devam etmişler. Benzer bir uygulama İngiltere’de pilot bir bölgede kullanılmaya başlanmış. Eh artık yakında duyarız “Şerrefsiz! Ne işin vardı o saatte Picadilly Circus’ta?” haykırışlarını!

Fazla kurcalama

Sevdiceğinizin telefonunda şifre içinde şifre varsa, gece yatakta çatır çutur birileriyle yazışıyorsa, Instagram’da ipe sapa gelmez tipleri takip ediyorsa, masaya telefonunu ters çevirip koyuyorsa, WhatsApp’ının son görülmesi kapalıysa, kaşı ayrı gözü ayrı oynuyorsa zaten çanlar sizin için çalıyordur. Bir de üzerine dedektifliğe soyunup cebindeki telefonunun çizdiği rotayı takip etmek niye? “Şüpheleniyorsan, fazla kurcalamayacaksın” dememiş atalarımız, ben diyorum bunu. Yani içinizi kemir kemir kemiren kötü düşünceler varsa konuşun açık açık, çekin ipi. Öbür türlüsü ömür törpüsü!

Yeni anormal

Bakalım şu Kovid-19 daha neler çıkaracak başımıza? Herkesin dilinde bir “Yeni normal” lafıdır gidiyor ve ben buna kesinlikle inanmıyorum. İnanç ve yaşam sistemimizi kökünden değiştirecek şeyler; özünü bulmalar, iç hesaplaşmalar falan olmayacak bence virüs sonrasında. Gözlemlerim şu yönde; herkes gergin. Ve her gergin yayda olduğu gibi, izinler çıktığı anda fırlayacak bu oklar. Bakın buna da “Yeni anormal” diyebiliriz. Hepimize sağlık ve sakinlik diliyorum arkadaşlar.