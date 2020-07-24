Eğitim Sektöründe Dijitalleşme Zamanı

Pandemi döneminde milyonlarca kişinin ilk düşündüğü konuların başında eğitim sektörü geliyordu. Çocuğu olanlar okulların nasıl devam edeceğini sorguladı, sınava girecekler sınavların durumunu sorguladı, özel ders verenler özel dersleri nasıl alacağını sorguladı, firmalar çalışanların nasıl eğitim alabileceğini sorguladı. İyi kötü bir çok çözüm üretildi ve eğitimler bir şekilde devam etti. Yıllardır her sektör gibi eğitim sektörü de dijitalleşme sürecinden geçiyordu hatta Fatih Projesi gibi projelerle milli hamleler için de adımlar atılıyordu fakat bu pandemi süreci gösterdi ki çok daha fazla adım atılması gerekiyor.

TTGV önderliğinde dün Eğitim Teknolojileri Demo günü yapıldı. Eğitim sektöründeki dijitalleşmeyi hızlandırmaya aday on girişim yatırımcıların, üst düzey eğitim sektörü jürisinin ve sektör öncülerinin karşısına çıktı. Girişimler şu şekilde :

Alya

Öğretmenlerin müfredatta bulunan soyut kavram ve konuları 3D yazıcıda üreterek, somutlaştırarak öğrenciye aktarabildikleri bir donanım, yazılım ve müfredat platformu.

Gmply

Şirketlerin sınıf, sunum ve video eğitimlerini interaktif video eğitimlerine dönüştürmelerini ve videolar üzerinden gerçek zamanlı KPI ölçümü yapabilmelerini sağlayan saas bir eğitim yönetim çözümü.

okul101

K-12 (okul öncesinden liseye) skalasındaki okullarda paydaşlar (yönetici-veli-öğretmen-öğrenci) arası iletişimi dönüştüren, ölçme-değerlendirme uzanımlı mobil sosyal ağ.

Online Kids Academy

3-12 Yaş için Anadili İngilizce olan eğitmenler ile Online İngilizce Platformu.

OTTO

Okul ve kurumları çevrimiçi interaktif eğitim ve öğrenim platformuna dönüştürüyor.

Özel Ders Alanı

Türkiye geneli 200+ kategoride birebir ve online olarak ders almak isteyen kişilerle ders veren eğitmenleri bir araya getiren pazar yeri girişimi.

Super LMS

Sanal sınıf sistemleri ile entegre canlı yayın ve satış özelliği içeren diğer yazılımlara entegre edilebilir uçtan uca Eğitim Yöneti Sistemi.

SürekliEğitim

Sınıf içi ve online sertifikalı eğitimlere özel pazar yeri platformu.

the SmartBlock

Erken yaşta robotik ve kodlama öğrenmek için programlanabilir ve kullanımı kolay robotik inşa kiti.

Vedubox

Uzaktan eğitim ve iletişim platformu olan Vedubox, E-Eğitim Sistemi, online kurs, video ders, testler ve sınavlar, video konferans, webinar ve sanal sınıf etkinlikleri için geliştirilmiş %100 bulut teknolojisi ile çalışan Zoom ile entegre bir eğitim ve yönetim sistemi.

Sağlık, perakende, siber güvenlik, uzaktan çalışma gibi eğitim sektörü de bu dönemde daha çok dijitalleşmek için bir kırılma yaşadı. Bu kırılma sayesinden önümüzdeki dönem daha da çok eğitim teknolojisi girişimi göreceğiz gözüküyor. Devlet kurumlarından özel sektöre kadar bir çok kurumun da şu anda dijitalleşmeye hiç olmadığı kadar sıcak baktığı düşünülürse hem yukarıdaki girişimler için hem yeni çıkacak eğitim teknolojileri girişimleri için süper bir dönemdeyiz. Bu fırsatı kaçırmamak ve global markalara kaptırmamak önemli.