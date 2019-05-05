Nesilden nesile iyilik

Geçtiğimiz günlerde Türk Eğitim Vakfı İzmir Şubesi tarafından eğitime destek çerçevesinde ihtiyaç sahibi gençlere yönelik burs fonu oluşturma amacıyla Umut Konseri düzenlendi. 1967 yılında İstanbul’da temelleri atılan Türk Eğitim Vakfı’nın ilk şubesinin açıldığı şehir olan İzmir’de düzenlenen bu anlamlı gecede aylardır büyük bir özveri ile hazırlanan TEV Eğitime Destek Korosu ve Türkiye’nin neredeyse tüm dönemlerine ve akımlarına damgasını vurmuş Avrupa ve Ortadoğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından eserleri farklı dillerde icra edilmiş olan değerli sanatçı Selami Şahin sahne aldı. Gecenin sunuculuğu son dakika piyangodan çıkar gibi bana teklif edildi ve büyük bir onur duyarak yaptım.

Hep birlikte gençlerimizin eğitiminde aydınlık bir yol için katkı koyarken, müzik dolu bir gece yaşadık. Gece boyunca aklımda hep, “Bugün yaptığın bir iyilik, yarın hiç tanımadığın birinin gönlünde yeşerecek” sözü vardı. Benim motivasyonum bu zincirleme iyilik projesinin ufak da olsa bir parçası olmaktı. İyilik hareketleri, bilinen en eski kültürlerden bu yana kişiden kişiye, toplumdan topluma aktarılmış, birliği ve ahlakı koruyan, etik kuralları besleyen, yardımlaşmayı aşılayan süregelmiş kadim bir bilinçtir. Eğitime katkıda bulunmak ve eğitim adına bir iyilik yapmak ise bence bunlardan en güzeli.

Eğitim kelimesinin kökeni (latineducare), bir kişinin gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılması anlamına gelir. Gerçek potansiyeli ortaya çıkarılmış bireyler aile ilişkilerinde, çalışma hayatlarında, sosyal yaşamlarında mutlu ve başarılı kişiler olurlar. Bu şekilde yetiştirilen bireyler ayrıca kendine özgü yeni nesillerin kazanılması için de başrol üstlenirler. Bence TEV sadece burs vererek değil; gelecek kuşakların Atatürk ilkeleri ve evrensel insani erdemler ışığında, çağdaş ve yüksek standartlarda eğitim alabilmesi ve potansiyellerini ortaya çıkartmak için başarılı öğrencilerin her zaman yanında ve yakınında olmayı ilke edinmiş olması, bu ilkelere maddi ve manevi büyük katkı koyan bağışçı ve destekçileri sayesinde varlığını devam ettirmekle eğitime en büyük katkıyı koyan kurumların başında geliyor.

Bildiğiniz gibi bu ülkede iyilikler karşılıksız yapılır ve saklanır. Ancak bu anlamlı gece çok değerli sponsorların ve birazdan isimlerini sayacağım pek çok kişinin emeği ile otaya çıktı. TEV İzmir Şube Başkanı Gülnur Soybayraktar, İzmir Şubesi Yürütme Kurulu Onursal Başkanı Mehmet Salih Özen. Başta Sıtkı Şükürer olmak üzere tüm Yürütme Kurulu üyeleri. Sosyal Komite üyeleri ve Başkanı Alpaslan Mater. TEV İzmir Şube ve Adnan Saygun Sanat Merkezi çalışanları. Cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden oluşan TEV Eğitime Destek Korosu. Sevgili hocaları, Mozart Akademi Kurucuları Fatma ve İlhan Cimpir. Geçenin ana sponsorluğunu üslenen NORM Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal ve diğer sponsorlar Dokay Filo Kiralama Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sirhan Özen ile Luna Elektrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı. Ve adını burada sayamayacağım diğer destek sponsorlara katkıları için teşekkür etmek istiyorum. Umut ediyorum ki bu örnek davranışları nice sponsorlara, bağışçılara, gönüllülere ilham olur.

Daha çok gencimize ulaşmak için daha çok desteğe ihtiyaçları var. Eğitimde eşitsizlik ülkemizde çok büyük bir problem olmakla birlikte, burs vermek, eğitim için küçük büyük bir bağışta bulunmak yaşanabilir bir ülke ve dünya için önemli. Siz de Türk Eğitim Vakfı’na destek verebilirsiniz.

Ve biliyor musunuz aslında iyilik de bir bumerang etkisi gösterir ve başkalarına dokunarak size geri döner. Küçük de olsa iyilik yapmak beynin mutluluk, sosyal bağlar ve güven kısmını uyaran endorfin hormonunun salgılanmasına sebep olur. Enerjiyi yükseltir, iyimser olmayı ve iyi hissetmeyi sağlar. Mutluluk seviyesini artırır, kan basıncını dengeler, öğrenmeyi, hafızayı, uyku kalitesini, sağlığı ve sindirim seviyesini olumlu etkiler. Empati ve şükran duygusunun beslenmesini sağlar.

Böylece depresyon riskini ve anksiyeteyi azaltır. Daha mutlu, yaratıcı, sosyal ilişkilerde güçlü ve sağlıklı bireyler olmanızı sağlar.

İyilikle kalın.

İyilik yapmayı bir alışkanlık haline getirin.