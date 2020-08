Avrupa’nın En Uzun Teleferik Hattı: Tahtalı

Tahtalı teleferik; dünyanın en uzun ikinci, Avrupa’nın ise en uzun teleferik hattı. Öyleyse Antalya’ya tatile gitmişken bu teleferikle 2.365 metre yüksekliğe çıkıp manzaranın keyfini çıkarmaya ne dersiniz?:)

Antalya’nın Kemer ilçesinde yer alıyor. Bey Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan ve bölgenin en yüksek noktası olarak bilinen Tahtalı Dağı’nda konumlanmış. Olimpos teleferik olarak da adlandırılan bu ulaşım sistemi 726 metreden 2.365 metredeki zirveye çıkıyor. 2007 yılında faaliyete geçen bu hat 4.350 metre uzunluğunda. Bu teleferik ile macera dolu yolculuk 80 kişilik panoramik kabinlerde yaklaşık 10 dakika sürüyor. Teleferik hattında toplamda 4 adet direk bulunuyor. Direk geçişlerinde teleferik sallandıkça kendinizi boşlukta hissediyorsunuz. Bu noktalarda panik yapmadan adrenalinin keyfini çıkarmalısınız:)

Dağ istasyonuna vardığınız zaman Side ve Finike arasındaki muhteşem manzara sizlere görsel şölen sunuyor. Tahtalı dağına yerli ve yabancı turistler oldukça ilgi gösteriyor. Zirvede güneşin doğuşunu ve batışını izlemek, yamaç paraşütüyle kendinizi Akdeniz’in enfes manzarasına bırakmak ve en güzeli temiz havanın tadını çıkarmak burada yapılabilecek aktivitelerin başında geliyor. Tahtalı Dağı, her yıl bu keyifli aktiviteler için 350.000’den fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

Tahtalı Teleferikte Neler Yapılır?

Tahtalı Dağı birbirinden güzel ve adrenalin dolu aktivitelere ev sahipliği yapıyor. Ekstrem sporlara özel ilgi duyanlar buradan mutlaka unutulmaz anılarla ayrılacaktır.

Yamaç Paraşütü (Paragliding): 2011 yılında burada hizmete açılan yamaç paraşütü hem amatör hem de profesyonel paraşütçülerin ilgi odağı olmuş. En önemli sebebi ise Tahtalı’nın en uzun ve en yüksek yamaç paraşütü parkuru olması. Akdenize doğru gökyüzünde kuşlar gibi süzülmek ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Ayrıca bu eşsiz deneyimi yaşamak için tecrübe gerekmiyor. Türk Milli Takımı pilotları eşliğinde muhteşem manzaranın keyfini çıkarabiliyorsunuz. Uçuşun süresi hava şartlarına ve sizin ağırlığınıza göre değişebiliyor. Bence buraya kadar gelmişken bu benzersiz deneyimi yaşamadan dönmeyin:)

Bungee-Mancınığı: İnsan sapanı olarak Türkçe’ye çevrilen bu aktivite sizlere kendinizi bir savaş uçağı pilotu olarak hissedeceğiniz bir deneyim yaşatıyor. Tüm güvenlik önlemleriyle birlikte emniyet kemeri takarak oturuyorsunuz. Ardından operatör sizi kontrollü olarak atılan salto ve heyecan dolu salınımlarla serbest düşüşe bırakıyor.

Gün Doğumu ve Gün Batımı Programları: Adrenalini doruklarda yaşamak istemeyen ziyaretçiler için ise gün doğumu izleme aktivitesi yapılıyor. Ayrıca ziyaretçilere etkileyici gün batımında romantik bir akşam yemeği yeme fırsatı da sunuluyor.

Doğa Yürüyüşleri (Trekking): Böylesine muhteşem bir doğada tabi ki yürüyüş parkurları da mevcut. Beycik veya Kuzdere mevkilerinden zirveye yürüyerek ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz bu parkurları kullanarak dağ bisikletleriyle de doğayı keşfedebilirsiniz.

Tahtalı teleferikte her yıl organizasyonlar düzenleniyor. “Tahtalı Run To Sky” koşu müsabakası, ülkemizin en zorlu şartlara sahip koşularından biri. “Çamlıca Dağ Bisikleti” müsabakası, yerli ve yabancı 100 kadar sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor. Son olarak “Enduro-Motosiklet Sea To Sky” müsabakası ise ülkemizde ekstrem ve adrenalin dolu yarışmaların başında geliyor.

Dağ istasyonunda ayrıca güneşlenme ve dürbün bulunan seyir terasları, 200 kişilik açık ve kapalı restoran, toplantı ve düğün salonları bulunuyor.

Ziyaret Saatleri ve Giriş Ücreti

Her gün düzenli şekilde seferler yapan teleferiğin saatleri yaz ve kış dönemi olarak farklılaşıyor. Seferler yaz döneminde 10:00 - 18:00 saatleri arasında, kış döneminde ise 09:30 – 17:00 saatleri arasında yapılıyor. Bu saatler aynı zamanda haftaiçi, haftasonu veya hava durumuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Ayrıca gün doğumu ve gün batımı programları için özel seferler düzenleniyor.

Olimpos teleferik güncel ücretleri; tam 85 Türk lirası, öğrenci 42,5 Türk lirası. Unutmadan turistler için ayrı bir ücretlendirme söz konusu.

Nasıl gidilir?

Olimpos teleferik, Antalya şehir merkezine 50 km uzaklıkta bulunan Kemer’in Çamyuva ve Tekirova beldeleri arasında bir konuma sahip. Alt istasyonu deniz seviyesinin 726 metre yüksekliğinde. Bu noktaya kadar kendi özel aracınızla veya toplu taşıma araçlarıyla gitmeniz gerekiyor. Bunun yanında firma ile iletişime geçtiğiniz takdirde firmanın özel transfer hizmetinden de yararlanabilirsiniz.

Tahtalı Dağı oldukça yüksek bir konumda yer aldığı için aynı anda deniz seviyesiyle farklı mevsimleri yaşayabiliyor. Eğer şanslıysanız aşağıda denize girip aynı gün içerisinde yukarı çıktığınızda sizi karlı bir hava karşılayabilir:) Bu nedenle yukarı çıkarken üzerinize giyecek bir şeyler almanızda fayda var. Böyle farklı deneyimler tatmak muhteşem bir his. Tatilden böyle unutulmaz anılarla dönmek ise en güzeli. Pusulanızın hep tatili göstermesi dileğiyle, hoşça kalın.

