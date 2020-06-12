Mayıs Ayında 4 Girişime $2.3M Yatırım!

En baştan söyleyeyim, Türkiye merkezli olmayanları da sayınca aslında Mayıs ayında 10 girişim yatırım aldı. Bunlardan dördü Türkiye merkezli. Diğerleri yurt dışındaki şirketlerine yatırım aldılar. Bu gözle bakınca Mayıs ayı oldukça hareketli geçti diyebiliriz. Yurt dışında yatırım alanları da şu şekilde iki grupta toplayabiliriz. Birincisi Carbon Health gibi orda doğup büyüyen girişimler. İkincisi de yatırımcı için kolay olur mantığıyla veya ileride oraya taşınırız mantığıyla veya katıldıkları bir hızlandırma programının şartları gereği ekip Türkiye’de olduğu halde yurt dışındaki şirkete yatırım alan girişimler. Birinci grubu da belki Türkiye’de istihdam yaratanlar ve yaratmayanlar diye gruplamak mümkün. Linkedin’den gördüğüm kadarıyla Carbon Health’in Türkiye’de be mühendis ekibi yok. Carbon Health’in bize şöyle faydaları var veya olacak. Kurucusu Türk olduğu için ileride Türkiye’deki ekosisteme mentorluk, yatırım, deneyim paylaşımı gibi faydası olabilir. Bir diğer faydası da Carbon Health’in yatırımcıları arasında Hasan Aslanoba, 500 Istanbul gibi Türk yatırımcılar da var. Carbon Health “exit” yaparsa yatırımcılarımız ve ekosistemimiz de kazanmış olacak. Kafanızı çok karıştırmadan gruplar halinde Mayıs ayındaki yatırımları ve yorumlarımı aktarayım.

Türkiye Merkezli Girişimlerin Aldığı Yatırımlar

Figopara : Revo Capital, Endeavor Catalyst, IFC, Orhan Ayanlar, Ahmet Bilgen, Koray Bahar gibi isimlerden yatırım alan girişim bir sonraki Foriba olmaya aday. Tedarikçi finansmanı hizmeti veren girişimi dikkatle takip etmenizi öneririm.

Nanomik : Meyve ve sebzelerin doğal bir koruma ile bozulmasını önleyen girişim özellikle COVID-19 döneminde de ne kadar doğru bir alanda olduğunu ispatlamıştı. Yatırım yapanlar ise TR Angels.

Yolda.com : Collective Spark, Stefan Kalteis, Marcus W. Mosen, Florian Gschwandtner, Barbaros Özbuğutu gibi isimlerden yatırım alan girişim kendini ileri teknoloji ve altyapıya sahip müşteri odaklı ilk lojistik operatörü olarak tanımlıyor. Bu iyi yatırımcı kadrosunu topladığına göre bu girişimi de yakından takip etmek gerekiyor.

TatildeKirala.com : Villa ve tekne kiralama platformu olan girişime yatırım yapan Sintek Madencilik.

Yurt Dışında Doğup Büyüyen Girişimlerin Aldığı Yatırımlar

Carbon Health : Udemy sonrası sağlık teknolojileri alanına giren Eren Bali, Carbon Health ile özellikle COVID-19 döneminde de sunduğu mobil test çözümleriyle adından sıkça söz ettirmişti. Data Collective DCVC’den aldığı yatırım tutarı 26 milyon dolar.

Çeşitli Sebeplerle Yurt Dışındaki Girişimine Yatırım Alanlar

Cyber Struggle : Startup Wise Guys’tan yatırım alan girişim siber güvenlik sertifikaları üzerine hizmet veriyor. Salgın sonrası daha da dijitalleşeceğimizi düşünürsek siber güvenlik önümüzdeki dönemin yükselen yıldızı olacak diyebiliriz. O yüzden bu alandaki girişimleri takip etmekte yarar var.

GmPly : Eğitim teknolojileri alanında çözümler sunan girişim, BUBA Campus’ten yatırım aldı. Özellikle salgın döneminde uzaktan eğitim almanın zorluklarını herkes görmüş oldu. Bu nedenle bu alandaki her girişim önümüzdeki dönemin ana akım kanalı olabilir gözüyle tüm edtech girişimlerini takip etmekte yarar var.

Kunduz : Startupfon ve ITK Ventures’tan yatırım alan girişim, derste çözemediğiniz sorunun fotoğrafını gönderip, günün her saatinde anında detaylı çözüm alabileceğiniz bir platform.

NetOP : Olcay Taysı tarafından Hollanda’da kurulan ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’de ofisleri olan girişim nesnelerin interneti konusunda pazaryeri çözümü de dahil bir çok hizmet sunuyor. Girişime yatırım yapan ise Detaysoft.



Verilogy : Startup Wise Guys’tan yatırım alan girişim GPDR, KVKK gibi konularda şirketlere çözüm sunuyor.

Haziran ayının da ilk onbir gününde altı tane yatırım açıklandı. Bu da salgına rağmen yatırımların hız kesmediğine dair en büyük işaret.