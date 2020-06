James Blunt İzmir Arena’da

Pop-Rock tarzında şarkıları ile dünya müzik listelerinde zirveye yerleşmiş İngiliz şarkıcı ve söz yazarı James Blunt, “Some Kind of Trouble” isimli son albümün tanıtımı için Unilife’ın düzenlediği bir organizasyonla 24 Haziran’da İstanbul’da, 25 Haziran’da İzmir’de olacak.

“Goodbye My Lover”, “You’re Beautiful”, “High” ve “Stay The Night” gibi müthiş parçalarıyla kısa zamanda dünya çapında bir süperstar olan James Blunt, iki dünya turnesi sonrasında yepyeni albümü ile ilk kez Türkiye’ye geliyor. Albüm oldukça keyifli... 80’lerin başında Batı’ya hakim olan iyimserliği, özgürlük heyecan ve saflığı yansıtıyor. On binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleşecek bu büyük buluşmayı sakın kaçırmayın.



Savaşçı aileden geliyor

Sözleri ne anlama gelirse gelsin, romantizm yüklü bohem melodilerin, insanı dinginleştiren duygusal şarkıların ve kadife sesin sahibi James Blunt, aslında 10. Yüzyıl’dan beri içinden sayısız savaşçı çıkarmış bir aileden geliyor. İngiliz Hava Kuvvetleri’nde albay olan babası Charles Blount için her türlü müzik, gürültüden başka bir anlam ifade etmiyor. İzmir Arena, çok önemli bir müzik etkinliğine imzasını atmaya hazırlanıyor. Onu İzmir’e getirmek büyük bir başarı. Y Bilet fiyatları deluxe lounge 265, sahne önü 165, normal 67 lira... Biletler, biletix’ten temin edilebiliyor.







8 genç tasarımcıdan girişimcilik örneği

Henüz okullarından yeni mezun olmuş, İzmirli 8 genç moda tasarımcısı bir girişimcilik ve birliktelik örneği göstererek tasarımlarını geniş kitlelere ulaştırmak için İzmir’de NOT JUST FASHION Moda Günleri’ni başlattılar. İlkini 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdikleri etkinlikte ayakkabıdan çantaya, takıdan giysiye dek tasarladıkları çeşitli ürünleri satışa çıkardılar.

Tasarımlarını satışa sunan Burcu Yıldız, Büşra Edebali, Canseli Özhelvacı, Fatma Palaoğlu, İpek Özyoldaş, Melike Akgüneş, Nermin Daş ve Yaprak Özdizbay ile tek tek konuştum. Hepsinin amacı aslında İstanbul’a yerleşmelerine gerek kalmadan kendi şehirlerinde, İzmir’de kalıp, hayallerini gerçekleştirebilmek...

Kraviech isimli markasını yaratıp moda ve kostüm tasarımı yapmaya başlayan Burcu Yıldız, bu etkinliği yılda iki kez yapmayı planladıklarını söyledi.

İzmir’in kızlarının hali bir başka... Kafaya koydular mı yapıyorlar.

Umarım her sene daha da büyüyerek ve sayıları artarak NOT JUST FASHION Moda Günleri’ne devam ederler.



Seçme hakkınızı kullanın

Her birimiz kendi masalımızı yazmak/yaşamak için geldik bu hayata. Ama o kadar kolay olmuyor işte, kendi masalının kahramanı olmak. İçindeki güce güvenmek, çabalamak bazen yetersiz kalıyor. Dış etmenlere bağlı bazı şeyler! Sandığına sahip çık ki, hayalindeki hayatı yaşama sansın olsun. Bugün, geleceğine oy verdiğinizi lütfen unutmayın. Sandığa atılan her bir oyun, sizin ve ülkemizin geleceğini belirleyeceğini, hayat hikayenizi etkileyecek sonuçlar doğuracağını unutmayın. Seçme hakkınızı kullanın. Eşit ve laik bir devlet istiyorsanız, sandığa gidin.