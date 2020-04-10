Virüs ilk çeyrekte girişimlere yatırımı etkilemedi!

Türkiye girişim ekosistemi verileri her çeyrek olduğu gibi bu çeyrek sonunda da yine startups.watch tarafından paylaşıldı. Bu sefer farklı olarak tamamen ONLINE olarak gerçekleşen etkinlikte önemli konuklar vardı.

Salgının Türkiye’de Mart ortasından itibaren etkili olduğunu düşünürsek aslında başlıkta da yazdığım gibi yatırımları etkilememesi normal. Son imzaya kalan veya imzası atılmış ama açıklanmayı bekleyen yatırımlar olduğu için yatırım miktarları ilk çeyreği etikeleyemedi.

2020 ilk çeyreğinde 27 girişim toplamda yaklaşık 20 milyon dolar yatırım aldı. Bu yatırımların 4 milyon doları tohum aşamasında, 11 milyon doları Seri A, B aşamasında, 5 milyon doları ise geç aşamalarda yapıldı. Yatırımların büyüklüklerine göre bir karşılaştırma yapıldığında ise yatırımların %78’i 1 milyon dolar altında yatırımlar oldu.

Miktarlarına göre baktığımızda en büyük yatırımlar Apsiyon, Thundra, App Samurai, Vispera, Biolive, Prisync, Mutlubiev, Temizlikyolda, Jib Games ve Otsimo oldu. Bu girişimlerin aldığı toplam yatırım, ilk çeyrekteki bütün yatırımların %91’ini oluşturdu.

Miktara göre en çok yatırım alan alanlar ise SaaS, Fintech, Proptech, Yapay Zeka ve Deeptech olurken, yatırım adedine göre baktığımızda ise SaaS, Yapay Zeka, Retailtech, Marketplace ve Proptech en çok yatırım alan alanlar oldu.

Kurumlar 27 yatırımın 12’sine iştirak ederken, miktar olarak da 4 milyon dolarlık yatırıma katıldılar. Adet olarak aslında bir çeyrek için iyi bir sayı diyebiliriz çünkü geçen sene tüm sene katıldıkları yatırım adedi 21’di.

Yurt dışındaki 9 Türk girişimi ise ilk çeyrekte 80 milyon dolar yatırım aldı. bu girişimler ise şu şekilde : BillionToOne, Coda, Firefly, Glocalzone, Hazelcast, Kurslab, Lunaphore, nanoGriptech ve Superpeer.

Diğer ülkelere baktığımızda da ilk çeyrekte girişimlere yatırım anlamında ciddi bir şekilde düşüş gösteren bir ülke yok. Türkiye 20 milyon dolar ile 10-100 bandında yatırım yapılan 2. ligde yer alırken İspanya, Estonya, Avusturya, Norveç gibi ülkelerle aynı ligde yer aldı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya baktığımızda ise Türkiye Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Sudi Arabistan ile aynı ligde yer aldı.

Girişim satın almaları adet ve miktar olarak zayıf geçerken, Amazon’un Datarow’u satın alması ilk çeyreğin en güzel gelişmelerinden oldu.

Girişimlere yatırım yapan girişim sermayesi fonlarına baktığımızda ise Revo Capital ikinci fonunu duyurdu, ScaleX yeni fonunu duyurdu, Teknoloji Yatırım TTGV1 Co-investment fonunu duyurdu. Bu fonların önümüzdeki 4-5 yılda girişimlere aktaracağı toplam yatırım miktarı 94 milyon dolar. Bu da ilk çeyreğin güzel gelişmelerinden biri oldu.

Girişimciler için ikinci çeyrek zor geçecek fakat bu sadece Türkiye için geçerli değil. Özellikle Almanya gibi girişimlerin yatırımcı anlamında dışa bağımlı olduğu ülkelerde yatırımlarda ciddi düşüşler göreceğiz. Türkiye’de yatırımların büyük çoğunluğu yerel fonlar, melek ağları ve kurumlar tarafından yapıldığı için az hasarla atlatacağız diye ümid ediyorum.