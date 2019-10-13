Tarihi okuyabilmek neden çok önemlidir?

Resmen savaştayız şu anda ve dünya buna farklı farklı pencerelerden bakıyor ve kendi işine geldiğince yorumluyor. Oysa tarih okumak daha derin bir bakış açısına sahip olmayı gerektirir. Neden sonuç ilişkileri içerisinde, yaşanmakta olan zaman dilimizdeki imkan, etken ve olaylar da dikkate alınarak incelenmeli ve yorumlanmalıdır. Nasıl mı? Ya da neden mi önemlidir? Gelin bunu uzay mekiğinin yakıt tankının boyutlarının nerelere dayandığını Prof. B. İplikçioğlu’nun bir alıntısı ile anlatayım sizlere.

“Uzay mekiği yakıt tankının genişliğinin neden 1,5 metre” olduğunu anlatan bir elektronik posta bir zamanlar çok modaydı. Bu e-posta bu konuya çok güzel ışık tutmaktadır.

Uzay mekiğinin yakıt tankının genişliği neden 1.5 metre? ABD’nin uzaya gönderdiği uzay mekiğinin yakıt tanklarının genişliği 4 feet, 8.5 inçtir (yaklaşık 1,5 metre). Uzay mühendisleri bu tankları genişletmek istemişler, ancak başarılı olamamışlardır. Çünkü bu tanklar fırlatma rampasına trenle gönderilmek zorundadır ve söz konusu tren yolu tünellerden geçmektedir. Tünellerin genişliği ise tren raylarının arasındaki genişlik olan 4 feet 8.5 inçten (yaklaşık 1,5 metre) biraz fazladır.

Neden 4 feet, 8.5 inç (yaklaşık 1.5 metre)? Çünkü vaktiyle tren rayları İngiltere’de böyle yapılmıştır ve ABD demiryolları İngiliz göçmenler tarafından inşa edilmiştir. Peki, neden İngilizler bu genişliği kullanmışlar? Çünkü ilk tren raylarını yapanlar eski tramvay yolu yapımcılarıdır ve tramvay yolunun genişliği tam olarak budur. Tramvay rayları neden daha geniş değildir? Çünkü bu ölçü vaktiyle at arabalarını yaparken kullanılan genişliktir. At arabalarındaki tekerlekler arasında neden bu ölçü dikkate alınmış? Çünkü çok eskiden beri İngiliz topraklarından gelip geçen araçlar bu ölçüyü ortaya çıkarmıştır. Arabalar için başka bir ölçü kullanıldığında tekerlekler engebeli arazi üzerinde kalmakta ve kısa sürede bozulmaktadır.

Bu eski yol izleri nasıl ortaya çıkmış derseniz?

İngiltere’deki ilk uzun mesafeli yollar Roma İmparatorluğu tarafından kendi savaşçıları için açılmıştır. Peki, Romalıların yol izleri neden bu ölçüdeymiş? Çünkü Roma İmparatorluğu’nun ilk savaşçılarının arabaları yan yana getirilmiş iki atın çektiği araçlardır ve iki atın kalçalarının genişliği 4 feet, 8.5 inçtir (yaklaşık 1.5 metre).

Sonuç olarak; dünyadaki en gelişmiş ulaşım sisteminin füzelerinin tasarımı iki bin yıl önce yan yana getirilen iki atın kalça genişliği toplamı ile belirlenmiştir. Bu kuralı değiştirmek ise Ay’a giden, Mars’a gitme ve uzaya açılma planları yapan Amerikalı uzay aracı mühendislerinin bile harcı değildir. Dünyada her şey değişiyor gelişiyor gibi görünüyor, ama bu eğlenceli elektronik postadan da anlaşılacağı gibi aslında dünyada pek çok şey fazla değişmiyor. Dünyada olan her şey geçmişte olmuş olayların neden ve sonuçları üzerine oluşmaktadır. Bu günü almak için ve geleceği tahmin edebilmek için TARİH okumak bu nedenle çok önemlidir.”

Barış Pınarı Harekatı başladığından ve askerlerimiz yola çıktığından beri kaç gündür kendi kendime diyorum ki; bayrak yaz, vatan yaz! Yılmaz Özdil de değilim, tarihçi de değilim ki olan biteni 2 sütuna sığdırarak anlatabileyim. Saklı gizli de yok aslında, her şey gözümüzün önünde cereyan ediyor. Ama işte maharet birazda tarihi okuyabilmekte olduğu için bayrak yazmaktansa, vatan yazmaktansa tarih okumayı bilmeyi yazdım şimdilik.

Son sözüm; Bayrak düşerse...Vatan düşer...! Bayrağımız da Vatanımız da düşmesin diye haklı nedenlerle oluyor Barış Pınarı Harekatımız. Bütün dünya da aslında bunun farkında ama işte uzay mekiği yakıt tankının genişliğinin neden 1,5 metre olduğuna bakmadıkları gibi “savaşa hayır” diyerek işin işinden çıkmak işlerine geliyor.