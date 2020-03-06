Şubat ayında 10 Girişime Yatırım

Şubat ayında girişim ekosistemi en çok Amazon-Datarow satın almasını konuştu sanırım fakat adet olarak yatırımlar da hız kesmeden devam etti. Her ne kadar tutar olarak 10 girişim 1.6 milyon dolar civarında yatırım alsa da adetin çift haneli olması iyi diye sevinebiliriz. Yeni kurulan fonlarla önümüzdeki aylarda tutar olarak da iyi bir ortam göreceğiz diyebilirim. ScaleX Ventures ve two.zero Ventures’ın kurulması girişimciler açısından güzel. İlk 2 aya baktığımızda ise Türkiye’deki 15 girişim 9 milyon dolar yatırım almış oldu.

Abilitypool

Zorlu Holding’in kurum içi girişimcilik platformu olan Parlak Bi’Fikir’den çıkan girişim, kendilerini “Gönüllülük sürecinin tüm paydaşlarını bir araya getirir, topluma faydalı projelerde buluşturur” şeklinde tanımlıyorlar. Bir nevi sivil toplumun gönüllü projeleri için yetenek havuzu diyebiliriz.

ConectoHub

Yine Zorlu Holding’in kurum içi girişimcilik platformu olan Parlak Bi’Fikir’den çıkan girişim, yapay zeka destekli bir iş yönetim platformu. Görev yönetimi, takım içi iletişim ve intranet gibi özellikleri var.

infoset

Şirketler için müşterilerle iletişimi ve desteği kolaylaştıran girişim, Webrazzi’nin haberine göre Infoset, Fransa merkezli IT Task Force'tan 2,2 milyon dolar değerleme ile yatırım almış.

Jib Games

Polity oyunun sahibi olan olan girişim, Polity oyunu için yatırım almış. Oyun gördüğüm kaadrıyla sanal bir şehir oyunu.

Kafa Kafaya

BUBA Campus’ten yatırım alan girişim, egirişim’in haberine göre Türkiye’de amatör ve yarı amatör seviyede yapılan spor kategorilerinde mekan, sporcu, takım eşleştirmeleri yapıyor.

KursLab

BUBA Campus’ten Şubat ayında yatırım alan bir başka girişim ise KursLab. Girişim kendini dijital canlı ders platformu olarak tanıtıyor. Web sitelerinden gördüğüm kadarıyla Sırp vatandaşı bir eğitmenden canlı Sırpça dersi bile alabiliyorsunuz.

Oo-kuma

Kuveyt Türk’ün kurumsal yatırım fonu diyebileceğimiz Teknogirişim GSYF fonu Şubat ayında iki yatırım açıkladı. Bunlardan biri olan girişim, 3 boyutlu yazıcı ve sarf malzemeleri üretiyor.

Otsimo

Growth Circuit Ventures, Galata Business Angels (GBA) ve Teknasyon’dan yatırım alan girişim, otizm sendromu olan çocuklar için bir eğitim uygulaması.

Sensgreen

Sensör ve yapay zeka algoritmalari ve sensörler kullanarak ticari binalarda enerji verimliligi çözümü sunuyor. Girişim Abu Dabi bazlı Techstars Hub71’den yatırım almış.

Visiomex

Teknogirişim GSYF’nin Şubat ayında açıkladığı bir diğer yatırımı ise Visiomex. Girişim, endüstriyel görüntü işleme konusunda çözümler sunuyor.

2020 ilk iki ayı için en güzel gelişme 15 yatırımdan 8’inde kurumların da olması diyebiliriz. Bu oran ilerleyen aylarda muhtemelen düşecektir fakat bu iki ay için sevinmemizde sakınca yok. Daha çok kurumsal girişim sermayesi fonu görmek dileğiyle diyelim.

Yurt dışındaki Türk girişimciler Şubat ayında ne yaptı derseniz, Glocalzone, Hazelcast ve Lunaphore geçtiğimiz ay yatırım alan Türk diasporası oldu diyebiliriz. Hazelcast bir önceki turun devamı niteliğinde toplamda 50 milyon dolar yatırım aldı. İsviçre merkezli Ata Tuna Çiftlik’in kurucu ortağı olduğu Lunaphore girişimi ise yaklaşık 24 milyon dolar yatırım aldı. Mart ayı nasıl geçer çok tahmin edemiyorum ama Mayıs ayından itibaren geçen seneden çok daha fazla yatırım görürüz diye düşünüyorum. Şimdiden hem yatırımcılara hem girişimcilere hayırlı olsun.