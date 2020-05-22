Girişim Etkinlikleri Tam Gaz Devam

Salgın döneminde günler geçtikçe mevcut duruma hem alıştık hem de mevcut işlerin yürümesi için elimizden geleni yaptık. Girişim ekosistemi de bu açıdan bence iyi bir dönem geçirmiş gözüküyor. Hızlandırma programları da tam gaz evrimleşmiş bir şekilde yollarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta dikkatimi çeken iki konu vardı. Birincisi KWORKS yeni programlarını ve destek olacağı girişimleri açıkladı. İkincisi ise BTM SAHNE XL Online etkinliği vardı.

Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi KWORKS’ün 2020 yılı programları başladı. Bu yıl KWORKS Hızlandırma, KWORKS Ön Hızlandırma, KWORKS Kampüs Derin Teknoloji ve KWORKS Kampüs Ön Hızlandırma olmak üzere 4 farklı programda yer alan 32 girişim KWORKS desteğiyle büyüyecek.

KWORKS’20 Hızlandırma Programına seçilen girişimler şunlar:

Adsbot: Makine öğrenmesi ile Google reklam optimizasyonu ve otomasyonu çözümü.

Emoty.AI: Medya ve kullanıcı deneyimi tabanlı şirketler için yapay zekâ destekli B2B ve SaaS duygu durum analizi hizmetleri sunuyor.

İlk6Yıl: AÇEV’in erken çocukluk uzmanları tarafından bilimsel araştırmalarla oluşturduğu, 0-6 yaş arası çocuğun gelişiminde ve bakımında kullanıcıların faydalanabileceği kanıta dayalı uzman bilgilerin yanı sıra, ihtiyaç duyulan ebeveyn araçlarının da bir arada olduğu uygulama.

Macerita: Türkiye'nin interaktif macera haritası ve doğa sporları platformu.

RentRovi: Konut sahipleri ve kiracılar için uçtan uca; doğrudan, masrafsız ve güvenilir bir deneyim sunan orta ve uzun dönem, konut kiralama uygulaması.

Sentinel: Endüstriyel alanlarda iş güvenliği amacıyla insan tespiti gerçekleştiren yapay zekâ tabanlı bir video analiz platformu.

SmartOpt: Uçtan uca tedarik zinciri yönetimi için özelleștirilebilen çözümler sağlar; istatistiksel analiz, makine öğrenimi, matematiksel ve istatistiksel modelleme, yapay zekâ ve optimizasyon teknolojilerini kullanarak tedarik zincirinin etkin yönetimine imkân veriyor.

ZGN: Endüstriyel taşıyıcı ve istifleyici araçlara otonom çalışma yeteneği kazandırmaya yönelik giydirilebilir teknolojili ve modüler yapıda otonom kontrol üniteleri geliştiren bir girişim.

KWORKS’20 Ön Hızlandırma Programındaki girişimler ise şunlar:

CO-1: Yapay zekâ proje verilerini kesin doğrulukla etiketleyip temizleyen, oyunlaştırma tabanlı, yapay zekâ destekli, kolektif veri etiketleme yazılımı.

Jetlexa: Sözleşmelere ihtiyaç duyan firmalar ve hukuk büroları için geliştirilmiş yenilikçi bir sözleşme otomasyon yazılımı.

Pencere: Mekândan bağımsız karşılıklı iletişim ve üretim için uzaktaki mekâna açılan yüzey geliştiren teknoloji girişimi.

Sanction Trace: Uluslararası yaptırım programlarını ve listelerini müşterileri için entegre bir şekilde izleyen bir RegTech girişimi.

Simpicy: Otomat teknolojilerine uzaktan erişim ve profesyonel yönetim kolaylığı sağlıyor.

Türkçeyaz: Kendi geliştirdiği modeller ve algoritmalar çatısı altında doğal dil işleme teknikleri kullanarak, metinlerdeki yazım ve dil bilgisi hatalarının bulunmasına yardımcı olur, Türkçenin dijital ortamlarda doğru, etkin ve anlaşılabilir kullanılmasını sağlıyor.

Tulpar Robotics: Yeni nesil mayın tarama otomasyon robotları.

VulnHero: IT altyapısını kendi yöneten kurumlar için güvenlik açıklarını ve yamalarını daha kolay takip edebilmelerine ve daha verimli yönetebilmelerine yardımcı olan SaaS ürünü.

KWORKS’20 Kampüs Derin Teknoloji Programındaki girişimler şunlar:

Eileen: Astımlı çocukların akciğerlerinde meydana gelen daralma sonucu oluşan hırıltı şiddetini tespit edebilen, giyilebilen bir teknoloji.

EVSAR: EVde SAğlık ve Rotalama karar destek sistemi, bakım, tedavi veya tıbbi takibi gereken hastaların önceliklerine göre ardışık günler için optimal ziyaret çizelgesini ve mobil sağlık ekiplerinin günlük rotalarını planlıyot.

Fetalİst: Gebelik esnasında fetüsün cerrahi gereksinimi olan hastalıklarının teşhisini ve bu teşhisin ailelere aktarımını kolaylaştıran bir yapay zeka çözümü.

IonGenics: Analiz, kimya, temel araştırma ve Ar-Ge laboratuvarlarındaki birçok uygulama için elektrokimyasal prensiplerle çalışan sistemler geliştirmeyi ve üretmeyi hedefliyor.

Metal 3D Printing by Robotic Arm: Robotik kol ve kaynak teknolojilerinin entegrasyonu ile 3 boyutlu metal yazıcı geliştiren ve oluşturulacak cihaz ile büyük boyutlu havacılık metallerinin katmanlı imal edilmesini amaçlayan bir derin teknoloji girişimi.

SentireAI: Psikologların ve araştırmacıların ani duygu değişimlerini ve abnormaliteleri tespit etmesine yardımcı olacak makine öğrenimi ve yapay zekâ tabanlı mobil platformlarda çalışabilecek bir yazılım.

KWORKS’20 Kampüs Ön Hızlandırma programındaki girişimler şunlar:

Bug Design: IoT altyapısı ile kargo, kurye ve kullanıcının sistemle bağlantı kurabildiği, özel şifreleme teknolojisi ile kişisel verilerin görüntülenmeden doğrulanabilmesini sağlayan ve piezoelektrikli özellikli kumaşı ve güvenlik çözümleri ile hırsızlık/vandalizm problemlerini önlemeyi amaçlayan akıllı bir posta kutusu.

IntRide: Personel ve öğrenci servislerinin rota optimizasyonunu yapan, servislerin, çalışanların / öğrencilerin ve rotaların dinamik bir şekilde takip edilmesini ve yönetilmesini sağlayan web ve uygulama tabanlı bir platform.

MakeupGo: Artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak kozmetik sektöründe yenilikçi çözümler sunan ve müşteri deneyimini maksimize etmeyi amaçlayan bir teknoloji girişimi.

Manjo: Restoranların, misafirlerinden aktif satış ve hizmet optimizasyonu çözümleri ile maksimum kar elde edebilmelerini sağlayan, misafirlerinin ise sipariş verme ve ödeme yapmalarını kolaylaştıran restoran yönetim platformu.

Parkpilot: Kameralardan aldığı görüntüyü işleyerek, derin öğrenme algoritmalarıyla birleştiren ve bu sayede en uygun park noktasını uygulama kullanıcılarına ileten bir uygulama.

TripRouter: Makine öğrenmesi destekli algoritması sayesinde kullanıcılarının tatil alışkanlıklarını analiz ederek onlara en ideal tatil planını 1 dakikadan kısa sürede sunabilen bir platform.

BTM Sahne XL Online’ın de tamamını izleyemedim fakat sunum yapan girişimler şu şekilde:

-3ToGo

- Adwisy

- AssistBox

- Bidustry

- Bilimix

- BukyTalk

- Co Print

- Expona

- Fanaliz

- FilameX

- MeeatApp

- Minorpreneurs

- Museleon

- Özel Ders Alanı

- Referandom

- Sorun Var Mı?

- Starters’ Agency

- Streadmill

- Torbala

- Wevent

Hepsine yürekten başarılar diliyorum. Girişimcilik zaten zor, bu dönemde daha da zor. Sizler de destek olmak için girişimlerin sitelerine girin, dolaşın, inceleyin, beğendikleriniz varsa sosyal medyada bahsedin.