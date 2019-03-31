Şikayet etme

Belçikalı bir grup, ünlü Rus yazar Tolstoy’un, “Şikayet ettiğiniz yaşam, belki de başkasının hayalidir.” sözünden esinlenerek bir ay boyunca hiçbir şeyden ‘şikayet etmeme’ kampanyası başlattı. Bir ay sürecek kampanyanın amacının insanlara ilham vermek ve hayatlarının olumlu yönlerine odaklanmalarına teşvik etmek olduğunu söylüyorlar. Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan ‘Pozitif Kal’ adlı kampanya 1 Nisan ile 1 Mayıs arasında yapılacak. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 32 bin kişi bir ay boyunca yaşadıkları olumsuzluklara karşı sabredip şikayet etmemeyi denemişti.

‘Pozitif Liderlik’ üzerine kitap yazan, pozitif psikolojinin dinamiklerinden esinlenerek yeni bir liderlik yaklaşımı geliştirmiş ve bu alanda eğitimler, seminerler veren bir koç ve eğitmen olarak ben de bu harekete katılmak istedim. Ne yapacağıma gelecek olursam şahsi instagram hesabımı (www.instagram.com/sezinsivri/ ) nisan ayı boyunca bu amaç için kullanmaya karar verdim. Her gün zihni pozitife çekmek üzere (amatörce çekilmiş) küçük videolar paylaşacağım ve her gece 23.00 ile 24.00 saatleri arasında bizi şikayet etmekten uzaklaştıracak ve pozitif bir yaşam sürmemizi sağlamak amaçlı sorular alıp cevaplayacağım.

İtiraf ediyorum geceleri el ayak çekilince, yatmadan önce en keyif aldığım şey zaten bana gelen instagram sorularını cevaplamaktı. Şimdi daha çok insana dokunmak, ulaşmak, zihinlerini pozitife çekmek için biraz daha planlı paylaşımlarda bulunacağım ama beni en çok soru cevap kısmı heyecanlandırdığını söylemek istiyorum.

“Bunun bize ödülü, getirisi ne olacak?” derseniz; en başta kendinize iyi gelecek. Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre sağlık; “Sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönlerden tam bir iyilik hali” olarak açıklanıyor. İyi hisseden ve iyi hissettiren bir birey olmak için size bir öğrenme ve uygulama fırsatı sunuyorum. Ben bundan daha harika bir ödül düşünemiyorum. Buna ilave olarak 1 ay boyunca benimle etkileşimde olanların arasından yapacağım çekiliş ile 10 kişiye ‘Pozitif Liderlik’ eğitimi vereceğim. Bu sayede ister izleyenler, isterse katılanlar olsun hep beraber hayatımızda yepyeni pozitif bir sayfa açılmış olacağız. Neşe içinde paylaşımlarda bulunurken beraberce çözümleyeceğiz hayatı.

Biliyorum bugün yerel seçimimiz var. Ama ben sizi hayata dair kendiniz için daha ciddi bir seçim yapmaya davet ediyorum; şikayet etmemeye ve pozitif kalmaya...

Mahatma Gandhi, İngiliz egemenliğine karşı Hint bağımsızlık hareketinin lideri olan Hintli bir aktivistti. Barışçıl bir direnişle, Hindistan’ı özgürlüğüne kavuşturdu. “Dünyada görmek istediğin değişimin kendisi ol” sözünü o söyledi. Gandhi’nin bu çok basit ve anlaşılır gibi görünen sözü, içinde büyük sırlar barındırıyor. Dünya genelinde mikro ölçekte ne oluyorsa, makro ölçeğe de o yansıyor. Bizim ortak bilincimiz, ailemizin, ülkemizin ve dünyamızın bilincini belirliyor. Atatürk, “Yurtta sulh, cihanda sulh” demiş. Sulh, insanın kendisinde başlar. Bir insanın içinde bir büyük şehri aydınlatacak kadar büyük bir enerji potansiyeli var. Bireyler olarak öncelikle kendi kendimize yapabileceklerimize odaklanmalıyız. Bizden, bir tek kişiden yayılan aydınlığın tüm karanlıkları delebileceğine artık uyanmak zorundayız.

Yaygın ve yoğun olumsuz duygular yumağı içindeyiz. Pozitife, pozitif bir zihne, pozitif bir geleceğe, pozitif liderlere ve iyi hissetmeye olan inancımız ortada. Şikayetler sorunlara somut çözümler getirmiyor. Negatif duyguları dışa vurmak insanı rahatlatmadığı gibi etrafımızdakilerinde de kendilerini daha kötü hissetmelerine yol açıyor. Karşılaştığımız olumsuz olayların üzerinde vakit kaybetmek yerine, bizi mutlu etmeyen şeyleri değiştirmeye çalışmamız daha mantıklı olacaktır. Daha neşeli bir hayat sürdürmek için bütün şikayetlere son verme kararı almanızı istiyorum.

Gelin önce 1 ay boyunca şikayet etmemekle başlayalım. Beni şahsi instagram hesabımdan (www.instagram.com/sezinsivri/ ) takibe alın, şikayet etmemeye niyet edin ve gerisini bana bırakın.