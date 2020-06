Nasıl iyi hissederiz?

Geçen hafta ‘iyi hissetmek’ konusunda yazmış gerçekte, en derinlerde tek istenenin iyi hissetmek olduğuna değinmiş, diğer şeylerin (başarı, kariyer, zenginlik, aşk, ün vs) aslında iyi hissetmek için yapılan eylemler olduğunu anlatmıştım.

Şimdi sıra geldi nasıl iyi hissedebileceğimize...

İyi hissetmek, tamamen içsel bir durum. Sanıldığının aksine bunu dışsal kaynaklar ile başarabilmek mümkün değil.

Dışsal motivasyonlar kısa süreli, yalancı iyi hissetme halleri sağlasalar da sürdürülebilir bir iyi hissetme hali için içsel dinamikleri yerli yerine oturmak gerekiyor.

Sevgi, şefkat ve takdir almak kuşkusuz insana kendini iyi hissettiren unsurlar olsalar da kendinizi iyi hisseden bir insana dönüşmenizi sağlayamıyorlar.

***

İyi hissetmek için ekstradan çaba sarf etmenize gerek yok. Zaten hiçbir şey düşünmediğiniz an, doğada, spor yaparken, denizi seyrederken, şarkı söylerken vs. yani düşüncenin dışındaki alanda fark edin ki o anlarda kendinizi hissediyorsunuzdur. Gerçek iyi hissetme hali budur.

Düşünceden sıyrılmış, kendini hissedebilme, kendin olabilme ve kendini gerçekleştirme halidir iyi hissetmek.

Hayatı kendinize zorlaştırmaktan bıkmadınız mı? Kendinizin en güçlü ve açık halini vücuda getirmek ister misiniz? Çabasız bir yolculukla iyi hissetmeye var mısınız?

Müziğin içinde kaybolun, size hissettirdiği her duyguyu deneyimleyin. Tıpkı müziğin şiirin içinde kaybolduğunuz gibi hayatın içinde yaşayın.

Elbette sevmediğiniz istemediğiniz insanlar ve duygularda olacaktır. Bu sayede kendini tanıyacaksınızdır.

Neleri sevdiğinizin ve sevmediğinizin farkına varın. Size iyi gelen, iyi hissettiren her şeyi daha çok yapın.

Bunların sayısını artırdıkça daha rahat kendinizi oraya koymaya başlarsınız ve bu size kendinizi çok iyi hissettirecektir. Hazlarınızı takip ettiğinizde gerçekte kim olduğunuzu bulursunuz.

***

Kendinize kendiniz olma fırsatı verin. Rahat olun, kendinizi olduğunuz gibi sevin, en önemlisi kendinizi sevin.

Korkularınızla yüzleşin, arzularınızı itiraf edin. Kendinizi ve diğerlerini affedin. Güçlü yanlarını keşfedin.

Duygularımızın hepsini birer nota gibi düşünün; duygu repertuvarımızın içinde iyi hissettiren duygular da var, kötü hissettiren duygular da.

Düşüncelerinizden ibaret olmadığınızı bilin. Siz düşünceleriniz değilsiniz. Gerçekler de düşünceleriniz değil. Olumsuz düşünceleriniz, kokularınızı kendiniz haline getirmeyin.

Zihninizi doğru kullanın. Zihniniz siz olmasın, sizi yönetmesin, siz zihninizi yönetin.

***

Kendiniz gibi insanlarla birlikte olun, bu daha çok kendiniz gibi hissetmenize yani iyi hissetmenize sebebiyet verecektir. Çoğumuzun kendimiz olamamamızın ve kendimizi sevmeye çalışmamamızın sebebi de toplumun kuralları aslında.

O toplumun kurallarına hiçbirimiz tamı tamına uymuyoruz ve uymadığımız zaman dolayısıyla da kendimiz olamadığımızda kendimizi kötü hissediyoruz.

Size otantik gelen yani kendi gibi olan insanları sevme sebebiz onların kendileri gibi olmaları ve iyi hissetmeleridir.

İşte tam da bunları yaptığınız zaman kendinizi geçmiş ve hayat oyununu çözmüş olacaksınız.

Hayatta olan biten çoğu şey aslında sizinle ilgili değil zaten. Kendimize eziyet etmeyi bırakalım artık.

Ve dolayısıyla çevremizdekilere de eziyet etmekten vazgeçelim . Kendimiz olalım. Ağlamak istiyorsak ağlayalım, gülmek istiyorsak gülelim.

Sahte gülücükler, sahte makyajlar, harika başarılarla iyi hissedilmiyor. Daha fazla özgür olun.

Zihninizin felaket tellalı haline kanıp kendinizi kötü hissetmeyin.

Tüm duyuların içinden geçin. Olmakta olandan ve hissettiğiniz duygulardan daha büyük olduğunuzu görün, böylelikle iyi hissedeceğiniz günleriniz çok olacaktır.