Lonca 5. Dönem Mezuniyeti

Kuveyt Türk tarafından 2017’de kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, beşinci dö-nem mezunlarını verdi. Pandemi nedeniyle canlı yayınlanan etkinliği etkinlik günü izleyemedim fakat sonra Youtube’dan tekrarını izleme fırsatı buldum. Lonca Gi-rişimcilik Merkezinin en aklımda kalan fark yaratan özelliği ekiplere 40 bin TL’ye kadar nakit hibe desteği vermesi. Tabi başka sundukları faydalar da var fakat direkt nakit desteği vermeleri süper. Nakit desteği veren hızlandırma programı Türkiye’de beş yoktur sanırım, şu anda bir çırpıda iki üç program aklıma geliyor en fazla. Tabi Kuveyt Türk desteğiyle kurulan Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonunu da unutmamak lazım, yani hızlandırmadaki girişimler bu fonun da radarına giriyor.

Lonca Girişim Merkezi’nin beşinci dönem eğitimlerini tamamlayan 9 startup şu şekilde:

Akıllıfon : Yapay zekâ tabanlı portföy optimizasyon ve robo danışmanlık platformu.

AlmanPay : İnternet üzerinden yapılan ödemelerin ve aboneliklerin güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlayan harcama yönetim platformu.

Ayonvi : Marketlerde, akıllı alışveriş arabasıyla ürünleri kolayca okutup kasaya gitmeden ödeme yapmayı sağlayan bir uygulama. Pandemiyi ve sosyal mesafeyi düşünürsek böyle bir girişim özellikle şu dönemde şart.

Çember : Birikim yapmak isteyen insanları bir araya getirerek ortak bir hedef için para biriktirmelerini sağlayan bir sosyal birikim uygulaması.

Goldtag : Uygun fiyatla altın alım-satımı, diğer kullanıcılara kolayca altın transferi yapma ve özel günler için etkinlik oluşturup altın hediye gönderimine imkan sağlayan dijital bir kuyumcu.

Jetlexa : Sıklıkla ihtiyaç duyulan hukuki belgelerin hazırlanmasını otomatikleştiren sözleşme otomasyon yazılımı.

Preticks : Finansal haberleri makine öğrenmesiyle sınıflandıran ve artması ön-görülen şirket hisselerinin mobil bildirimlerle kullanıcılara haber verilmesini sağlayan bir servis.

StrixEye : Bir web uygulamasına gelen tüm istekleri gerçek zamanlı olarak analiz edip anomali tespiti yapan ve ürettiği bulguları bir monitoring servisi olarak sunan bir PaaS ürünü.

Wallids : Bulut tabanlı olup yapay zekâ algoritmasıyla çalışan bir siber güvenlik yazılımı.

Bu mezunlarla beraber Lonca Girişimcilik Merkezinin beş programından mezun olan girişim sayısı 49 olmuş. 3 yılda 49 girişimi eğitmek, mentorluk sağlamak, hibe vermek, yatırımcılara hazırlamak oldukça değerli. Girişimleri ve sunumları genel olarak beğendim. Bazılarını önceden biliyordum fakat AlmanPay, Ayonvi, StrixEye ve Wallids’i web sitelerinden tekrar inceleyeceğim. Özellikle siber güvenlik tüm dünyanın şu aralar en ilgilendiği konuların başında geliyor. Bir çok büyük firma bu alanda hızlı çözüm üretemediği için mevcut siber güvenlik firmalarına yatırım yapmayı veya satın almayı tercih ediyor. Perakende pazarının da pandemi ile be-raber dijital transformasyon konusunda hızlandığını düşünürsek bu konudaki çözümlere olan ihtiyaç da her geçen gün artıyor. O nedenle siber güvenlik, pe-rakende teknolojileri, bireylerin ve şirketlerin pandemi nedeniyle işlerini ko-laylaştıran her işin önümüzdeki dönem daha çok şansı var.

Son olarak pandemi döneminin yıldızları startup’lar demiştim, bir yıldızı da hızlı adapte olan hızlandırma programlarına, teknoparklara, kuluçka merkezlerine vermek lazım. Hızlıca tüm süreçleri İnternete taşıma konusunda onlar da sınıfı geçtiler.

Yukarıdaki girişimleri incelemeyi unutmayın. Çünkü siz ne kadar çok inceler ve et-rafınıza söylerseniz onlara o kadar çok destek olmuş olursunuz ki bu da startup ekosistemimize verebileceğiniz en büyük destek.