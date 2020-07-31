Yatırımcılar için Hasat Zamanı

2010-2015 yılını Yatırımcı Destekli Türkiye Girişim Ekosisteminin 1. Dönemi olarak adlandırırsak bu dönemde bir çok yeni girişim sermayesi kuruldu, ilk defa yatırımlar yapıldı, melek ağları kuruldu, akreditasyonlar verildi, melek girişimcilerimizin sayısı arttı. Girişim sermayelerinin 5-6 yıl yatırım yaptığını sonraki 2-3 yıl içinde de ektiklerini biçtiklerini düşünürsek 2015-2020 yılları arası da 1. dönemdeki yatırımcıların ektiklerini biçmeleri açısından hasat dönemi olarak adlandırılabilir. Tabi hasat yaparken bir yandan ikinci fonlarını da kurmaları gerekiyordu ki yavaş yavaş çoğu ikinci fonlarını kurdu, önümüzdeki bir yıl içerisinde de ikinci fonlarını kuranların sayısı artacak.

Hasat ne kadar iyi olursa özellikle girişim sermayesi fonlarına olan güven daha da artacak ve daha kolay veya daha büyük fon kurmaya başlayacaklar, o nedenle yatırımcıların hasatı ekosistemin sağlığı açısından önemli. Peki hasat dönemi nasıl geçiyor derseniz oldukça güzel geçtiğini söyleyebilirim. Sadece Temmuz ayında üç girişimdeki yatırımcılar paralarını katlayarak aldılar, yani güzel hasat yaptılar.

Atar Labs

DCP (Diffusion Capital Partners)’ın yatırım yaptığı girişim Micro Focus adlı firma tarafından geçtiğimiz günlerde satın alındı. İkinci fonunu Eylül sonu gibi kapatmayı (yani limited partnerlerden para toplama kısmının ilk bölümünü tamamlamayı ve yatırımlara başlamayı) hedefleyen DCP adına bu güzel bir gelişme. Özellikle teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapan bir fonun “exit” yapması ekosistem için süper gelişme.

Moka

Keiretsu Forum Türkiye’nin yatırım yaptığı girişim geçtiğimiz günlerde İş Bankası tarafından 3.8 milyon dolara satın alındı. Burada hem bir melek ağının exit etmesi güzel bir gelişme hem de büyük bir kurumun satın alması güzel bir gelişme. Melek ağı bu exit sayesinde büyük ihtimalle daha çok üye toplayacak bu da daha çok yatırım yapacak demek oluyor. Bu nedenle melek ağları ve tohum yatırım arayan girişimler için bu güzel bir gelişme. Bir bankanın satın alma yapması da exit alternatiflerinin artması anlamında güzel bir gelişme.

Vivense

Vivense geçtiğimiz günlerde Actera Group’dan hem yatırım aldı hem de ikincil işlemlerle içerideki yatırımcılar exit etti. Yani koydukları paraları katlayarak geri aldılar. Bu yatırımcılar arasında Earlybird Digital East Fund (I), Cem Sertoğlu, Evren Üçok, Alp Saul, Hasan Aslanoba gibi isimler var. Earlybird Digital East Fund (I)’in Dolap ve EMBonds’dan sonra bu üçüncü exit’i oldu. Bu da bu fonun iyi hasat topluyor olduğunu gösteriyor. Tabi koyduklarını paraları kaç katına çıkardığını bilmiyoruz. Hasan Aslanoba’nın da yanılmıyorsam şu ana kadarki en büyük exit’i bu girişim oldu, portföyünde halen exit potansiyeli yüksek, unicorn olabilecek birkaç girişim daha olduğunu düşünürsek ilerleyen yıllarda Hasan Aslanoba’nın yaptığı tüm yatırımların koyduğu paranın kaç katına çıktığını da görebileceğiz. (Amerika’daki istatistikler melek yatırımcıların koyduğu paranın üçte birinin bata-cağını, üçte birinin kendini kurtaracağını, üçte birinin de çok iyi performans göstereceğini söylüyor) Hasan Aslanoba’nın çok iyi performans gösteren girişimlere Vivense eklendi diyebiliriz. Modanisa, Insider, Martı gibi girişimlerin de halen portföyünde olduğunu düşünürsek Hasan Aslanoba’nın portöfüyü güzel bir çar-pana ulaşacak gözüküyor. Bu da Türkiye’den başka Hasan Aslanoba’ların çıkmasının yolunu açacaktır.