Yazın bitmesi ve okulların açılması ile işler güçler normal hayata hızlı bir giriş yaptık hepimiz. Ben de objektifi yine iş dünyasına çevirdim. Bunun bir çıktısı olarak da köşe yazım genç patronlarla ilgili oldu. Neden genç patronlar, onlardan bize ne demeyin hemen; ekonomik istikrar için, sürdürülebilir bir ekonomi ve profesyonel çalışan bireyler olarak hayal ettiğimiz gibi bir iş dünyası ve kariyer için o genç patronlara hepimizin ihtiyacı var.

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 95’i aile şirketi olduğunu düşünür ve yine bu aile şirketlerinin ortalama ömrünün 25 yıl olduğunu, sadece yüzde 30’unun ikinci kuşağa, yüzde 12’sinin üçüncü kuşağa geçebiliyor ve maalesef dördüncü kuşağa geçebilenlerin oranının ise yüzde 3’te kaldığını düşünürsek sürdürülebilir bir ekonomi için neden genç patronlara üzerinden durmamız gerektiği fark edeceğinizi umuyorum.

Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve kültürel açıdan istikrarlı gelişimi için aile şirketlerinin uzun ömürlü olması gerekiyor. Uzun ömürlü olmadıkları sürece ekonomik istikrarsızlığın da en büyük sonumuz olarak gündemimizde olmaması imkansız.

Nasıl bilim insanlarına, iyi bir eğitim sistemine ve nitelikli öğretmenlere, akademisyenlere, iyi yetişmiş donanımlı gençlere, sanatçılara, entelektüel insanlara, sporculara ve kanaat önderlerine ihtiyacımız var ise aynı oranda da genç patronlara, girişimcilere ve ekonomimizin lokomotifi aile şirketlerine ihtiyacımız var.

Ama maalesef bizdeki duruma baktığınız da Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve bugün hala devam eden işletme sayısının sadece 69 olduğunu görüyorsunuz. Burada değişmesi gereken ve yapılması gereken bir şeyler var. Her bir aile şirketinin kaybı ülke ekonomimize ve işe dünyamıza dolayısıyla bireyler olarak bizlere büyük olumsuzluklar ile yansıyor. Bende de Aile Şirketleri Danışmanı Veliaht Koçluğu ve Yönetici Koçluğu yapan biri olarak uzun zamandır bu sorunlar üzerine kafa yormaktayım. Ve olumlu, olumsuz etkilerini birebir yakından gözlemekteyim.

Size bir oluşumdan bahsetmek istiyorum; Young Owners Forum’dan. Büyük aile şirketlerinin liderlerini bir araya getiren bir oluşum bu. Forumun amacı, Türkiye’nin geleceğinde önemli rol sahibi olacak Yeni Kuşak Gençleri bir araya getirmek. Holdinglerin ikinci ve üçüncü kuşağını temsil eden bu gençler, finanstan teknolojiye ailelerinde önemli kararlarda söz sahibiler. Gelecekte de onlar yönetime geçecekler. Young Owners Forum, gençleri geleceğe hazırlamayı, onlara networking ve gelişme olanağı sunmayı hedefliyorlar.

Next Academy Kurucusu Levent Erden, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ve Canpa Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özcan’ın liderliğinde başlatılan Young Owners Forum’un, etkinlik yönetimini Bizz Consulting yapıyor. İlk olarak Türkiye’nin önde gelen ailelerinin genç bireylerini en az yılda 1 kez Bodrum’da bir araya getirmeyi planlıyorlar. İlerleyen dönemde yurtdışında buluşmalar, global CEO ve genç lider organizasyonlarıyla ortak çalışmalar yapmayı da hedefliyorlar. Bunu yapmak için de YOUNG OWNERS CLUB çatısı altında bir platform oluşturulacaklar. Amaç genç patronları, girişimcileri bir araya getirerek güç birliği sağlamak ve onları geleceğe hazırlamak. Onların geleceği bizim de geleceğimiz çünkü.

21-22 Eylül hafta sonunda gerçekleşecek olan benim de bir panelde Veliaht Koçu olarak yer aldığım Young Owners Forum’a gelecek olursam. Yaklaşık 200 genç lider katılacak. Türkiye’den ve yurtdışından deneyimli iş insanları, CEO ve startup ile yurtdışından genç aile bireyi ile deneyimli konuşmacılar davet edilmiş durumda.

Benim en çok ilgimi çeken, merakla beklediğim konuşmacılar ve sunumlarda; Prof. Adrian Cooper/Oxford University-Robotlar Geliyor Mu? ve Prof. Dr İlber Ortaylı’nın Osmanlı’dan Günümüze Veliaht Yetiştirme’si. Ayrıca Türkiye’nin önde gelen ailelerinin yanı sıra Çin’den 10 genç lider, Africa Young CEO Forum’dan genç liderler ile çeşitli ülkelerden aile bireyleri, konuşmacılar ve startup’lara da yer verilmiş. Katılmak isterseniz web adresi www.youngownersforum.com