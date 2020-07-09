Avrupa’nın En Büyük Doğal Yaşam Alanı: ORMANYA

Ormanya, çadır ve karavan kamp alanıyla doğa ile iç içe vakit geçirebileceğiniz, yürüyüş ve bisiklet parkurlarıyla bol oksijen depolayabileceğiniz, çocuk hayvanat bahçesiyle çocuklarınızın keyifli vakit geçirebileceği, doğa okulunda çocuklarınızın doğa ile olan bağlarını güçlendirebileceği oldukça keyifli anlar sunuyor sizlere.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı, Kocaeli’de bulunan doğal çevresiyle birlikte 4 bin dönümlük alana yayılan, dünyanın üçüncü ve Avrupa’nın en büyük doğal yaşam alanı olma özelliğine sahip. Her yönüyle özgün düşünülmüş yalnızca Türkiye ölçeğinde değil dünya ölçeğinde bir proje olan Ormanya 2018 yılında hizmete açılmış olup toplamda altı bölümden oluşuyor; Hayvanat Bahçesi, Vahşi Yaşam Alanı, Yürüyüş ve Bisiklet Parkurları, Karavan ve Çadır Kamp Alanı, Doğa Okulu ve Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi. Uzuntarla Tabiat Parkı adı da verilen Ormanya, açıldığı ilk günden bu yana gerek Kocaeli halkını gerekse de çevre illerden ziyaretçilerini hatta Türkiye’nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. Bende birçok kez gitme fırsatı yakaladığım bu eşsiz doğal yaşam parkını sizlere enine boyuna anlatmaya çalışacağım.

Çocuk Hayvanat Bahçesi

Ormanya’nın içerisinde büyükten küçüğe herkesin ilgisini çekecek, hayvanların doğal ortamlarına benzer koşullarda yaşadığı bir hayvanat bahçesi mevcut. Hayvanat bahçesinde hayvanların beslenme, sosyal zenginleştirme, çoğalma, hastalık ve tedavileri konularında üniteler bulunuyor. Çocuk hayvanat bahçesi alanında; alageyikten zebraya, lamadan tavus kuşuna toplam 67 türde 768 adet hayvan insanlarla kolay temas halinde olabilecek şekilde yer alıyor. Ayrıca hayvanat bahçesi içerisindeki atlı binicilik eğitim alanında çocuklar ücretsiz olarak kayıt yaptırarak ata da binebiliyorlar.

Hobbit Evleri

Ormanya içerisinde çocukların hatta yetişkinlerin en çok ilgisini çeken alan Hobbit evlerinin bulunduğu Orman köy adı verilen nokta. Ziyaretçiler aslında en çok da Hobbit evleri ile birbirinden renkli ve eğlenceli fotoğraflar çekilmek için bu tabiat parkına geliyorlar. Hatta hafta sonları evlerin önünde uzun kuyruklar bile oluşuyor:) Size tavsiyem mümkünse gelmek için hafta içini tercih etmeniz. Ayrıca küçük bir hatırlatma Hobbit evlerinin içerisine giriş yapılmıyor.

Ormanya’da mavi, turuncu, yeşil ve sarı parkur olmak üzere toplam 26 kilometre yürüyüş parkuru, 15 kilometrelik bisiklet parkuru ve 5000 kişilik ise mesire alanı mevcut. 100 çadır kapasitesi bulunan alanda wc, su, elektrik gibi ihtiyaçları karşılayacak tüm hizmetler sağlanıyor. Ayrıca 40 karavan kapasitesi de bulunan alanda kamp severlere doğa ile baş başa yirmi dört saat güvenli kamp yapma olanağı tanınmış. Parkın çeşitli noktalarında restaurant ve kafeteryalar var bunun yanında çocuklar için ise oyun parkları mevcut.

Ziyaret Kuralları

Ormanya ziyaret saatleri; yaz döneminde 09:00-20:00, kış döneminde ise 09:00-17:00 arasındadır.

Pazartesi günleri ise hayvanların bakımı ve park içi kapsamlı genel bakımların yapılabilmesi için kapalıdır.

hayvanların bakımı ve park içi kapsamlı genel bakımların yapılabilmesi için kapalıdır. Ormanya Doğal Yaşam Parkına girişler ücretsizdir.

Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisinde ateş, mangal yakılması kesinlikle yasaktır.

Biyogüvenlik sebebiyle içeri evcil hayvan ile girilmesi yasaktır.

Hayvanat bahçesi içerisinde flaşlı fotoğraf çekmek, sigara içmek ve hayvanları beslemek yasaktır.

Nasıl Gidilir?

Ormanya Doğal Yaşam Parkı, Kocaeli-Sakarya D100 karayolu üzerinde yer alıyor. Kartepe’nin Uzuntarla mevkiinde yer alan parka özel aracınızla veya toplu taşıma ile ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma ile ulaşım için Kirazlıyalı-Ormanya arası ücretsiz ring seferleri mevcuttur.

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Yapımına şuan devam edilen doğa müzesi, botanik bahçesi, alakart restoran ve macera parkı ile Ormanya önümüzdeki günlerde daha da zenginleşecek. Hem sizlerin hem de çocuklarınızın oldukça keyif alacağı, doğa ile doyasıya kucaklaşacağınız bir gün geçirmek isterseniz rotanızı Ormanya’ya çevirebilirsiniz:) Pusulanızın hep tatili göstermesi dileğiyle, hoşça kalın.

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