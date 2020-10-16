Girişimlere Yatırımlar Tüm Yılları Geçti!

Geçtiğimiz salı günü Startups.watch Türkiye Girişim Ekosistemi 2020 3. Çeyrek etkinliğinde girişim ekosistemi ile ilgili en güncel ve detaylı rakamlar paylaşıldı. 3. Çeyrekte 46 girişim 60.3 milyon dolar yatırım aldı ve sene başından beri melek ve girişim sermayelerinin toplam yatırımı 114.6 milyon dolara ulaştı. Bu da geçen senenin tamamındaki 106 milyon doların geçildiği anlamına geliyor. Aynı zamanda yatırımcı destekli girişim ekosistemimizin miladı saydığımız 2010 yılından beri de en yüksek yatırım tutarına ulaşılmış oldu.

Peki ne oldu de yatırımlar bu kadar arttı ve rekor kırıldı derseniz, bir çok sebebi var. Birincisi global oynamayı bilen girişimlerimiz her geçen sene arttı. Insider, Meditopia gibi girişimlerin bu sene aldığı yatırımların toplamı 47 milyon dolar. Yani tüm yatırımların neredeyse yarısı iki girişime gitmiş. Bu iki girişimin ortak özelliği ne derseniz, ikisinin de globale oynaması denilebilir. Yani her zaman söylediğim gibi global girişimlerimiz ne kadar çok artarsa ekosistemin çektiği yatırım miktarı da o kadar artacak. Başka bir deyişle 10 tane Insider, 10 tane Meditopia’mız daha olursa yatırım miktarı olarak 500 milyon dolar üzeri tutarları konuşacağız. Yatırımların bu denli artmasının bir diğer sebebi fon sayısının ve miktarının hiç bir dönemde olmadığı kadar artmış olması denilebilir. Sadece 2020 yılında kurulan ve ilk kapanışlarını yapan fonların büyüklük toplamı 176 milyon dolar. Yani önümüzdeki 5 yıl içinde bu paranın büyük çoğunluğu girişimcilere aktarılacak. Son 3 yıla baktığımızda ise kurulan fonların Türkiye’ye ayırdığı fon büyüklüğü 421 mi-lyon dolar. Bu tüm zamanların en yüksek tutarı. Üstelik Hazine desteğiyle gelecek fonlar bu rakamlara dahil değil. Onlar da geldiğinde fonlar yatırım yapacak büyüyen girişim peşinde koşacak. O yüzden “büyüyen” girişimler için şu anda güzel bir ortam var. Üstelik pandemi döneminde bu tip güzel gelişmeler konuşmak hem şaşırtıcı hem çok güzel. Peki pandemiye rağmen yatırımlar neden durmuyor derseniz bunun da bence tek bir açıklaması var. Girişim ekosisteminde yatırımcıların yatırım süreçleri ve dönemleri belli. Pandemi geçsin, öyle yatırım yaparız deme şansları çok yok çünkü zaman onlar için işliyor. Beş-altı yıl içinde yatırım yapıp, yatırımlardan da sekiz dokuz yılda çıkış yapıp kendi yatırımcılarını mutlu etmeleri gerekiyor.

Diğer ülkelerde durum nasıl derseniz, Türkiye geçtiğimiz çeyreği girişimlere yatırım anlamında Avrupa’da İrlanda, Norveç, İzlanda, Rusya, Polonya ve Yunanistan gibi ülkerin üzerinde tamamladı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da ise Arap Emirlikleri, Mısır, Suudia Arabistan gibi ülkelerin üzerindeyiz.

Geçtiğimiz çeyreğin en ilginç ve güzel gelişmelerinden biri de Rollic’in yaklaşık 21 ay gibi kısa bir sürede satılmasıydı ki %80’i için ödenen tutar 180 milyon dolar. Tü-rkiye tarihinde herhangi bir sektörde 21 ayda %80’i 180 milyon dolar eden başka bir şirket olmamıştır sanırım. Rollic’in özelliği ne derseniz aynı yukarıda saydığım girişimler gibi Rollic’in de global girişim olması, ilk günden tüm dünyada oyun sat-ması diyebiliriz.

2020 son çeyreği de aynı tempoda devam ederse tahminen 150 milyon dolara yakın bir yatırım toplamı göreceğiz ki bu da 2020’li yıllara ekosistem olarak çok güzel bir giriş yapacağız anlamına geliyor.