Başar, TV dizisi ve konserle geliyor

Kürşat Başar ile “Başucumda Müzik” kitabı ve Türk siyasi hayatının dönüm noktası olan 1950’lerde geçen Dışişleri Bakanı ile onun gizli aşkını anlatan romanı üzerine konuştuk. En çok merak ettiğim konu bir kadının hislerini bu nasıl kadar güzel anlatabildiği idi. Bunu empati yapabilme yeteneğine bağlayan Başar, kitabın kadın kahramanını tanımlarken “Öyle bir kadın yarattım ki o ‘Beni mutsuz eden gerçeği duyup da ne yapayım?’ diyebilsin istedim” diyerek sözlerine devam etti.

Kendi deyimi ile sıkıldığı ve değişik şeyleri yapmaktan hoşlandığı için hayatın üzerine üst üste tuğlalar koyarak yaşamayı tercih eden yaşam tarzını iş çeşitliliğine de yansıtmış, yazarlıktan gazeteciliğe, TV ve Radyo programcılığından müzik yapmaya kadar pek çok alanda kendi ifade eden Başar, yeni projelerini benimle paylaştı.

Karizmatik oluşuyla da dizi oyunculuğu hatta başrol teklifleri alan, Hatırla Sevgili dizisinde de Dr. rolünde zevkle izlediğimiz Kürşat Başar çok yakında komik bir proje ile ekran karşısına geçebileceğinin ve yeni kurduğu müzik grubu ile ağustos veya eylüle ekibe katılacak flaş bir isimle karşımıza çıkacağının müjdesini verdi.





Onun yanında bulunun yeter

Babalar Günü geldi çattı, bugün yapılabilecek en güzel şey; babalarımıza içten gelen kocaman bir sarılma ve onu ne kadar sevdiğimizi dile getirmek.

Akşama, babamla keyifli bir akşam yemeği yer,

bir yandan annemi çekiştirirken, Akdoğan Özkan’ın İnkılap Yayınları’ndan çıkan yeni kitabı “Ege ve Akdeniz’de Ölmeden Önce Yapmanız Gereken 101 Şey” kitabını babama hediye etmeyi planlıyorum. En başta onunla olmaktan her zaman çok keyif aldığım kendi babamın, sonrasında tüm babaların Babalar Günü’nü kutlarım.