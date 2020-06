PlayStation vakası

Bilgisayarda oyun oynamayı seven birisi değilim. Şeytan, icadı olduğunu düşündüğüm, zaman çalan ama günümüzün en büyük gizli antidepresanlarından biri olan Play Station tutkusunu çok da anlayamıyorum. Ama adı üstünde tutku işte! Sadece uzaktan izlemekle yetiniyorum.

Ender de olsa PlayStation seven kadınlara rastlıyorum. İşte asıl tehlike orada başlıyor. Olur da kadınlardan biri sıkı bir oyuncuysa ve onları yeniyorsa, bu erkekler için tahammül edilemez oluyor. İçlerindeki canavar ortaya çıkıyor adeta.

Aman bayanlar dikkat, oynayın ama sakın eşinizi, sevgilinizi yenmeyin. Bu durum her an ayrılma nedeniniz haline gelebilir.

Süperman oluyorlar

Genelde miskinliğinden şikayet ettiğimiz, elinde kumanda televizyon karşısında uyuklayan erkek milleti, konu oyun oldu mu bir anda süperman oluveriyor. Sabahın erken saatlerine kadar yorulmak bilmeden PlayStation oynanıyor. Sesi evi inletecek derece açıkken bir de, “Ağzın değil, parmakların çalışsın!” gibi motto laflar ediliyor. Parti mekanı olan evde yer yerinden oynuyor. Sizin asla yapamayacağınızı bir oyun mucizevi bir şekilde başarıyor.

PlayStationda en çok Pes ve FIFA oyunları oynanıyor. Futbolla sevinip futbolla ağlayan bir cinsin en çok bu oyunları sevmesi şaşırtıcı değil elbette.

PES 2012 çıktı

Dünya çapında milyonlarca satış rakamını yakalayan bu iki oyun Pes ve FIFA’nın müptelaları hayli fazla. Futbolseverlerin merakla ve heyecanla beklediği PES 2012, dün itibari ile satışa sunuldu. Bazılarının kalbi, deyim yerindeyse yerinden fırlamak üzere. Oyunlarını ellerine alıp bu heyecanı yaşamak için dakikaları sayıyorlar. Henüz oyun evimize girmedi. Yapımcı şirketin yapmış olduğu açıklamalara ve tanıtım videolarına bakacak olursak, ne kadar iddalı olunduğu ve getirilen yenilikleri görebiliyorsunuz. Bu da heyecanı zirveye çıkartıyor. PES 2010’dan PES 2011’e geçerken yaşanan sıkıntıların bu sefer yaşanmayacağı ümit ediliyor. Şimdi gündem bu...



PES 2012’de ne var, ne yok?

PES 2012’de oynayışı olumsuz yönde etkileyecek yeni bir değişim söz konusu değilmiş. Oyuna pas vereceğimiz adamın konumunu ve pozisyonunu daha iyi belirlemek, yani iki oyuncuyu aynı anda kontrol edebilmek gibi inanılmaz bir özellik daha katılmış. Becerebilecekler için tabii ki! Yapımcı firma Konami, oyundaki ayrıntılara inanılmaz derecede önem vermiş. Saha içinde hakemin görünümü, seyircilerin hareketleri, oyuncuların sahaya giriş şekilleri, maç başlamadan önce sahada yapılan ısınma hareketleri,maç içerisinde ikili mücadeler,farklı oyunculara göre koşuş sitilleri, oyuncuların hakem kararlarına tepkileri, belki en önemlilerinden olan hava koşullarının saha içine en benzer şekilde yansıtılması gibi, yapay zekası artırılmış bir oyun tasarlamışlar.



Oktoberfest İzmir



Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nin Münih şehrinde gerçekleşen Oktoberfest nedir? 1811 yılında Bavyera Prensi Ludwig ile Saksonya Prensesi Therese’nin düğün törenleri ile başlayan, kraliyet ailesinin düğününden beş gün sonra bir binicilik müsabakasının organize edilmesiyle resmiyet kazanarak halk tarafından benimsenen ve her yıl aynı tarihlerde gerçekleştirilen dünyaca ünlü bir festival Oktoberfest...

Swissotel Büyük Efes, bu coşku dolu festivali ekim ayında İzmirliler ile buluşturuyor. Otelin Palmiyeli Bahçesi’nde üç gün boyunca sürecek olan festival, 7-8 Ekim tarihlerinde 19.00-24.00 saatleri arasında gerçekleşecek.