Ağustos Ayında 12 girişime $4.3M Yatırım

Ağustos ayında 12 girişim toplamda 4.3 milyon dolar yatırım aldı. Toplamda ise sene başından beri 86 girişim 94.7 milyon dolar yatırım almış oldu. Tabi Insider ve Meditopia’nın toplamda aldığı 47 milyon doları çıkarırsak 84 girişim 47.7 milyon dolar yatırım almış oldu. 86 yatırımın 67’si 1 milyon dolar altında gerçekleşmiş. Yani yeni girişimlere tohumlar ekilmiş diyebiliriz. Bu tohum yatırımlar tabiki önemli fakat Türkiye olarak bir üst lige çıkmak için bize büyük Seri A, Seri B.. tur yatırımlar gerekiyor. Yani her sene dokuz on tane Insider yatırımından bahsetmeliyiz, dokuz on tane Meditopia yatırımından bahsetmeliyiz, dokuz on tane Apsiyon yatırımından bahsetmeliyiz. Yani bize bu tip büyük yatırımlar alanlardan çokca lazım. Peki bu büyük yatırım alanlarının neredeyse tamamının ortak özelliği nedir derseniz cevap basit, sadece Türkiye’ye hizmet vermiyorlar. Hatta bazılarının en küçük pazarı Türkiye.

Ağustos ayında yatırım alan girişimler ise şunlar : Bren, Cameralyze, Entekno, Git Kargo, ikas, Magistum, Medialyzer, Nicat Batarya, Reneva, Sertifier, Userguiding ve WalkOVR.

Girişimlerden kısaca bahsedecek olursak web sitelerinden anladığım kadarıyla girişimler şu işlerle uğraşıyor:

Bren : Endüstriyel nesnelerin interneti alanında batarya ve değişim gerektirmeyen kontrol cihazı sunuyor.

Cameralyze : Mağazalar ve birçok yer için gerçek zamanlı ürün ve ziyaretçi analizi yapıyor.

Entekno : Yeni jenerasyon ZnO teknolojisi ile kozmetik ürünleri geliştiriyor.

Git Kargo : Birçok yeni nesil teknoloji ile e-ticarete özel kargo hizmeti sunuyor.

ikas : Perakende sektörü için bulut tabanlı çözüm sunuyorlar.

Magistum : Yeni nesil okul yönetim sistemi sunuyorlar.

Medialyzer : Televizyon ve radyo reklamlarının performansı ölçmenizi ve takip etmenizi sağlıyor.

Nicat Batarya : Bataryalar için nikel bazlı katot üretimi yapıyor.

Reneva : Foodtech alanındaki girişim kolajen bazlı içecekler geliştiriyor.

Sertifier : Eğitim sertifikaları konusunda çözüm sunuyor.

Userguiding : Web sitelerinde gördüğünüz ziyaretçilere siteyi anlatan turları geliştiriyorlar.

WalkOVR : Sanal gerçeklik için hareket sensörleri geliştiriyorlar.

Bu girişimler arasında genel merkezi veya kurucu ekibi yurt dışında olanlar yok. Onu da belirtmem lazım.

Bu girişimlerden beşi kurumlardan yatırım almış, Alesta Yatırım, QNBeyond Ventures, ITK Ventures Ağustos ayında Türkiye’deki girişimlere yatırım yapan kurumsal girişim sermayeleri. Tabi Teknasyon’un İngiltere’de ve San Francisco’da birer yatırım yaptığını da söylemekte yarar var. Oran olarak 12 girişimin beşinde kurumsal girişim sermayesi fonları olması güzel fakat gönül ister ki Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin %10’unun bu tip fonları olsun ve yatırımlar yapsın.

Ağustos ayında Rollic’in Zynga tarafından satın alındığını da hatırlatmak fayda var. kurulduktan 20-21 ay gibi kısa bir sürede bir girişimin satılması çok kişiye örnek olmalı. Doğru işler yapmak ve tüm dünyaya bir şeyler satmak için 20-21 ay bile yetebiliyor. Ağustos ayı satın alma anlamında süper geçti, yatırım anlamında da idare eder bir şekilde geçti diye özetleyebiliriz. Eylül ayı için daha güzel haberler vermek dileğiyle.