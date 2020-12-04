 Big Bang ve Web Summit’in Ardından

Bu hafta izleyebildiğim iki güzel etkinlik vardı. Biri her sene gelenekselleşen ve gitmekten keyif aldığım Big Bang etkinliği. Diğeri de Avrupa’nın en büyük etkin-liklerinden Web Summit. Notlarım şu şekilde;

Big Bang 2020

Her sene fiziksel olarak etkinliğe katılıp özellikle fuaye alanındaki yüze yakın gi-rişimi dinlemek ülkemizdeki yetenekleri görmek açısından benim için oldukça değerliydi. Bu sene pandemi nedeniyle etkinlik şu ana kadar gördüğüm en farklı etkinlik oldu. Sanal bir dünyada M. Serdar Kuzuloğlu eşliğinde programın bir kısmını izledim. Sonra fiziksel olarak gezdiğim girişimleri bu sefer sanal olarak inceledim. Tabi 87 girişim olduğı için bu yazıyı yazana kadar 20 civarında girişimi inceleyebildim. İnceledikçe ilerleyen haftalarda o girişimlerden de bahsederim.

Yine bir sürü ödül ve nakit desteğinin olduğu etkinliğin tamamını izleyemediğim için ve ben bu yazıyı hazırlarken yayın devam ettiği için istatistiksel bilgiler paylaşamıyorum fakat Big Bang’in sitesinde ödüllerle ilgili güzel bir tablo var, son durumu oradan takip edebilirsiniz. Ben en son baktığımda 11 milyona yakın ödül, nakit yatırım yapılmıştı.

Big Bang Top 20 listesinde yer alan girişimler ise şu şekildeydi : Adlema, Airsqreen, Algae Biodiesel, Archmir, Arvia, Avokadio, Bugbounter, Büyütech, Evecrude, Eyecheckup, GeneUs Biotechnology, Gordion Game, Hergel, Lumnion, Missafir, RISE Technology, Searover, spiky.ai, Syntonym ve Tospaa. Özellikle derin teknoloji kullanan girişimler oldukça ilgimi çekti. Mutlaka tüm gi-rişimlere göz gezdirin.

Web Summit 2020

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinin desteğiyle bu sene Web Summit’te Türkiye ile ilgili bir bölüm vardı. 500 İstanbul partneri Eni Hulli moderatörlüğündeki etkinliğe Firefly kurucu ortağı Kaan Günay, Insider kurucu Hande Çilingir ve Earlybird Digi-tal East Fund partneri Cem Sertoğlu konuk oldu.

Bu tip etkinliklerin daha çok yapılması ülkemizin girişim ekosistemi için önemli. Ne kadar içine kapanık bir ekosistem olursak büyük bir ekosistem olma şansımız da o kadar azalıyor. O nedenle yurt dışındaki girişimcilikle ilgili etkinliklerin bence tamamında bir varlığımızın olması gerekiyor.

İçerik olarak da oldukça doyurucu bilgiler paylaşıldı. Özellikle yetenek havuzu ko-nusunda ülkemizin bir çok ülkeden çok iyi durumda olmasının vurgulanması değerliydi. Exit’lerle karşılaştırıldığında aslında az yatırım yapıldığının vurgulanması da oldukça önemliydi. Önümüzdeki dönem exit ve yatırım anlamında daha çok güzel haber paylaştıkça daha da çok paylaşacağımız şey olacak ve en büyük girişim merkezlerinden biri olacağız diye umuyorum.

Pandemi nedeniyle etkinliklerin dijitale taşınması bir anlamda bizler için faydalı oldu. Yeni insanlarla tanışma anlamında uluslararası konferanslara katılmak çok önemli olsa da verimlilik anlamında sorguladığım bir konuydu. Katılımcıların da izleyicilerin de evden katılması, sosyalleşmesi daha verimli oldu. Henüz tam adapte olmuş değiliz, tanımadığımız kişilerle dijital ortamda buzları kırmak şimdilik kolay gözükmese de yakın dönemde bu konulara da alışacağımızı ve belki de hiç toka-laşmadığımız insanlarla işbirliklere gideceğimizi düşünüyorum.