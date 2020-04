Korona günlerinde içimizden çıkanlar

Pandemi sayesinde görüp görebileceğimiz en ilginç dönemden geçiyoruz. Hatta insanlık tarihi de en ilginç dönemlerinden birini yaşıyor diyebiliriz. ‘Coronavirus’ adı da zaten, taç veya halo anlamına gelen Latince bir sözcükten geliyor. Tıpkı anlamındaki gibi de başımıza gelebileceklerin tacı, en tepesindeki edasıyla geçip gidiyor hayatımızdan. Kendi küçük ama tahribatı büyük bir virüs korona, henüz bizlere bulaşmamış olsa da uzaktan etkisi sayesinde‘içimizde ne varsa ortaya onu çıkartıyor’.



Ne demek istediğime gelmeden, biraz daha derinlere inmeden köşe yazıma dünyaca ünlü kişisel gelişim uzmanı, yazar Dr. Wayne Dyer’dan bir alıntı ile devam etmek istiyorum. Dr. Wayne Dyer:



Can Do It (Yapabilirim) konferansıma hazırlanırken, sahnede konuşmamı yaparken kullanmak üzere yanıma bir portakal almaya karar verdim. Sahneye çıktım ve elimde portakal, en ön sırada oturan 12 yaş civarı gence şu soruyu sordum:



“Bu elimdeki portakalı sıkabildiğim kadar çok sıkacak olsam, içinden ne çıkardı?” Bana delirmişim gözüyle baktı ve “tabii ki suyu” diye cevap verdi.



“Peki, içinden elma suyu çıkabilir miydi?”

“Hayır” dedi, gülerek.

“Peki ya greyfurt suyu?” dedim.

“Hayır” dedi yine.

“Ne suyu çıkardı içinden?” dedim.

“Tabii ki portakal suyu” dedi.

“Peki, neden portakalı sıkınca içinden portakal suyu çıkardı?”



Biraz sinirlenerek “Çünkü bu portakal ve içinde de portakal suyu var” dedi.



Kafamı salladım ve dedim ki: “Şimdi farz et ki bu bir portakal değil de sensin ve birisi seni sıkıyor, üzerinde basınç ve baskı uyguluyor, hoşuna gitmeyecek, seni kötü hissettirecek bir şeyler söylüyor. Ve senin de içinden öfke, nefret, kin ve korku çıkıyor. Neden? Çünkü bu genç arkadaşımızın da söylediği gibi içinde bu var da ondan.”

Dyer, şöyle devam ediyor:



“Bu yaşamın en önemli derslerinden biri. Yaşam sizi sıktığında/boğduğunda, birisi sizi kızdırdığında/üzdüğünde içinizden ne çıkıyor? Eğer kızgınlık, acı ve korku çıkıyorsa bunun sebebi sizin içinizde de bu duyguların olmasıdır. Kimin sıktığı önemli değil, anneniz/kardeşiniz/çocuğunuz/patronunuz/devlet vs. herkes ve her şey olabilir. Eğer birisi sizin hakkınızda hoşunuza gitmeyen bir şey söylüyorsa, içinizde ne varsa dışınıza da o çıkar. Ve içinizde olan da size kalmış, sizin seçiminiz. Bu gibi durumlarda eğer içinizden ‘sevgi’ dışında demin bahsettiğim gibi ‘negatif duygular’ çıkıyorsa, siz buna müsaade ettiğiniz içindir. Bütün o negatif duyguları içinizden çıkardığınız ve yerine sevgi koyduğunuz anda, çok daha sağlıklı ve fonksiyonel bir hayatınız olur.

”

Wayne Dyer’dan söze alıp devam ettirecek olursam. Korona günlerinden hepimiz “Seni sıksam içinden ne çıkar?” sorusunun cevabını verdik aslında. Kimin içinde ne olduğunu, neyi gündeme getirip çoğalttığımızla ve olan bitene karşı tutumlarımızla, özellikle sosyal medyada ve WhatsApp’ta yapılan paylaşımlar sayesinde, ayrıca evdekal günlerindeki uğraşlarımız ve bu zor günlerdeki çalışma ve ilişki yönetim şeklimizle portakal gibi sıkılmadan da gördük. Tüm bunlar bakış açılarımızı, engellere zorluklara karşı tavrımızı, dünyaya ve insanlığa olan duyarlılığımızı, bilinç ve bilgi düzeylerimizi, dünyaya olan katkımızı, karanlık ve aydınlık yanlarımızı, kendimiz ve diğerleri ile olan ilişkilerimizin iç yüzünü, korkularımızı, gücümüzü, sevgimizi vs.. Içimizde ne biriktirdiysek bu güne kadar onun bir yansıması olarak ortaya koydu. Bir dönüp kendinize bakın lütfen. Günleriniz öyle gündeme goygoyculuk yapmak ve gelen bilgiyi süzmeden paylaşmakla, aslında idrakinde olmadığınız ve kendinize uygulamaktan aciz olduğunuz akılları (pozitif ya da negatif) diğerlerine satmakla geçmesin.



O içinizde size vesvese yapan, korkularını projekte eden sesin farkına varın, kale alın. Farkına varmazsanız ya da görmezlikten gelirseniz içinizde büyümeye devam edecektir. Unutmayın sonrasında her sıkıldığınızda içinizden onlar çıkacak! Ve bir bakacaksınız ki onlardan ibaret oluvermişsiniz.

İç dünyamız dış dünyamız üzerinde inanılmaz etkili. Evde kalma sürecinizde iç dünyanızı da dezenfekte edin lütfen.



Sağlıkla, sevgide kalın...