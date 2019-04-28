Sosyal medya da “Şikayet Etme, Pozitif Kal” ismini verdiğim bir hareket başlattım. Nisan ayı boyunca sürecek hareketteki amacım insanlara ilham vermek ve hayatlarının olumlu yönlerine odaklanmalarına teşvik etmek. Pozitif psikolojinin dinamiklerinden esinlenerek yeni bir liderlik yaklaşımı geliştirmiş ve Pozitif Liderlik üzerine kitap yazan, eğitimler, seminerler veren bir koç olarak, toplum olarak ihtiyacımız olan bu hareketle farkındalık yaratmak istedim. Konulardan, olaylardan, kişilerden, ekonomik durumdan bağımsız bakış açınızı pozitife çevirmekle hayatımızda nelerin iyiye gidebileceğini anlatırım, bu sayede de fark edebileceğiniz derin bir gerçekliğe ulaşmanıza vesile olurum diye düşünmüştüm. Şikayet etmemek aslında bunun küçük bir adımı.

Gelen sorulara ve paylaşımlara baktığımda şikayet etmekten çok daha derin noktalara konulara girdiğimizi görüyorum. Açıkçası ben de 2-3 cümlelik bir cevap ile bu derin konulara yanıt vermekten imtina ediyorum. Daha çok Pozitif Liderliğin ilk adımı olan pozitif bakış tarafına çekmeye çalışıyorum. Ay sonuna kadar da şimdilik böyle devam edeceğim. Zaten pozitif kalabilmek için her şeyden önce pozitif bakabilmek gerekiyor.

Bunların dışında bana öncelikle nasıl pozitif kalınabileceği ile ilgili kısa yollar soruluyor. Elimden geldiğince basit, hızlı ve çok işe yarayan teknikler anlatmaya çalışıyorum. Fakat aslında yapak istediğim kısa yollar ve kolay tekniklerdense hayatlarınızda pozitif değişimi yaratacak kalıcı ve derinden çözümler sunmak. Bu da ancak bakış açısını, paradigmaları değiştirmekle mümkün oluyor.

İkincil olarak negatif insanlarla nasıl baş edebileceği, etrafta yüzlerce negatif insan olduğu soruluyor. Haklılar. Neden inşaların bu kadar negatif ve saldırgan olduğunu anlamakta zorlanıyorlar. Tam da bu noktada geçtiğimiz yıl 97 yaşında vefat eden mimar ve gazeteci olan Aydın Boysan’ından müthiş bir anektot aklıma geliyor. Çöp Kamyonu Kanunu!

Aydın Boysan bir gün bir taksiye atlar ve havaalanından hareket ederler. Sağ şeritte yol alırken siyah bir araba park ettiği yerden aniden yola, önlerine çıkar. Taksi şoförü sert bir şekilde frene basar, kayar ve diğer arabaya çarpmaktan milim farkıyla kurtulurlar. Diğer arabanın sürücüsü camdan başını çıkartıp bağırmaya ve küfretmeye başlar. Taksi şoförü ise ona gülümser ve içten bir şekilde el sallar. Ve gerçekten çok arkadaşçadır. Aydın Boysan şaşkınlık içinde sorar; “Neden bunu yaptığınız? Adam neredeyse arabanızı mahvedip ikimizi de hastaneye gönderecekti.” Taksi şoförü, kendisine şimdi ‘Çöp Kamyonu Kanunu’ ismini verdiği şeyi öğretir.

Şoför pek çok insanın çöp kamyonu gibi olduğunu açıklar. “Her tarafta çöp dolu olarak dolaşıyorlar; kızgınlık, öfke ve hayal kırıklığı dolular. Çöpleri biriktikçe onu bırakacak bir yere ihtiyaç duyuyorlar ve bazen sizin üzerinize bırakabilirler. Kişisel almayın. Sadece gülümseyin, onlar için iyi şeyler temenni edin ve yolunuza devam edin. Onların çöpünü alıp işyerinize, evinize veya sokaktaki diğer insanlara dağıtmayın.” der.

Boysan, işin ana fikri şöyle özetler; “Başarılı, mutlu, pozitif insanlar çöp kamyonlarının günlerini mahvetmesine ve ellerine geçirmesine izin vermezler. Hayat sabahları pişmanlıklarla uyanmak için çok kısa, dolayısıyla size iyi davranan insanları sevin, iyi davranmayanlar için dua edin.” der.

İnsanların ne kadar negatif ve kötü olduğuna bir anlam veremediniz de aklınıza Çöp Kamyonu Kanunu’nu getirin lütfen.

Şimdi sanırım artık sahne bizim yani pozitif insanların. Diğerlerine acı ve korku kültüründen kurtulup, negatiften ve şikayet etmekten beslenmeyi bırakmaları gerektiğini anlatmalıyız en önemlisi göstermeliyiz.

Hem kendimizi hem de tüm insanlığı sevgi ile dönüştürelim. Hayata pozitif bakmak ve yaşantımıza anlam katacak şeyler konusunda farkındalığınızı ve kapasitenizi geliştirelim.

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