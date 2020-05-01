Salgın Döneminin Büyüyen Yıldızları

Sosyal medyada 30 Mart’ta bir anket yayınlamıştım, “Herkes evdeyken büyüyen girişim var mı?” diye ve 814 kişi cevaplamıştı ve %27’si “var” demişti. Benim için şaşırtıcı bir sonuç olmuştu ve iyi bir oran olarak gördüğüm için sevinmiştim. Sonrasında Istanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle “Growth Stars Demo Günü” tasarladık. Seçtiğimiz 10 girişim 24 Nisan’da 58’i yatırımcı olmak üzere 133 kişiye canlı yayında sunum yaptı. Sonradan izleyenlerle beraber 1350 kişi büyüyen 10 girişimi izlemiş oldu. Girişimleri ve neden büyüdükleri ise şu şekilde ;

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Canlı fitness dersleri sunan girişime aylık veya yıllık üye olup canlı cepten veya bilgisayarınızdan canlı fitness derslerine katılabiliyorsunuz.

Salgın döneminde büyüme sebebi ise kurucusunun anlattığına göre şu şekilde ; “İnsanlar canlı yayın derslere katılmanın, spor salonu deneyiminden çok farklı olmadığını gördüler.”

Abonesepeti

Tüketicilerin abonelik ihtiyaçlarına uçtan uca çözüm üreten web tabanlı bir abonelik yönetim platformu olan girişim ile bir çok abonelikli servisi karşılaştırıp tek bir noktadan üyeliğinizi yönetebiliyorsunuz.

Büyüme sebebi ise kurucusunun anlattığına göre şu şekilde ; “Salgın, tüketicilerin geleneksel satış kanallarına erişimini engelleyince, süreci online da başlatıp hizmeti tüketicinin adresine götüren bizim gibi online platformu olan tüm girişimlere çok iyi bir ivme kazandırdı.”

Albert Health

Albert sesli sağlık asistanı, kronik hastaların ilaçlarını zamanında ve doğru dozda almalarına yardımcı olurken diledikleri zaman doktorlarla görüntülü görüşmelerine olanak sağlayan bir girişim.

Büyüme sebebi ise kurucusunun anlattığına göre şu şekilde ; “Sağlık, kişilerin birinci önceliği haline geldi ve dijital sağlık pazarı büyüdü. Koronavirüs döneminde geliştirdiğimiz özellikler (el yıkama hatırlatmaları, farkındalık artırıcı içerikler vb.) bizi öne çıkardı. Hastanelere ve muayenehanelere gidemeyen kişilere doktorlarla görüntülü görüşme imkanı sunduk.”

Funktor

Girişim, CARNAP adında, bilimsel makalelerdeki bilgileri bulmada ve bilgiler üzerinden çıkarım yapmada yeni nesil bir arama ve keşif motoru ürünü sunuyor.

Büyüme sebebi ise kurucusunun anlattığına göre şu şekilde ; “CARNAP'ı COVID-19 literatüründe arama ve keşif yapacak şekilde uyarladık ve sonrasında kullanıcı sayımız yaklaşık 10 kat arttı. Bilgiye hızlıca erişilmesi önemli olan salgın gibi olağandışı durumlarda klasik arama motorlarının getirdiği çokça sonuç çok da yardımcı olmuyor. CARNAP'ın sunduğu farklı arama deneyimi dünyanın dört bir yanından kullanıcıları bize çekti.”

Kitup

15 dakikalık kurgu dışı kitap özetleri sunan girişime üye olarak kitapları okuyabiliyor veya dinleyebiliyorsunuz.

Büyüme sebebi ise kurucusunun anlattığına göre şu şekilde ; “Evde oturma kişisel gelişim ve kitap okuma oranlarını arttırdı.”

Kurslab

Girişim, canlı özel ders ve uzaktan eğitim sistemi imkanı sunarak sanal sınıfı insanların evlerine getiriyor.

Büyüme sebebi ise kurucusunun anlattığına göre şu şekilde ; “Covid-19 sebebiyle özel ve devlet kurumlarının uzaktan eğitime talebi ve ihtiyacı arttı. Bu sebeple Kurslab olarak B2C ürünümüzün yanında tüm eğitim kurumlarına, şirketlere, sanal sınıf hizmeti sunmaya başlayınca kullanıcı sayımız arttı.

MoovBuddy

Fiziksel sağlığı korumaya ve tedavi etmeye yardımcı egzersiz uygulaması olan girişim ile kişiler uzmanları tarafından verilen kodu girerek onlara özel olan programlara erişebiliyorlar.

Büyüme sebebi ise kurucusunun anlattığına göre şu şekilde ; “İnsanlar evlere hapsolduğu için ergonomik olmayan bir çalışma ortamında daha fazla hareketsiz kaldılar. Tüm vücudu kapsayan ve bağışıklık için optimum eforun sarfedildiği aynı zamanda doktor ve fizyoterapistlerin hazırlamış olduğu egzersiz programları büyük ilgi gördü. Bir diğer taraftan salgın sebebi ile insanlar hastanelere ve spor salonlarına gidemiyorlar. Dolayısı ile bel-boyun ağrıları, duruş bozuklukları gibi genelleşmiş problemler için MoovBuddy gibi güven duyabildikleri bir uygulamadan yapmak istiyorlar. MoovBuddy'nin günlük gönderdiği egzersiz ve yaşam önerileri kullanıcıları bu dönemde hem iyi hissettiriyor hem de bilgilendiriyor.”

Price&Me

En ideal ürünü ve olabilecek en uygun fiyatı bulan kişisel alışveriş asistanı olan girişim ile bir ürünü incelerken kredi kartınızdaki puanlar ve size özel indirimlere kadar her şeyi dahil ederek size özel gerçek maliyetini görmüş oluyorsunuz.

Büyüme sebebi ise kurucusunun anlattığına göre şu şekilde ; “E-ticaretin bu dönemde artması Price&Me'yi doğrudan büyüttü. Bunun yanında e-ticaretteki ihtiyacların daha da belirgin fark edilmesine neden oldu. Örneğin fiziksel bir mağazaya gidip satış görevlisinden kendiniz veya hediye etmek istediğiniz kişi için ürün önerisi alabiliyorsunuz. Fakat online dünyada böyle bir servis yok. Price&Me'ye ihtiyacınızı söylerek ihtiyacınızı karşılayacak en iyi ürünü alabileceğiniz en iyi fiyata aldığınızdan emin olabiliyorsunuz.

PulpoAR

PulpoAR, geliştirdiği sanal gerçeklik eklentisi ile eticaret sitelerine entegre olarak sanal gerçeklik teknolojisiyle kullanıcıların sitelerden makyaj, gözlük gibi ürünleri dijital olarak deneyimlenmesini sağlıyor. Yani bir makyajın yüzünüzde nasıl gözüktüğünü telefonunuzdan görebiliyorsunuz.

Büyüme sebebi ise kurucusunun anlattığına göre şu şekilde ; “Perakende pazarında online ticaret artış gösterdi, online ticaretin içerisinde kozmetik ilk şokun ardından toparlanma yaşadı, insanlar ürün deneyimini dijital olarak deneyimlemek ve en doğru ürünü seçmek istemektedirler. Arttırılmış Gerçeklik pazarının büyümesi de bu büyümede etkendir.”

Respo Gadgets

Uyku apnesi ve horlama için ağız içi aparey sunan girişim, insanların evde daha çok vakit geçirmeleri nedeniyle horlama probleminin daha ön plana çıkmış olması ve uykunun kalitesinin bağışıklığa katkısının anlaşılması nedeniyle son dönemde ciddi büyüme göstermiş.

Bu arada son bir not; Tüm yayını ve girişimleri Youtube’dan “Growth Stars Online Demo Günü” yazıp izleyebiliyorsunuz.